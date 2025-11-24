  • Новость часаСи Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
    Россия совместно с США переиграла Европу в одной из балканских стран
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Умер актер из индийского фильма «Зита и Гита» Дхармендра
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 18:59 • Новости дня

    СМИ сообщили о кратном росте смертоносности дронов «Ланцет»

    NI сообщил о кратном росте смертоносности дронов «Ланцет»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные дроны «Ланцет» получили значительные улучшения, которые ощутимо повысили их боевые характеристики.

    По словам обозревателя журнала The National Interest Питера Сучиу, эти изменения напрямую связаны с увеличением времени полета новых модификаций от компании ZALA. «Модернизированные «Ланцеты» теперь могут находиться в воздухе в два раза дольше своих базовых версий», – отмечает он, передает «Комсомольская правда»

    Удвоенное время работы в воздухе позволило также существенно нарастить и дальность действий беспилотников, что расширяет возможности их применения на поле боя. Повышение эффективности, по мнению эксперта, сделало «Ланцеты» одной из самых опасных систем для противника, хотя и остающихся относительно недорогими в производстве.

    Отмечено, что растущая летальность и доступная цена дронов делают их важным компонентом успехов российских военных в современных конфликтах. Новые возможности «Ланцетов» позволяют вооруженным силам более гибко планировать операции и увеличивать давление на противника.

    Одновременно рекордной дальности удалось добиться другому российскому FPV-дрону – «Бумеранг». Согласно сообщению, аппарат смог успешно поразить цель на расстоянии 57 км, что стало возможным благодаря установке дополнительных аккумуляторов и усовершенствованной системе связи. Эти технологические нововведения подчеркивают высокие темпы развития отечественных беспилотных систем.

    Напомним, в минувшую среду обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».

    Компания ZALA ранее заявила, что «Ланцет» применяется для уничтожения катеров ВСУ.

    24 ноября 2025, 11:35 • Новости дня
    Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    «Коммерсантъ»: Названы сроки обязательной работы для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают срок работы под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей, пишет «Коммерсант».

    Максимальный срок обязательной работы выпускников медицинских вузов и колледжей под руководством врача-наставника составит три года только для ряда специальностей, таких как хирургия, онкология и неонатология, передает «Коммерсантъ».

    Для большинства молодых специалистов этот срок будет меньшим, а для тех, кто выберет работу в сельских населенных пунктах, малых городах и новых регионах, период сокращается в два раза, но обязательно продлится не менее одного года.

    Аптечные работники и специалисты редких медицинских направлений полностью освобождены от обязательной работы под наставничеством. Наставником может быть врач со стажем не менее пяти лет и при условии добровольного согласия. Система наставничества формализована посредством трудового договора, с оплатой труда наставника и официальным закреплением факта завершения после проверки отчета.

    Перечень медицинских организаций, участвующих в программе наставничества, публично размещается на региональных порталах министерств здравоохранения дважды в год: 1 января и 1 июля.

    В Минздраве подчеркнули, что в регионах с наиболее острым дефицитом персонала срок уменьшится для привлечения молодых кадров. Там отметили, что роль наставника можно совмещать с другими должностями.

    Наставничество обусловлено намерением повышать практические навыки выпускников медицины и обеспечить профессиональное развитие молодых врачей. Эксперты называют инициативу шагом к повышению безопасности пациентов и улучшению кадрового потенциала, однако отмечают вопросы по мотивации наставников и риски ограничений для трудоустройства медиков.

    Ранее Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

    Напомним, Минздрав создал проект закона по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете.

    24 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше

    Капитан I ранга Ищенко: Лондон «перехватом» российского корвета в Ла-Манше раздул из мухи слона

    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские корабли проводят маневры в Ла-Манше в полном соответствии с международными нормами. Британия же придает этим действиям агрессивный характер, чтобы показать союзникам по НАТО готовность к защите от якобы «агрессии», сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. Ранее Лондон заявил о «перехвате» корвета «Стойкий» в Ла-Манше.

    «Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «При этом британское министерство обороны при содействии СМИ раздули из этой истории такой инцидент, как будто их суда уже расчехляли орудия. Конечно, эта «новость» ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию – на британское общество и истеблишмент. Лондон хочет придать им уверенности в том, что любой российский маневр у берегов Британии контролируем и не останется без внимания военных», – пояснил он.

    «Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш. Я сам не раз следовал этим маршрутом. Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», – сыронизировал собеседник.

    «Что касается наших судов, танкер нужен корвету как топливозаправщик, а также носитель пресной воды, ремонтного оборудования и многого другого», – резюмировал Ищенко.

    Ранее Минобороны Британии сообщило, что патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, пишет Associated Press. Затем британское судно передало функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов французского региона Бретань.

    Лондон также сообщил, что активность ВМФ России в водах Британии за последние два года якобы увеличилась на 30%. Минобороны сообщило, что в дополнение к кораблям, размещенным вдоль британского побережья, в Исландию были направлены три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon. Они включены в миссию НАТО по слежке за российскими кораблями и подлодками в Северной Атлантике и Арктике.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии. Лондон назвал действия россиян «безрассудными и опасными», добавив, что готов ответить на любые вторжения.

    Посольство России в Лондоне в ответ посетовало, что британские власти участвуют в «нагнетании милитаристской истерии» и «дальнейшей деградации европейской безопасности». В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что Москва не заинтересована в подрыве обороноспособности Британии и не интересуется подводными коммуникациями. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в инциденте.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочного легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    23 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    ЕС потребовал для Украины права на членство в НАТО и обязать Россию возместить ущерб от войны

    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Полный текст плана Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине опубликовала газета The Telegraph, сообщает «Коммерсантъ». Документ включает 24 пункта, разработанных в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Среди ключевых мер планирована организация контроля за соблюдением прекращения огня со стороны союзников Украины под руководством США, в основном в дистанционном формате с помощью дронов, спутников и иных технологий.

    Евросоюз выдвинул следующие предложения:

    1. После завершения боевых действий должны быть созданы условия для стабильного и безопасного мира.

    2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

    3. Немедленное начало Киевом и Москвой переговоров о привлечении третьих стран для контроля за соблюдением прекращения огня.

    4. Мониторинг выполнения договоренностей возлагается на союзников Украины во главе с США, с преимущественным использованием дистанционных средств: спутников, беспилотников и иных технологий.

    5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

    6. Возвращение Россией всех перемещенных украинских детей под контролем международных организаций.

    7. Обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также освобождение Россией всех задержанных гражданских лиц.

    8. Проведение территориальных переговоров на основе актуальной линии боевого соприкосновения.

    9. После стабилизации режима прекращения огня стороны содействуют предоставлению гуманитарной помощи, включая перемещение родственников через линию разграничения.

    10. Подтверждение суверенного статуса Украины, без какого-либо принуждения Киева к нейтралитету.

    11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

    12. Отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ее оборонно-промышленного комплекса.

    13. Гарантами безопасности для Украины выступят ряд европейских и других заинтересованных государств, с правом Киева размещать на своей территории силы союзников.

    14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

    15. Украина вступает в Евросоюз.

    16. Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства и приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

    18. По достижении договоренностей по территориям Россия и Украина обязуются не изменять их силовым путем.

    19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

    20. Обеспечение беспрепятственного судоходства Украины по реке Днепр и восстановление ее контроля над Кинбурнской косой.

    21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

    22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

    23. Поэтапная отмена санкций в отношении России после достижения прочного мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения соглашения.

    24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    24 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский патрульный корабль якобы перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш, сообщило в воскресенье Министерство обороны Соединенного Королевства.

    В течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, сообщило министерство, после чего передал функции наблюдения неизвестному союзнику по НАТО у берегов Бретани, передает агентство Associated Press (AP).

    В дополнение к кораблям, дислоцированным у побережья Великобритании, страна направила в Исландию три самолета «Посейдон» в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике, сообщило британское Минобороны.

    В агентстве отметили, что заявления британского министерства появились через несколько дней после заявлений министр обороны Британии Джона Хили о якобы зафиксированном факте применения российским судном «Янтарь» лазеров против пилотов Королевских ВВС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Лондоне призвало  британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании моряками судна «Янтарь» лазеров демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    24 ноября 2025, 09:43 • Новости дня
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    @ ГСУ СК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре столицы на Ореховом бульваре подросток ранил охранника и двух полицейских, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Инцидент произошел 23 ноября, подозреваемый нанес не менее двух ножевых ранений охраннику после замечания, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Пострадавшему охраннику оперативно оказали медицинскую помощь, он госпитализирован в городскую больницу.

    Подросток при задержании ранил ножом двоих сотрудников полиции, у них резаные раны рук.

    Дело завели по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» (два эпизода).

    Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее в одной из школ Подмосковья ученик девятого класса пригрозил ножом своему однокласснику и нанес ему несколько ударов, возбуждено уголовное дело.

    До этого школьника приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство подруги и ее матери в Екатеринбурге.

    24 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись, на которой запечатлена попытка двух диверсантов в Алтайском крае взорвать железнодорожные поезда, опубликовали в ФСБ.

    При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Ura.ru.

    Злоумышленники собирались пустить под откос поезда с помощью специального устройства.

    Диверсанты были жителями региона, они получили задание провести диверсию и теракты за денежное вознаграждение.

    Спецслужбы установили, что вербовка подозреваемых осуществлялась через Telegram.

    Ранее СК сообщал, что в Алтайском крае двое жителей попытались расстрелять сотрудников ФСБ, их уничтожили ответным огнем.

    24 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Польша освободила задержанных по подозрению во взрыве на ж/д украинцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо украинских граждан, подозреваемых польскими властями в содействии взрыву на железной дороге, были отпущены после допроса.

    Четверо граждан Украины, арестованных в Польше по подозрению в причастности к взрыву на железной дороге, были освобождены, передает ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.

    Задержания прошли 19 ноября, двух человек задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, еще двоих – полиция.

    Польские власти подозревали этих граждан Украины в содействии двум другим украинцам, которых заочно обвинили в организации взрыва на железной дороге Варшава – Люблин 16 ноября. Следователи полагают, что эти двое покинули страну через пограничный пункт Тересполь на границе с Белоруссией.

    Среди задержанных оказался водитель, который, по версии следствия, подвозил подозреваемых в день происшествия. Все четверо долгое время проживали в Польше и между собой не были знакомы, отмечает источник. Имена освобожденных не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского сведения о гражданах Украины, причастных к диверсиям в Польше.

    Туск заявил о диверсии на железной дороге страны. Он уточнил, что взрыв устроили граждане Украины.

    24 ноября 2025, 09:08 • Новости дня
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    @ МВД РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники в Челябинской и Свердловской областях искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Это этническая организованная группа, которая специализировалась на поиске кандидатов для военной службы и для отправки их в зону СВО с целью последующего хищения единовременных выплат, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Они похищали в том числе компенсации за ранения или гибель военнослужащих.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантов заключили под стражу. В ходе обысков по их местам жительства изъяли три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы.

    Ранее в Петербурге поймали злоумышленников, которые обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

    До этого аферисты начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    24 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    @ Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Желание отправиться на 50 лет в прошлое говорит о том, что этот человек романтик с ностальгической тоской. Такие люди склонны обращать внимание на чувства окружающих, анализировать свои и чужие поступки и все происходящее вокруг, при этом не всегда понимающие, чего на самом деле хотят сами, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Выбор, куда отправиться – в прошлое, будущее или остаться в настоящем, не просто любопытство, а целые жизненные сценарии, стратегии мышления и попытки справиться с тревогой. Те, кто стремится в прошлое: романтики с ностальгической тоской. Если сердце тянется на полвека назад, скорее всего, такой человек обладает следующим складом характера: ориентация на опыт, он ценит то, что уже было, больше, чем то, что может быть. Его опора – в памяти и пережитых эмоциях. Прошлое надежно, настоящее непонятно, будущее тревожно», – рассказывает Кульгавчук.

    Как правило, у таких людей нередко наблюдается высокая чувствительность ко всему происходящему и глубина, продолжает врач. Они склонны к рефлексии (размышление о своем психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания), часто анализируют свои и чужие поступки. Не исключено, что такие люди интроверты, которые черпают силы в уединении и воспоминаниях.

    «У стремящихся в прошлое часто наблюдается склонность к идеализации. Прошлое в их восприятии часто лишено бытовых сложностей и серых красок. Оно видится через призму ярких моментов, «золотого века» – будь то молодость, первая любовь или «то время, когда все было проще», – поясняет специалист.

    Кроме того, он замечает, что такие люди нередко испытывают трудности с принятием настоящего, что является ключевым моментом. Дело в том, что желание вернуться назад почти всегда сигнализирует о неудовлетворенности текущей жизнью. Возможно, тех, кто выбирает такую категорию, тяготят нынешние обязательства, они пережили потерю или разочарование, и прошлое кажется безопасной гаванью.

    «Если составлять психологический портрет персоны, которая хотела бы отправиться на 50 лет в прошлое, то это человек, который ищет в прошлом не столько конкретные события, сколько утраченное чувство безопасности, ясности или собственной значимости. Его девиз: «Раньше и трава была зеленее, и люди добрее». Риск в данном случае заключается в том, что, живя воспоминаниями, можно пропустить возможности для радости и роста в настоящем», – делится Кульгавчук.

    Психотерапевт вспоминает пример из практики, когда за помощью разобраться в себе обратился 35-летний IT-специалист. Его жалоба заключалась в том, что он чувствовал, что проживает не свою жизнь, постоянно испытывал тоску и апатию. В ходе работы выяснилось, что он страстно мечтает о двух вещах: вернуться в студенческие годы (прошлое) или чтобы уже наступила эра технологической сингулярности, где искусственный интеллект (ИИ) решит все проблемы человечества (будущее).

    «Прошлое для него было временем свободы, дружбы и ощущения, что «вся жизнь впереди». Будущее – возможностью избавиться от давления кредитов, рутины и сложных отношений с женой. А что же настоящее? Оказалось, что айтишник настолько погрузился в бегство по временным линиям, что полностью разучился слышать себя», – рассказывает собеседник.

    По его словам, его пациент выбрал профессию, потому что это «престижно», женился, потому что «так надо». Он не знал, что ему нравится на вкус, какую музыку он любит слушать без оглядки на моду, чего хочет его душа, а не навязанные обществом установки.

    «Наша работа в рамках коучинга началась с простого вопроса: «А кто вы без своего прошлого и без вашего футуристического будущего? Здесь. Сейчас». Поэтому, если часто тянет в прошлое, то спросите себя: какого чувства мне не хватает сейчас? Безопасности? Легкости? Признания? Как я могу дать себе это чувство сегодня?» – заключил Кульгавчук.

    Ранее клинический психолог Дарья Логинова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что с паническими атаками чаще сталкиваются женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Причиной становятся физиологические изменения и стрессы.

    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    24 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России предложил ограничить маркетплейсы в установлении скидок на товары в зависимости от способа оплаты и запретить продажу банковских продуктов своих дочерних структур.

    Центробанк России выступил с инициативой ограничить маркетплейсам возможность предоставлять скидки на товары в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать банковские продукты своих дочерних структур, передает «Коммерсант». Об этом говорится в письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, направленном в Министерство экономического развития РФ.

    Набиуллина аргументирует нововведения тем, что продажа продуктов дочерних банков дает маркетплейсам нечестные преимущества на рынке. Кроме того, она предлагает ужесточить регулирование динамики цен: онлайн-платформам следует запретить менять стоимость товаров в зависимости от метода оплаты. За соблюдением этих норм, по мнению главы ЦБ, должна дополнительно следить и Федеральная антимонопольная служба.

    В Минэкономразвития подтвердили, что соответствующее письмо на рассмотрении. В ведомстве отметили, что действующая редакция закона о платформенной экономике уже предусматривает возможность регулирования цен, однако любые ограничения на скидки требуют всесторонней оценки их влияния на покупателей, продавцов и развитие отрасли.

    Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский сообщил изданию: «Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем».

    Представитель одного из банков пояснил газете, что участников рынка особенно беспокоит быстрый рост банков Wildberries и Ozon, который возможен из-за повышенных кредитных рисков. Эти риски, по мнению банкира, могут превратиться в серьезную проблему для всей системы.

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    Банк России заявил, что начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    24 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    Комментарии (7)
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Силы ПВО отразили атаку девятого летевшего на Москву БПЛА
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    Оставшийся без туристов из России финский аэропорт перестал убирать снег с ВПП
    Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
    В РАН опровергли запрет слова «жопа»

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочного легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
