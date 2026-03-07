Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинцы всё чаще предупреждают сограждан о расположении территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) в частных объявлениях, сообщает РИА «Новости». В текстах объявлений о продаже недвижимости, аренде помещений и даже услугах регулярно отмечают, где в районе можно столкнуться с сотрудниками ТЦК, что связано с массовыми случаями насильственной мобилизации.

Так, продавец дома в Львовской области прямо указывает, что объект находится рядом с ТЦК. Другой пользователь, Олег из Харьковской области, рекламируя дачный участок, специально отмечает: «Безопасное место, без ТЦК, тревог и прилётов... так что парням, которые не выходят из дома, будет где размять ноги». По его словам, дорога к дачам проходит без блокпостов, а место хорошо защищено.

В объявлениях о сдаче офисов арендаторы подчёркивают: «Без ТЦК», а в Одессе уточняют, что «ТЦК вас тут не найдёт», и офис скрыт от уличного обзора. Даже в продаже мебели иногда предупреждают, что самовывоз – прямо напротив ТЦК.

К подобным реалиям вынуждены приспосабливаться и мастера услуг. Например, парикмахеры и барберы заверяют, что предложение о стрижке не связано с ТЦК, а мастер Ирина из Каменского готова приезжать к уклонистам на дом.

По данным агентства, дефицит личного состава в ВСУ приводит к регулярным скандалам и протестам из-за агрессивных методов мобилизации, а в сети массово появляются видеозаписи, где представителей военкоматов обвиняют в избиениях и насильственном увозе мужчин на службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую. ВСУ пополнили старыми, больными и пьяницами. В ВСУ мобилизовали бойца со стеклянным глазом на место наводчика.