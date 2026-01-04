NYT: Число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек

Tекст: Вера Басилая

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила о возрастании числа погибших в результате вторжения США в Венесуэлу до 80 человек. Среди погибших оказались как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур, передает РИА «Новости».

В публикации New York Times отмечается, что это число может увеличиться.

Ранее в результате атаки США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек.

Во время авиаударов США по Венесуэле погибли как военнослужащие, так и мирные жители.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о хладнокровном убийстве части охраны президента Николаса Мадуро во время его похищения.