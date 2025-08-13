Беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково

Беспилотники Supercam S350, SX350, S150 и X4 представят на форуме в Сколково

Tекст: Вера Басилая

Новейшие беспилотные авиационные системы Supercam представят в инновационном центре «Сколково» на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», передает ТАСС.

Участники форума увидят модели Supercam S350, конвертоплан SX350, а также компактный самолет S150 и коптер X4 на объединенном стенде Удмуртской Республики. Организаторы форума заявили, что Удмуртия входит в число лидеров по развитию беспилотной авиации в России.

В «Беспилотных системах» уточнили, что комплекс Supercam S350 является ключевой разработкой компании и применяется для аэрофотосъемки, лазерного сканирования и создания топографических карт и моделей. Система оснащена возможностями воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном спектре, что позволяет использовать ее для геодезии, строительства и картографических задач.

Отмечается, что беспилотники Supercam активно находят применение в нефтегазовой и энергетической сферах. Конвертоплан SX350 способен проводить диагностику воздушных линий электропередач, автоматически выявлять критичные дефекты по фото и своевременно оповещать операторов. Это помогает предотвращать аварийные отключения и повышает надежность инфраструктуры.

Форум проходит с 7 по 17 августа, где более 300 отечественных компаний демонстрируют свои разработки в сферах городского хозяйства, энергетики, торговли и строительства.

Ранее российский беспилотник Supercam S350M получил систему защиты от FPV-дронов, которая позволяет обнаруживать и подавлять атаки без увеличения энергопотребления.

Беспилотник Supercam S350 впервые продемонстрировали в Саудовской Аравии, он способен выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до 5 км.

Беспилотник Supercam S350M сделали устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.