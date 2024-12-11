Британия испытала лазерное оружие против дронов

Британия успешно протестировала лазер на броневике против беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия Великобритании успешно провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашине, против беспилотников, передает ТАСС. Это событие стало первым случаем использования высокоэнергетического лазера для уничтожения летающих дронов. В пресс-релизе правительства отмечается, что лазер обладает преимуществом перед традиционным вооружением благодаря неограниченному количеству зарядов.

Лазерное оружие, установленное на бронемашине Wolfhound, использует инфракрасное излучение и сенсорные системы для точного наведения на цель в режиме реального времени. Эта разработка позволяет повысить эффективность борьбы с беспилотниками, предлагая более экономичную альтернативу.

Представители армии подчеркнули, что лазерную технологию можно интегрировать в арсенал современных вооружений, применяемых на поле боя. Это открывает новые перспективы для вооруженных сил в противодействии дронам, которые становятся все более распространенной угрозой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство». Также сообщалось, что в Британии успешно провели испытание лазерного оружия. Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя.