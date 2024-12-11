Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Британия испытала лазерное оружие против дронов
Британия успешно протестировала лазер на броневике против беспилотников
Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.
Армия Великобритании успешно провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашине, против беспилотников, передает ТАСС. Это событие стало первым случаем использования высокоэнергетического лазера для уничтожения летающих дронов. В пресс-релизе правительства отмечается, что лазер обладает преимуществом перед традиционным вооружением благодаря неограниченному количеству зарядов.
Лазерное оружие, установленное на бронемашине Wolfhound, использует инфракрасное излучение и сенсорные системы для точного наведения на цель в режиме реального времени. Эта разработка позволяет повысить эффективность борьбы с беспилотниками, предлагая более экономичную альтернативу.
Представители армии подчеркнули, что лазерную технологию можно интегрировать в арсенал современных вооружений, применяемых на поле боя. Это открывает новые перспективы для вооруженных сил в противодействии дронам, которые становятся все более распространенной угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство». Также сообщалось, что в Британии успешно провели испытание лазерного оружия. Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя.