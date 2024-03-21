В НАТО испытали оружие, которое «изменит войну»

НАТО испытало лазерное оружие, которое может «изменить войну»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.