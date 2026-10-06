Бывшего главкома ВМС Казахстана арестовали по делу о гибели военных

МВД Казахстана: Бывший главком ВМС арестован после гибели военных на Каспии

Tекст: Мария Иванова

Бывший главком ВМС Казахстана задержан и помещен в изолятор временного содержания за халатное отношение к службе, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

Уточняется, что с санкции суда он взят под арест.

Трагедия произошла 24 сентября на побережье Каспийского моря во время военных учений. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра 17 моряков унесло в море. Спасти удалось только троих человек, 14 военнослужащих погибли.

Канат Ниязбеков занимал пост главнокомандующего ВМС Казахстана с августа 2025 года. 3 октября президент страны Касым-Жомарт Токаев уволил его с этой должности.

После инцидента глава государства поручил провести масштабную проверку оборонного ведомства, в результате которой сменились министр обороны и начальник Генштаба. Комиссия установила серьезные недостатки в подготовке учений. По делу о возможной халатности уже арестованы пять должностных лиц, а также возбуждено 13 уголовных дел о хищениях и злоупотреблениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник после гибели военных на Каспии в Казахстане арестовали пять человек.

Специальная комиссия выявила нарушения при планировании военных учений.