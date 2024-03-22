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    22 марта 2024, 18:00 • Общество

    Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя

    Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя
    @ U.S. Navy/John F. Williams

    Tекст: Андрей Резчиков

    Британия испытала боевой лазер DragonFire, который может «коренным образом изменить боевое пространство» в ближайшие 5–10 лет. Свои разработки в этой сфере есть у России, США и Китая. Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных боевых условиях в ходе СВО. Однако у этого оружия есть как существенные ограничения, так и особенности, что делает его эффективным лишь для выполнения определенных боевых задач.

    В Британии успешно испытали лазерную систему DragonFire. По словам военных, этот комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Дальность действия DragonFire, как и многие другие данные, засекречены. Но, как говорят разработчики, это оружие может поразить видимую цель размером с монету на расстоянии километра.

    Разработка DragonFire началась в 2017 году. Во время испытаний в январе этого года комплекс впервые сбил воздушный беспилотник. Британские армия и флот рассматривают возможность добавить DragonFire в свои арсеналы противовоздушной обороны в ближайшие годы – через 5–10 лет.

    В экспертной среде считают, что DragonFire сможет дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. «Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, а о новом типе вооружений в целом», – считает военный эксперт Максим Климов.

    Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать производство лазеров более доступным. Россия в 2022 году начала применять боевые лазеры в реальных боевых условиях в ходе СВО. Речь идет о комплексе «Задира», который предназначен для уничтожения БПЛА. Луч наносит физическое поражение воздушным объектам, разрушая элементы их конструкции. Радиус действия – до пяти километров.

    Кроме «Задиры» в лазерный арсенал Российской армии входит самоходная установка «Пересвет», которая с декабря 2019 года несет боевое дежурство в одном из «позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов». Задача «Пересвета» – в прикрытии маневров этих комплексов.

    Как пояснял в 2022 году Юрий Борисов (на тот момент – вице-премьер России), если лазерные комплексы «Пересвет» «ослепляют» цель, то новое поколение лазерного оружия уже может прожигать объекты, благодаря чему можно «не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора», передает РБК.

    На этом фоне в США в марте закончились неудачей испытания твердотельной лазерной пушки AHEL (Airborne High Energy Laser), которую планировалось устанавливать на самолеты AC-130. По данным The War Zone, реализовать идею установки лазера на самолеты американцы пытались с 2015 года, а в 2019-м компания Lockheed Martin получила контракт на демонстрацию такой системы. Но теперь этот комплекс передадут другому роду войск.

    Параллельно в США проводятся испытания лазерного комплекса HELIOS. Установка мощностью 60 кВт подходит для сбивания дронов и сдерживания небольших лодок. Кроме того, ее луч может ослеплять самолеты-разведчики. Будущие версии системы мощностью 100 и 150 кВт могут быть эффективны против еще большего числа угроз.

    Армия США ранее установила 50-киловаттные лазеры на свои боевые бронированные машины «Страйкер», а военный корабль-амфибия ВМФ «Портленд» испытал 150-киловаттный лазер против надводной цели. Морские пехотинцы испытывали компактную систему лазерного оружия мощностью от двух до 10 киловатт, а ВВС получили высокоэнергетические лазерные блоки для своих истребителей.

    Китай также развивает лазерные технологии в течение последних десятилетий. В прошлом году представители Национального университета оборонных технологий КНР разработали революционную систему охлаждения, которая позволит лазерам оставаться включенными «бесконечно», не перегреваясь.

    В мае 2023 года газета Asia Times сообщала, что Китай, возможно, создал на своем секретном объекте Корла в Западном Синьцзяне наземное противоспутниковое вооружение. Еще один подобный объект, вероятно, находится в Боху в Синьцзяне.

    Помимо оружия наземного базирования Китай, возможно, уже разработал лазерное оружие космического базирования, которое имеет ряд преимуществ перед наземными системами за счет более коротких расстояний между орбитальными спутниками и отсутствия атмосферных искажений, ухудшающих дальность действия и мощность лазера.

    Климов называет лазерные системы крайне перспективным оружием. «Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания.

    Не исключаю, что инженеры, работавшие над DragonFire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    По прогнозу Климова, начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». «Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической начинки аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    На работу лазера также влияют различные погодные условия – туман, снег, дождь и прочие явления, делает акцент доктор военных наук Константин Сивков. Среди других особенностей эксперт называет необходимость удерживать луч на цели в течение некоторого времени. Именно поэтому лазерная установка на корабле, например, будет менее эффективной в условиях шторма.

    «С точки зрения флота, на данном этапе боевой лазер – это оружие, которое способно решать две основные задачи. Прежде всего – это защита корабля в пределах 10–15 километров от ракет в ясную погоду. Второе – решение задач по выводу из строя оптико-электронных средств спутников и крылатых ракет, для чего создавался наш «Пересвет». Лазеры дополняют систему ПВО и повышают возможности по противодействию спутниковой группировке, но не более того», – отметил Сивков.

    В свою очередь замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напомнил, что до последнего времени Британия не была лидером в разработке лазерного оружия. По его словам, лидирующие позиции здесь у США, России и Китая. Разработки лазерного оружия также ведутся в Германии, Израиле, Индии, Пакистане, Тайване и Франции. Кроме того, о планах создать такое оружие заявляли в Иране и Турции. Храмчихин согласен с тем, что

    главное применение боевых лазеров – это борьба с беспилотниками на коротких дистанциях в несколько километров.

    Между моментом выстрела и достижением цели почти нет задержки, что позволяет легче поражать движущиеся цели – поэтому в данном случае лазер эффективнее оружия с кинетической энергией. Таким образом, интенсивное развитие лазерного оружия позволит России нарастить потенциал в борьбе с БПЛА. «Лазерные установки должны быть везде. Какого-то другого серьезного применения лазера в бою я не вижу», – подчеркнул спикер.

    «Также нужно учитывать, что лазер лазеру рознь. Скажем, для нефтеперерабатывающих заводов и кораблей, где есть мощные источники энергии, оборонительные лазерные комплексы в самый раз. Такой лазер действительно может защищать не только от беспилотников, но и ракет. А для полевого лазера нужна энергетическая установка», – пояснил он.

    Сивков добавил, что лазерные установки действительно требуют серьезного технического обслуживания, хотя при этом затраты на само боевое применение – «копеечные». Одним выстрелом из комплекса может быть уничтожена ракета стоимостью более миллиона долларов. Поскольку у лазерного оружия нет физических снарядов, не стоит беспокоиться о том, что у него закончатся боеприпасы – оно может стрелять, пока есть источник энергии.

    «Однако для лазера нужна не только энергетическая установка, но и квалифицированные специалисты. Это довольно уязвимая система, особенно с точки зрения механического воздействия на нее. Малейшее нарушение настроек выводит лазер из строя», – предупреждает Сивков.

    На этом фоне производителям беспилотников и авиации тоже пора задуматься над совершенствованием защитных систем от лазерного оружия. «Уже сейчас создаются специальные средства, которые обеспечивают подавление лазерного луча. Здесь работу тоже следует ускорить», – подчеркивает Сивков.

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