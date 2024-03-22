Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.2 комментария
Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя
Британия испытала боевой лазер DragonFire, который может «коренным образом изменить боевое пространство» в ближайшие 5–10 лет. Свои разработки в этой сфере есть у России, США и Китая. Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных боевых условиях в ходе СВО. Однако у этого оружия есть как существенные ограничения, так и особенности, что делает его эффективным лишь для выполнения определенных боевых задач.
В Британии успешно испытали лазерную систему DragonFire. По словам военных, этот комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Дальность действия DragonFire, как и многие другие данные, засекречены. Но, как говорят разработчики, это оружие может поразить видимую цель размером с монету на расстоянии километра.
Разработка DragonFire началась в 2017 году. Во время испытаний в январе этого года комплекс впервые сбил воздушный беспилотник. Британские армия и флот рассматривают возможность добавить DragonFire в свои арсеналы противовоздушной обороны в ближайшие годы – через 5–10 лет.
В экспертной среде считают, что DragonFire сможет дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. «Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, а о новом типе вооружений в целом», – считает военный эксперт Максим Климов.
Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать производство лазеров более доступным. Россия в 2022 году начала применять боевые лазеры в реальных боевых условиях в ходе СВО. Речь идет о комплексе «Задира», который предназначен для уничтожения БПЛА. Луч наносит физическое поражение воздушным объектам, разрушая элементы их конструкции. Радиус действия – до пяти километров.
Кроме «Задиры» в лазерный арсенал Российской армии входит самоходная установка «Пересвет», которая с декабря 2019 года несет боевое дежурство в одном из «позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов». Задача «Пересвета» – в прикрытии маневров этих комплексов.
Как пояснял в 2022 году Юрий Борисов (на тот момент – вице-премьер России), если лазерные комплексы «Пересвет» «ослепляют» цель, то новое поколение лазерного оружия уже может прожигать объекты, благодаря чему можно «не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора», передает РБК.
На этом фоне в США в марте закончились неудачей испытания твердотельной лазерной пушки AHEL (Airborne High Energy Laser), которую планировалось устанавливать на самолеты AC-130. По данным The War Zone, реализовать идею установки лазера на самолеты американцы пытались с 2015 года, а в 2019-м компания Lockheed Martin получила контракт на демонстрацию такой системы. Но теперь этот комплекс передадут другому роду войск.
Параллельно в США проводятся испытания лазерного комплекса HELIOS. Установка мощностью 60 кВт подходит для сбивания дронов и сдерживания небольших лодок. Кроме того, ее луч может ослеплять самолеты-разведчики. Будущие версии системы мощностью 100 и 150 кВт могут быть эффективны против еще большего числа угроз.
- Newsweek: Британия не будет размещать лазерное оружие на Украине
- США решили изучить лазерную систему Израиля «Железный луч»
- Лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников на полигоне в России
Армия США ранее установила 50-киловаттные лазеры на свои боевые бронированные машины «Страйкер», а военный корабль-амфибия ВМФ «Портленд» испытал 150-киловаттный лазер против надводной цели. Морские пехотинцы испытывали компактную систему лазерного оружия мощностью от двух до 10 киловатт, а ВВС получили высокоэнергетические лазерные блоки для своих истребителей.
Китай также развивает лазерные технологии в течение последних десятилетий. В прошлом году представители Национального университета оборонных технологий КНР разработали революционную систему охлаждения, которая позволит лазерам оставаться включенными «бесконечно», не перегреваясь.
В мае 2023 года газета Asia Times сообщала, что Китай, возможно, создал на своем секретном объекте Корла в Западном Синьцзяне наземное противоспутниковое вооружение. Еще один подобный объект, вероятно, находится в Боху в Синьцзяне.
Помимо оружия наземного базирования Китай, возможно, уже разработал лазерное оружие космического базирования, которое имеет ряд преимуществ перед наземными системами за счет более коротких расстояний между орбитальными спутниками и отсутствия атмосферных искажений, ухудшающих дальность действия и мощность лазера.
Климов называет лазерные системы крайне перспективным оружием. «Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.
«В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.
«Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания.
Не исключаю, что инженеры, работавшие над DragonFire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.
«Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.
По прогнозу Климова, начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». «Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической начинки аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.
На работу лазера также влияют различные погодные условия – туман, снег, дождь и прочие явления, делает акцент доктор военных наук Константин Сивков. Среди других особенностей эксперт называет необходимость удерживать луч на цели в течение некоторого времени. Именно поэтому лазерная установка на корабле, например, будет менее эффективной в условиях шторма.
«С точки зрения флота, на данном этапе боевой лазер – это оружие, которое способно решать две основные задачи. Прежде всего – это защита корабля в пределах 10–15 километров от ракет в ясную погоду. Второе – решение задач по выводу из строя оптико-электронных средств спутников и крылатых ракет, для чего создавался наш «Пересвет». Лазеры дополняют систему ПВО и повышают возможности по противодействию спутниковой группировке, но не более того», – отметил Сивков.
В свою очередь замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напомнил, что до последнего времени Британия не была лидером в разработке лазерного оружия. По его словам, лидирующие позиции здесь у США, России и Китая. Разработки лазерного оружия также ведутся в Германии, Израиле, Индии, Пакистане, Тайване и Франции. Кроме того, о планах создать такое оружие заявляли в Иране и Турции. Храмчихин согласен с тем, что
главное применение боевых лазеров – это борьба с беспилотниками на коротких дистанциях в несколько километров.
Между моментом выстрела и достижением цели почти нет задержки, что позволяет легче поражать движущиеся цели – поэтому в данном случае лазер эффективнее оружия с кинетической энергией. Таким образом, интенсивное развитие лазерного оружия позволит России нарастить потенциал в борьбе с БПЛА. «Лазерные установки должны быть везде. Какого-то другого серьезного применения лазера в бою я не вижу», – подчеркнул спикер.
«Также нужно учитывать, что лазер лазеру рознь. Скажем, для нефтеперерабатывающих заводов и кораблей, где есть мощные источники энергии, оборонительные лазерные комплексы в самый раз. Такой лазер действительно может защищать не только от беспилотников, но и ракет. А для полевого лазера нужна энергетическая установка», – пояснил он.
Сивков добавил, что лазерные установки действительно требуют серьезного технического обслуживания, хотя при этом затраты на само боевое применение – «копеечные». Одним выстрелом из комплекса может быть уничтожена ракета стоимостью более миллиона долларов. Поскольку у лазерного оружия нет физических снарядов, не стоит беспокоиться о том, что у него закончатся боеприпасы – оно может стрелять, пока есть источник энергии.
«Однако для лазера нужна не только энергетическая установка, но и квалифицированные специалисты. Это довольно уязвимая система, особенно с точки зрения механического воздействия на нее. Малейшее нарушение настроек выводит лазер из строя», – предупреждает Сивков.
На этом фоне производителям беспилотников и авиации тоже пора задуматься над совершенствованием защитных систем от лазерного оружия. «Уже сейчас создаются специальные средства, которые обеспечивают подавление лазерного луча. Здесь работу тоже следует ускорить», – подчеркивает Сивков.