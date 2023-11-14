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    Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект
    На Украине собрались предъявить обвинения главкому ВСУ Залужному
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    Бригада «Голани» сфотографировалась в парламенте Газы
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    9 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    21 комментарий
    14 ноября 2023, 09:52

    США решили изучить лазерную систему Израиля «Железный луч»

    Пентагон: США изучат возможность использования лазерной системы Израиля «Железный луч»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США следят за разработкой израильской лазерной системы «Железный луч» и готовы рассмотреть вопрос ее использования для собственных нужд, если эта техника хорошо покажет себя в бою, сообщил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    Еженедельник Defense News со ссылкой на его слова отмечает: если Израиль добьется успеха в разработке и применении системы, то армия США может задуматься над ее использованием, передает ТАСС. Чиновник назвал технологию «интригующей», упомянув, что смог увидеть прототип системы во время своей последней поездки в Израиль.

    Как отмечает Defense News, сейчас армия США работает над созданием собственного высокоэнергетического лазерного оружия, которое могло бы обеспечить защиту от ударов обычных и крылатых ракет, артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуют производители Dynetics и Lockheed Martin.

    Представитель Пентагона поддержал планы Вашингтона по инвестициям в разработку «Железного луча» в рамках пакета финансовой помощи еврейскому государству. Defense News напоминает, что в рамках нового американского пакета помощи администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса на разработку «Железного луча» примерно 1,2 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что возможности боевых лазеров вышли на новый уровень.

    13 ноября 2023, 16:12
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева

    За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей

    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, он заявил, что ему обещали 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.

    Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.

    Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.

    В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

    Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.

    Коментарии (72)
    13 ноября 2023, 19:37
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

    Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    @ ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, отметив, что певица пытается обмануть публику и искажает факты.

    Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

    Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

    Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

    Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

    Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

    Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

    В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».

    Коментарии (101)
    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


    Коментарии (57)
    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (43)
    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

    Коментарии (64)
    13 ноября 2023, 14:28
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

    Коментарии (33)
    13 ноября 2023, 18:48
    Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе может начаться гражданская война из-за ситуации с мигрантами, заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX.

    Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.

    Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (18)
    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (24)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (55)
    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (14)
    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (12)
    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    13 ноября 2023, 13:22
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник пригласил посла Китая Чжоу Циеня, чтобы фактически принести извинения за слова президента Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр назвал оценки президента Грузии «категорически неприемлемыми» и «вызывающими возмущение», а также «противоречащими отношению правительства Грузии и ее народа к Китаю».

    Заявление Зурабишвили «не отвечает отношениям дружбы и стратегического партнерства двух стран и наносит им ущерб», признал глава правительства Грузии.

    Ираклий Гарибашвили отметил, что президент Грузии не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».

    «Все это наносит ущерб международному имиджу Грузии», – заявил премьер-министр.

    Он выразил надежду на то, что высказывания Зурабишвили о председателе КНР «не нанесут ущерб позитивной динамике отношений» Тбилиси и Пекина.

    По грузинским законам, только правительство Грузии несет ответственность за внешнюю политику страны.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещавшая Францию с несогласованным с правительством страны визитом, в интервью французским СМИ согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

    Коментарии (15)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
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    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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