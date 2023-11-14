США решили изучить лазерную систему Израиля «Железный луч»

Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

Tекст: Валентина Григоренко

Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».