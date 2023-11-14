Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.9 комментариев
США решили изучить лазерную систему Израиля «Железный луч»
Пентагон: США изучат возможность использования лазерной системы Израиля «Железный луч»
США следят за разработкой израильской лазерной системы «Железный луч» и готовы рассмотреть вопрос ее использования для собственных нужд, если эта техника хорошо покажет себя в бою, сообщил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
Еженедельник Defense News со ссылкой на его слова отмечает: если Израиль добьется успеха в разработке и применении системы, то армия США может задуматься над ее использованием, передает ТАСС. Чиновник назвал технологию «интригующей», упомянув, что смог увидеть прототип системы во время своей последней поездки в Израиль.
Как отмечает Defense News, сейчас армия США работает над созданием собственного высокоэнергетического лазерного оружия, которое могло бы обеспечить защиту от ударов обычных и крылатых ракет, артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуют производители Dynetics и Lockheed Martin.
Представитель Пентагона поддержал планы Вашингтона по инвестициям в разработку «Железного луча» в рамках пакета финансовой помощи еврейскому государству. Defense News напоминает, что в рамках нового американского пакета помощи администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса на разработку «Железного луча» примерно 1,2 млрд долларов.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что возможности боевых лазеров вышли на новый уровень.