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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

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    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

    20 марта 2024, 10:25 • Новости дня
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон

    Захарова: По ситуации с Кейт Миддлтон можно понять, как была устроена история со Скрипалями

    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

    «Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она также обратила внимание на видеозапись с Юлией Скрипаль, которая, по словам дипломата, была зачитана по тексту и не содержала ответов на вопросы.

    «И дальше мы видели запись Юлии Скрипаль, которая была сделана не журналистами. Она не отвечала на вопросы, не говорила от себя, зачитала текст по экрану, <…> никто не знает, кто делал эту запись, переданную прессе. Больше Скрипалей никто не видел, никто никогда с ними публично не общался», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также прокомментировала фото Кейт Миддлтон, в котором заподозрили ретушь.

    «Чтобы сохранить самим себе присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Они полагают, что публикация фальсифицированных фотографий несет для них меньше издержек, чем прямой разговор с народом», – заявила Захарова.

    Напомним, в Великобритании ходят слухи о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля «по личным причинам» в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.

    Официальные лица не комментируют состояние здоровья Кейт Миддлтон, что еще больше подпитывает слухи. Некоторые британские СМИ утверждают, что она могла перенести еще одну операцию, другие – что она страдает от депрессии.

    19 марта британский таблоид Sun опубликовал видео, на котором Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены, как утверждалось, на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре к западу от Лондона.

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    21 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    @ British Defence Ministry/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

    Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

    В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

    Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

    Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

    Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

    Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

    Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.

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    19 марта 2024, 06:18 • Новости дня
    Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

    В плен сдались почти два десятка украинских солдат под Марьинкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

    «В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек», – приводит ТАСС сообщение Гагина.

    Отмечается, что украинцы пытались провести ротацию сослуживцев и оказались в ловушке. Однако группу солдат засекли при помощи средств воздушной разведки, дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. В результате погибли четверо украинских военных, еще пятеро получили ранения.

    После этого командир группы принял решение о сдаче в плен. Он вышел на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни личного состава.

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    20 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове

    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия в Харькове, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    «На территорию промышленного предприятия в Харькове на гражданском автобусе приехали около 30 военнослужащих с оружием. Бойцы общаются между собой на польском», – сказал Марочко РИА «Новости».

    Он отметил: подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. При этом ранее на том же предприятии были обнаружены системы ПВО западного образца, подчеркнул Марочко.

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    18 марта 2024, 15:46 • Новости дня
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III

    Букингемский дворец: Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности

    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцелярия короля Великобритании Карла III опровергла сообщения в СМИ о якобы кончине монарха.

    В Букингемском дворце сообщили ТАСС, что король «продолжает исполнять рабочие обязанности». Там заявили также, что монарх занят «частными делами».

    Ранее о смерти короля Великобритании Карла III сообщили СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на якобы публикацию на официальном сайте Букингемского дворца, которой, однако, не удалось найти.

    В феврале Карл III начал курс лечения от рака. В конце того же месяца британские СМИ писали, что власти Британии разработали план мероприятий на случай смерти короля Карла III, у которого выявили раковую опухоль. Согласно плану, первым о смерти монарха узнает премьер-министр страны и другие высокопоставленные чиновники.

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    19 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Генсек НАТО Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить военную помощь Запада Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе первого визита в Армению.

    По его словам, ситуация на поле боя остается сложной, поэтому нужно наращивать поддержку Украины, а не снижать ее, передает ТАСС.

    Столтенберг также призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России, иначе дальше она «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

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    19 марта 2024, 15:40 • Новости дня
    Трамп пригрозил в случае избрания президентом США депортацией принцу Гарри
    Трамп пригрозил в случае избрания президентом США депортацией принцу Гарри
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Принц Гарри может покинуть Соединенные Штаты, если 45-й по счету президент США Дональд Трамп вновь займет эту должность, пообещал американский политик.

    К принцу не будет применяться никакого «привилегированного отношения», если власти обнаружат, что тот солгал при подаче документов на получение визы, заявил Трамп телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В 2023 году аналитический центр Heritage Foundation решил через суд узнать, законно ли принц Гарри получил разрешение на пребывание в США. Он признавался в употреблении марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов.

    Трамп пояснил, что в случае избрания его президентом власти США проверят принца Гарри, и в случае если ложь подтвердится, будут приняты соответствующие меры.

    По данным телеканала, законы США при признании принца Гарри в употреблении наркотиков предписывают его депортацию.

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