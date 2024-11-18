Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент США Джо Байден в рамках украинского конфликта дал разрешение на применение американских дальнобойных и высокоточных ракет по «старой» (то есть признаваемой Западом) территории России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Первоочередными целями якобы будут российские и никем не доказанные северокорейские войска в Курской области.

Собственно, по данным издания, именно «участие в СВО северокорейских войск» стало основанием для решения Байдена. Кроме того, на это решение, по мнению ряда других американских СМИ, повлияли переговоры американского президента с лидерами Южной Кореи и Японии, которые прошли на полях саммита АТЭС в Перу. По сообщениям западных СМИ, вслед за США разрешения на аналогичные удары дали Британия и Франция – своими соответственно StormShadow и SCALP.

В Лондоне и Париже уже давно просили Вашингтон дать такое разрешение. Однако все эти недели Байден отказывал. Прежде всего из-за опасений эскалации – и понимания того, что в военном плане американские ракеты ничего не изменят. Не помогут киевскому режиму переломить ход войны. Об этом пишут не только российские военные аналитики, но и редакция американского CNN. Количество ATACMS, SCALP и StormShadow, которые может получить Киев, весьма ограничено.

Что же тогда заставило Байдена пересмотреть свою позицию? Версия об «ответе на северокорейское участие» отметается сразу – хотя бы потому, что если это участие и будет иметь место в Курской области, то речь идет о суверенной российской территории.

Возможный ответ был озвучен телеканалом CNN, который называет решение администрации Белого дома «крайне провокационным». Эта провокация сделана в попытке решить несколько внешнеполитических задач США.

Во-первых, вдохновить союзников. Не только южнокорейцев и японцев (опасающихся последствий российско-северокорейского сотрудничества), но и европейцев.

Последние успехи армии России вкупе с победой Трампа повергли русофобскую часть Европы в уныние – но сразу после решения Байдена русофобы воспряли. «Удары западным дальнобойным оружием по России станут решающими в борьбе с агрессором. Мира нельзя добиться слабостью. Мир – привилегия сильных. Будь сильной, Украина», – радуется президент Литвы Гитанас Науседа.

Конечно, это вдохновляет на продолжение войны и киевское руководство. «Удары не наносятся словами. Такие вещи не объявляются. Ракеты скажут сами за себя», – заявил глава режима Владимир Зеленский. В Киеве считают, что их единственным спасением может быть эскалация боевых действий с вовлечением в них США, месяцами вымаливали эту эскалацию – и вот ее получили.

Во-вторых, провокация предназначена для проверки решимости Москвы. На Западе знают, что Москва будет воспринимать разрешение на удары как прямое участие Запада в военной агрессии против России. Об этом открыто заявлял Владимир Путин. «Это существенным образом поменяет саму суть и природу данного конфликта и РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться», – пояснял российский лидер.

Среди вариантов ответных решений может быть резкое ужесточение российских действий в рамках СВО. «Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности», – пишет сенатор Андрей Клишас.

Или же поставки российского оружия противникам США – на что тоже в свое время намекал Кремль. «Мы оставляем за собой право это делать. [Поставлять вооружение] тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера… Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» – говорил Владимир Путин в июне на саммите ПМЭФ.

Можно встретить версию и о том, что провокация Байдена направлена против Трампа – чтобы сорвать любые его попытки договориться с Москвой. «Избранный президент Дональд Трамп, возможно, думает, что может вести мирные переговоры, но в наследство ему достанется война, в которой ставки значительно выросли», – пишет CNN. Такого же мнения придерживается и сын избранного президента Дональд Трамп – младший, назвавший решение Байдена «безумным» и заявивший, что «американский ВПК хочет развязать третью мировую войну до того момента, пока мой отец получит шанс достичь мира».

На самом же деле Трамп де-факто подыграл Байдену в его провокации. В Вашингтоне просто выбрали крайне удачный момент для заявления о разрешении подобных ударов – сразу после избрания нового президента США.

Объявить об ударах – это одно, нанести их в действительности – совсем другое. Подготовку проводит один президент США, приказ на применение отдает другой. В то же время, подготовив оружие, остановить его применение порой уже невозможно.

Эта двусмысленность дает возможность старой и новой администрациям Белого дома перекладывать ответственность за решение об ударах по России друг на друга. Байден и Трамп в случае катастрофического для Украины и США развития событий будут кивать друг на друга – и оба могут заявлять, что уж он-то, в отличие от другого, был действительно настроен на мирное решение кризиса.

Среди американских политиков, и в СМИ в последнее время чаще стали звучать спекуляции на тему возможных мирных переговоров. «Американский народ 5 ноября проголосовал против этих последних решений Америки и не хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решать свои собственные проблемы. Хватит, это должно прекратиться», – заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Однако эта «миролюбивая» риторика не должна вводить в заблуждение. Уже много раз мы видели, как после заявлений о мире США устраивали новые антироссийские провокации. Вот и в данном случае и Байден, и Трамп играют в эту игру вдвоем, причем вместе со всей американской элитой.

Соединенные Штаты – что при Байдене, что при Трампе – всегда будут желать нанести России стратегическое поражение. Разница лишь в деталях. Если Байден пытался нанести это поражение через «войну на периферии» на Украине, то Трамп будет пробовать сделать то же самое через политический шантаж и закулисные переговорные схемы.

Ответ и на то, и на другое у России может быть только один – победа в украинской спецоперации.