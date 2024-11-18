  • Новость часаВ Киеве начались массовые отключения света
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова напомнила ответ Путина об ударах западными ракетами вглубь России
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    Команда Трампа заявила о пересмотре решения Байдена по ATACMS
    Эксперт объяснил разрешение Байдена бить ракетами вглубь России
    Пекин заявил о важности охлаждения ситуации на Украине
    Президент Абхазии оценил перспективы выхода из политического кризиса
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при канцлере-ястребе в Германии

    Политический кризис в Германии с точки зрения России выглядит торжеством справедливости. Шольц и «ко» пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 10:40 • В мире

    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России

    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президент США Джозеф Байден принял решение, на которое его уговаривал Киев – санкционировал ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Даже в США называют этот шаг «безумным и провокационным». Зачем же в таком случае это нужно Байдену – и каким может быть российский ответ?

    Президент США Джо Байден в рамках украинского конфликта дал разрешение на применение американских дальнобойных и высокоточных ракет по «старой» (то есть признаваемой Западом) территории России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Первоочередными целями якобы будут российские и никем не доказанные северокорейские войска в Курской области.

    Собственно, по данным издания, именно «участие в СВО северокорейских войск» стало основанием для решения Байдена. Кроме того, на это решение, по мнению ряда других американских СМИ, повлияли переговоры американского президента с лидерами Южной Кореи и Японии, которые прошли на полях саммита АТЭС в Перу. По сообщениям западных СМИ, вслед за США разрешения на аналогичные удары дали Британия и Франция – своими соответственно StormShadow и SCALP.

    В Лондоне и Париже уже давно просили Вашингтон дать такое разрешение. Однако все эти недели Байден отказывал. Прежде всего из-за опасений эскалации – и понимания того, что в военном плане американские ракеты ничего не изменят. Не помогут киевскому режиму переломить ход войны. Об этом пишут не только российские военные аналитики, но и редакция американского CNN. Количество ATACMS, SCALP и StormShadow, которые может получить Киев, весьма ограничено.

    Что же тогда заставило Байдена пересмотреть свою позицию? Версия об «ответе на северокорейское участие» отметается сразу – хотя бы потому, что если это участие и будет иметь место в Курской области, то речь идет о суверенной российской территории.

    Возможный ответ был озвучен телеканалом CNN, который называет решение администрации Белого дома «крайне провокационным». Эта провокация сделана в попытке решить несколько внешнеполитических задач США.

    Во-первых, вдохновить союзников. Не только южнокорейцев и японцев (опасающихся последствий российско-северокорейского сотрудничества), но и европейцев.

    Последние успехи армии России вкупе с победой Трампа повергли русофобскую часть Европы в уныние – но сразу после решения Байдена русофобы воспряли. «Удары западным дальнобойным оружием по России станут решающими в борьбе с агрессором. Мира нельзя добиться слабостью. Мир – привилегия сильных. Будь сильной, Украина», – радуется президент Литвы Гитанас Науседа.

    Конечно, это вдохновляет на продолжение войны и киевское руководство. «Удары не наносятся словами. Такие вещи не объявляются. Ракеты скажут сами за себя», – заявил глава режима Владимир Зеленский. В Киеве считают, что их единственным спасением может быть эскалация боевых действий с вовлечением в них США, месяцами вымаливали эту эскалацию – и вот ее получили.

    Во-вторых, провокация предназначена для проверки решимости Москвы. На Западе знают, что Москва будет воспринимать разрешение на удары как прямое участие Запада в военной агрессии против России. Об этом открыто заявлял Владимир Путин. «Это существенным образом поменяет саму суть и природу данного конфликта и РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться», – пояснял российский лидер.

    Среди вариантов ответных решений может быть резкое ужесточение российских действий в рамках СВО. «Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности», – пишет сенатор Андрей Клишас.

    Или же поставки российского оружия противникам США – на что тоже в свое время намекал Кремль. «Мы оставляем за собой право это делать. [Поставлять вооружение] тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера… Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» – говорил Владимир Путин в июне на саммите ПМЭФ.

    Можно встретить версию и о том, что провокация Байдена направлена против Трампа – чтобы сорвать любые его попытки договориться с Москвой. «Избранный президент Дональд Трамп, возможно, думает, что может вести мирные переговоры, но в наследство ему достанется война, в которой ставки значительно выросли», – пишет CNN. Такого же мнения придерживается и сын избранного президента Дональд Трамп – младший, назвавший решение Байдена «безумным» и заявивший, что «американский ВПК хочет развязать третью мировую войну до того момента, пока мой отец получит шанс достичь мира».

    На самом же деле Трамп де-факто подыграл Байдену в его провокации. В Вашингтоне просто выбрали крайне удачный момент для заявления о разрешении подобных ударов – сразу после избрания нового президента США.

    Объявить об ударах – это одно, нанести их в действительности – совсем другое. Подготовку проводит один президент США, приказ на применение отдает другой. В то же время, подготовив оружие, остановить его применение порой уже невозможно.

    Эта двусмысленность дает возможность старой и новой администрациям Белого дома перекладывать ответственность за решение об ударах по России друг на друга. Байден и Трамп в случае катастрофического для Украины и США развития событий будут кивать друг на друга – и оба могут заявлять, что уж он-то, в отличие от другого, был действительно настроен на мирное решение кризиса.

    Среди американских политиков, и в СМИ в последнее время чаще стали звучать спекуляции на тему возможных мирных переговоров. «Американский народ 5 ноября проголосовал против этих последних решений Америки и не хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решать свои собственные проблемы. Хватит, это должно прекратиться», – заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

    Однако эта «миролюбивая» риторика не должна вводить в заблуждение. Уже много раз мы видели, как после заявлений о мире США устраивали новые антироссийские провокации. Вот и в данном случае и Байден, и Трамп играют в эту игру вдвоем, причем вместе со всей американской элитой.

    Соединенные Штаты – что при Байдене, что при Трампе – всегда будут желать нанести России стратегическое поражение. Разница лишь в деталях. Если Байден пытался нанести это поражение через «войну на периферии» на Украине, то Трамп будет пробовать сделать то же самое через политический шантаж и закулисные переговорные схемы.

    Ответ и на то, и на другое у России может быть только один – победа в украинской спецоперации.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    4 комментария

    Главное
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить ракетами вглубь России
    Венгрия обвинила Запад в глобальном расширении войны
    Эрдоган захотел заморозить конфликт на Украине по линии фронта
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
    Продажи игристых вин в России выросли на 10,9%

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»

    Протесты в Абхазии привели к захвату оппозицией комплекса правительственных зданий и переезду президента из столицы в его родовое село. В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............