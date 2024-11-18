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    Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    @ Zuma\TASS

    18 ноября 2024, 09:00 Мнение

    Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    Александр Филиппов Александр Филиппов

    Социолог, философ

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    Некоторое легкое раздражение вызывает у меня формулировка «Байден разрешил украинцам удары ATACMS вглубь территории России». [Только что подсоединились Англия с Францией со своими ракетами].

    Из этой формулировки следует, что такая ракета – это тот же «Абрамс-Леопард», помноженный на «Джавелин», и теперь украинцы только ждут почтовую сову с разрешением на пуск в клюве.

    Можно понять лживую буржуазную прессу, которой просто нечем заниматься, кроме дезинформации своих доверчивых читателей.

    Но мы помним, что позиция нашего начальства совершенно другая. Начальство совершенно недвусмысленно, настолько ясно, что даже я понял, сформулировало свое видение, и оно состоит в том, что украинские ракетчики не способны сами прицелиться при помощи этих ракет, то есть они могут целиться, сколько хотят, но ракета не полетит без довольно обширного присутствия в деле тех, кто снабжает ее не только целеуказанием, но и картами в виде всяких электронных штук. То есть это не разрешение, а прямое участие.

    Тут важно понять, что хотя знаменитый Томас не формулировал своей теоремы, а даже если бы формулировал, то ее все равно опроверг не менее знаменитый Гофман, но все равно: если мы считаем, что ракету реально запускают американцы, только что кнопку доверяют нажать своим наймитам и пособникам, то даже один запуск такой ракеты в таком фрейме должен считаться объявлением войны.

    Возможно, лично Байден об этом забыл. Он еще и не то забывал.

    Но у нас-то и, главное, довольно-таки большого количества слушающих нас людей, память менее настолько плоха, как у все еще американского президента.

    Конечно, мы помним, что в момент, когда ситуация уже однажды достигала напряженности, как в нашей, так и в недружественной прессе высказывались предположения, что даже проявленная с нашей стороны решительность в конфликте интерпретаций не остановит заокеанских поджигателей войны, а также их европейских союзников. Однако эти предположения не оправдались.

    Некоторое время сцена была пуста.

    А теперь она снова наполнилась движением.

    Как учит нас теория событий, отсюда легко считывается, во-первых, прошлое.

    То есть тут ясно каждому, кто не слеп, что, возможно, в результате вот этой вчерашней атаки сегодняшней минувшей ночью российским летающим средствам удалось поразить несколько больше важных целей, чем об этом говорят даже самые восторженные сообщения прессы и скупые официальные сводки. И даже может быть это несколько очень большое и важное. Что прямо откладывать ответ какой-то дрянью уже некуда.

    Второе же предположение, которое следует из той же теории, состоит в том, что если мы на самом деле уже не включили в свои полетные задания для кого надо ту или иную груду священных камней, придется срочно переделывать фрейм, то есть интерпретировать грядущие залпы таким образом, что вот теперь уже еще немного и камням точно несдобровать.

    Но, конечно, вот так может любой дурак придумать, а я продолжаю верить, что у начальства есть еще пара-тройка совершенно неожиданных вариантов. И конечно, интересно было бы понаблюдать.

    Добрые люди уже смеются, мол, это еще не те ракеты, не тот дальнобой, это всего 100 км, а какое нам дело, кто там в радиусе ста км-то? Но я рискну заметить, что это в  лучшем случае так покореженный фрейм светится: мол, а чо такова-то? А на самом деле вопрос совершенно не меняется от того, сто км или сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

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