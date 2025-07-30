Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

Удивительные впечатления от Плещеева озера относятся не только к красотам, но и к людям.

Мы оказались там, где, если бы кто описал, не хотели оказаться. Доступных, пляжного типа выходов к воде немного, не удивительно, что ближайший к нам пляж в теплые дни заполнен людьми. Без машины туда не добраться, а на машинах они привозят с собой все. Прекрасно оборудованные палатки, еду и питье, мангалы и туалеты, сапы и комплекты для кайтсерфинга. Впрочем, у этих отдельная площадка. При таком количестве народа ждешь неустранимого запаха шашлыка пополам с туалетом, окурков, пластиковых изделий, музыки изо всех углов, в общем, понятно.

Ничего этого нет. Кажется, за три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский.

Но и все прочее было в полном порядке. В принципе, это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников, волонтеров–контролеров или еще чего. Но ничего не было.

Был спонтанный социальный порядок. Именно социальный, именно через множество.

Один только раз мы натолкнулись в том же месте на палатку, из которой доносилась неприлично громкая и очень плохая музыка. Но то был особый день: человек с палаткой был один и дал волю своей низкой, испорченной природе. А вот при заполнении объема все меняется.

И да, за все время я не видел на траве ни одной бумажки. И ни одной урны. Так что здесь действительно социальные механизмы.

Источник

Плещеево озеро находится на юго-западе Ярославской области у города Переславль-Залесский. Площадь 50,8 кв. км, длина озера – 9,55 км, ширина – 6,7 км, наибольшая глубина – 24,3 м. Входит в состав национального парка «Плещеево озеро», является центром экотуризма и кайтсерфинга.

Координаты: 56.773020, 38.835313