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    Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    @ Stefan Huwiler/Global Look Press

    26 января 2025, 12:10 Мнение

    Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    Александр Филиппов Александр Филиппов

    Социолог, философ

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    Исторические параллели всегда опасны. Не лучше обстоит дело и с историческими меридианами.

    Как-то даже странно в ближайшем окружении не видеть ссылок на вопиющий факт. Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. Смотрите-ка, – говорит Николай Яковлевич, – в 1864 году. Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий с людями. Хотя всего 13 лет тому назад неразрывная связь их с Данией была подтверждена международным договором, подписанным в том числе и обеими нападавшими странами.

    И что?

    Да ничего! Никакого противодействия, никакого международного осуждения.

    Но вспомним, как за одиннадцать лет до того стоило России потребовать от Турции, варварской и тиранической, завоевательной и прочее, чтобы в ней соблюдались интересы, в том числе религиозные, большинства ее подданных, тем более что она обязалась к тому старым, уже многодесятилетней давности Кучук-Кайнарджийским договором, – как ее, России, справедливое требование не ставится ни во что, а «варварское государство» превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации».

    Конечно, исторические меридианы нам не указ, тем более что в XIX веке сначала объявили войну России, а уже потом поделили Данию. Однако же здесь хорошо уже то, что почитав классика не более двух страниц, и то уже перестаешь удивляться. Кто-то скажет, что удивление – начало философии.

    То-то и оно. Нечего тут философствовать. 

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