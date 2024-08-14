Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

Не имея никакой охоты преуменьшать масштабы событий, да и вообще давать им оценку, поделюсь другим малозначительным наблюдением.

Возможно, вы заметили, с трудом преодолевая негодование, но все-таки пролистывая вражескую прессу, что там довольно часто мелькает слово «позор».

Мол, смотрите, ну прямо как в «Игре престолов»: позор! позор!

И я никак не мог сообразить, что мне это всё напоминает.

И только сейчас допер.

Ситуацию с атакой на «Крокус-Сити».

Конечно, там был такой дистиллированный терроризм, пришлось сквозь зубы сочувствовать и приспускать на посольствах флаги. Но вот в прессе творилось примерно то же самое.

Какой позор, проворонили, в центре (так и писали) Москвы!

То есть как и сейчас – упор был на то, что в настоящих сверхдержавах такого не бывает и т. п.

И это позволяет, к сожалению, построить простое индуктивное заключение. Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

Я было хотел взять пример с известного персонажа и закричать: «Протестую, это не позор!» Но потом сообразил, что он однажды неудачно пошутил.

Так что мы не будем ему подражать.

А просто приготовимся.

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