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    Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    @ freepik.com

    14 августа 2024, 09:10 Мнение

    Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    Александр Филиппов Александр Филиппов

    Социолог, философ

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    Не имея никакой охоты преуменьшать масштабы событий, да и вообще давать им оценку, поделюсь другим малозначительным наблюдением.

    Возможно, вы заметили, с трудом преодолевая негодование, но все-таки пролистывая вражескую прессу, что там довольно часто мелькает слово «позор».

    Мол, смотрите, ну прямо как в «Игре престолов»: позор! позор!

    И я никак не мог сообразить, что мне это всё напоминает.

    И только сейчас допер.

    Ситуацию с атакой на «Крокус-Сити».

    Конечно, там был такой дистиллированный терроризм, пришлось сквозь зубы сочувствовать и приспускать на посольствах флаги. Но вот в прессе творилось примерно то же самое.

    Какой позор, проворонили, в центре (так и писали) Москвы!

    То есть как и сейчас – упор был на то, что в настоящих сверхдержавах такого не бывает и т. п.

    И это позволяет, к сожалению, построить простое индуктивное заключение. Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    Я было хотел взять пример с известного персонажа и закричать: «Протестую, это не позор!» Но потом сообразил, что он однажды неудачно пошутил.

    Так что мы не будем ему подражать.

    А просто приготовимся. 

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