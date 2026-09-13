Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Путин обсудил Украину с наследным принцем Абу-Даби в Индии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время визита в Индию.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.
«Ну, конечно, одна из главных тем», – ответил помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос журналистов о том, обсуждался ли украинский кризис в ходе переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили укрепление стратегических отношений на полях саммита БРИКС.
Несколькими днями ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность возобновления трехстороннего диалога по украинскому урегулированию в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Прошлой зимой участники консультаций в Абу-Даби договорились продолжить контакты для поиска мирного решения конфликта.