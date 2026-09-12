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Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
Серия мощных взрывов прогремела в Луцке Волынской области, Сумах и Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил, что в Луцке был слышен звук взрыва, передает РИА «Новости».
Журналисты также проинформировали о взрывах в Сумах и Днепропетровске. Отмечается, что ранее в субботу в Волынской и Днепропетровской областях уже неоднократно фиксировались аналогичные ситуации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех указанных регионах непрерывно звучал сигнал воздушной тревоги.
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