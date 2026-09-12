Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Tекст: Вера Басилая

Украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил, что в Луцке был слышен звук взрыва, передает РИА «Новости».

Журналисты также проинформировали о взрывах в Сумах и Днепропетровске. Отмечается, что ранее в субботу в Волынской и Днепропетровской областях уже неоднократно фиксировались аналогичные ситуации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех указанных регионах непрерывно звучал сигнал воздушной тревоги.

Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

ВС России также нанесли удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области.

Комбинат «Запорожсталь» получил критические повреждения в третий раз за месяц.