Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Зеленский пожаловался на невозможность получить ракеты для Patriot
Зеленский заявил о дефиците ракет для комплексов Patriot на Украине
Владимир Зеленский признал острую нехватку ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, отметив невозможность получения необходимых 280 единиц ежемесячно.
«Нужно 280 перехватчиков баллистики… Но ты никогда не получишь 280 ракет для Patriot в месяц», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По его словам, для Киева огромной проблемой стало получение даже 100 ракет. Основной причиной нехватки боеприпасов Зеленский назвал недостаточные объемы их производства в США.
Ранее Зеленский признавал неспособность ВСУ перехватывать баллистические ракеты из-за дефицита средств ПВО. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев отмечал, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Депутат Анна Скороход заявляла о катастрофическом положении, из-за которого военные перестали сообщать о количестве сбитых целей.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.
В августе Владимир Зеленский обсудил закупки ракет для комплексов Patriot с бывшим американским спецпосланником Китом Келлогом.
Журналисты телеканала CNN подтвердили практически полное исчерпание запасов этих боеприпасов у украинских военных.
Сам украинский лидер заявил о сокращении доступного арсенала средств противовоздушной обороны в два с половиной раза.