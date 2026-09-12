Зеленский заявил о дефиците ракет для комплексов Patriot на Украине

Tекст: Вера Басилая

«Нужно 280 перехватчиков баллистики… Но ты никогда не получишь 280 ракет для Patriot в месяц», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

По его словам, для Киева огромной проблемой стало получение даже 100 ракет. Основной причиной нехватки боеприпасов Зеленский назвал недостаточные объемы их производства в США.

Ранее Зеленский признавал неспособность ВСУ перехватывать баллистические ракеты из-за дефицита средств ПВО. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев отмечал, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Депутат Анна Скороход заявляла о катастрофическом положении, из-за которого военные перестали сообщать о количестве сбитых целей.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.

В августе Владимир Зеленский обсудил закупки ракет для комплексов Patriot с бывшим американским спецпосланником Китом Келлогом.

Журналисты телеканала CNN подтвердили практически полное исчерпание запасов этих боеприпасов у украинских военных.

Сам украинский лидер заявил о сокращении доступного арсенала средств противовоздушной обороны в два с половиной раза.