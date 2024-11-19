Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.5 комментариев
Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты «в любом случае»
Небензя на фоне сообщений о согласии США на удары ATACMS вглубь России заявил, что цели СВО будут достигнуты
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя заверил, что цели СВО будут «реализованы вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики», передает РИА «Новости».
«И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв в президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», – сказал он.
По его словам, уходящему со своего поста президенту США Джо Байдену, возможно, нечего терять, но Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями.
Небензя подчеркнул, что восточный фронт вооруженных сил Украины в Донбассе «рушится», а киевский режим в «бессмысленной вылазке в Курскую область» потерял «несколько десятков тысяч хорошо подготовленных солдат». Он выразил уверенность, что «никакое новое западное вооружение» не спасет ВСУ от «грядущего поражения на поле боя».
При этом Небензя полагает, что жители Украины «давно уже не хотят воевать», но киевский режим бросает их в «бессмысленную мясорубку» почти без всякой подготовки.
Он сказал, что на Украине «долго не забудут», как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, Украина потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном ужасающем положении. Небензя подчеркнул, что это «Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома». Он сказал, что Великобритания тоскует «по утерянному мировому господству», использует шантаж и санкции, устраивает «цветные революции», а Украина стала одной из жертв такой политики.
Напомним, СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Байден в рамках украинского конфликта дал разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.