Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно выполнил обязательства по государственному оборонному заказу на 2024 год, передает ТАСС. В рамках этого заказа заказчику была отгружена партия ракет для беспилотников «Х-БПЛА», а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Кроме этого, были поставлены комплексы средств автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР». В холдинге подчеркнули, что все обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками, что позволяет своевременно снабжать Вооруженные силы необходимой техникой и вооружением.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Россия стала усиливать противовоздушную оборону с помощью ПЗРК «Верба». Мобильные группы с ПЗРК «Верба» помогают эффективно защищать объекты от атак с воздуха. Кроме того, в условиях современных конфликтов такие мобильные группы усиливают общую систему ПВО за счет своей маневренности и быстрого реагирования. В результате эксперты рекомендуют расширение использования подобных групп для повышения безопасности.