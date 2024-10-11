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    Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией
    11 октября 2024, 12:08 Мнение

    Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил о необходимости украинской армии вторгнуться в Белоруссию. Мол, как только части ВСУ перейдут границу, ее военные сложат оружие. Комментируя слова депутата, президент Белоруссии Александр Лукашенко лаконично ответил: «Пусть попробуют». Но заявления, подобные тем, что сделал Дунда, на пустом месте не появляются. Очевидно, что в Киеве – и не только в Киеве – есть силы, которые желают втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние.

    Для майданного режима в последнее время дела складываются не лучшим образом. Поражение за поражением ВСУ в Донбассе. Курская авантюра, которая не принесла Киеву желаемых результатов, при этом ВСУ вынуждены делить дефицитные людские ресурсы и боеприпасы между Донбассом и Курским направлением. В западных СМИ активно обсуждается тема отказа Украины от Донбасса, Крыма и Таврии в обмен на вступление в НАТО оставшейся под контролем майданного режима территории. Официально Киев заявляет, что такой вариант неприемлем. Хотя в реальности подобный политический «расклад» мог бы стать спасением для ЗЕ-команды. Членство в НАТО они бы попытались подать украинскому населению как великое достижение, благодаря которому страна будет под защитой коллективного Запада на много десятилетий вперед. Однако даже Зеленский, не говоря о сером кардинале майданного режима Андрее Ермаке, не может не понимать, что шансы на реализацию концепции обмена территории на вступление в НАТО мизерные. Далеко не все страны, входящие в альянс, желают видеть Украину полноправным членом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что большинство государств НАТО не хотят этого.

    Внеблоковый статус Украины – одна из важнейших целей СВО. Майданная Украина сама по себе представляет угрозу для России, а в качестве члена альянса – тем более. Политики, порожденные Майданом, если они останутся у власти в Киеве, обязательно захотят взять реванш и начнут войну с Россией через 5, 10, 15 лет. Если Украина будет членом НАТО, они обязательно попытаются втянуть в противостояние военный блок. Поэтому шансы Украины стать членом НАТО в обозримом будущем практически равны нулю.

    Параллельно в западной прессе поднимается тема отказа Украины от Донбасса и Крыма, а это плохой сигнал для Зеленского и Ермака. Они ведь понимают, что в силу тотальной зависимости Украины от военной и экономической помощи, если США и ЕС договорятся с Россией, то смогут заставить их отказаться от Донбасса, Крыма и Таврии. При этом никакого «печенья» в виде членства в НАТО не будет. А это означает политический крах и потерю власти ЗЕ-командой.

    Еще один плохой сигнал для Зеленского – то, что в Германию на встречу на базе Рамштайн не поехали президент США Байден и госсекретарь Блинкен. В результате саму встречу лидеров западных стран отложили на неопределенный срок. А ведь именно на ней должна была быть решена судьба «мирного плана Зеленского». Теперь этот «план», скорее всего, рассмотрят уже после выборов президента в Штатах.

    Ермак, конечно, понимает, что любой из этих сигналов сам по себе опасен для Зеленского – а значит, и для его собственной власти. Поэтому он будет искать способы ее удержать. Как? Майданные политики, в том числе и Андрей Ермак, мыслят в определенной парадигме, они верят в насилие как универсальный метод достижения целей. Для спасения своей власти они с Зеленским, скорее всего, решатся на эскалацию конфликта. Возможно, начнут войну в Приднестровье. Но для этого нужно согласие Кишинева и Бухареста, а учитывая, что Байден не поехал на встречу в Германию, молдавское и румынское правительства это могут воспринять как сигнал о том, что дни Зеленского как политика сочтены, и не будут участвовать в его авантюрах.

    Не исключено, что Зеленский попытается вторгнуться в Белоруссию.

    Смоделируем ситуацию. В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара. Логика такова – Украина тут ни при чем, граждане Белоруссии сами принесли «свободу» своей родине. 

    Вторжение поддержат Польша и Литва. Белорусские нацисты и их кураторы из Киева и Варшавы будут возлагать надежды на то, что белорусская армия не будет оказывать сопротивления или перейдет на сторону вторгнувшихся. Когда этого не произойдет, и нацистов начнут вытеснять с территории Белоруссии обратно на Украину, Киев заявит, что белорусская армия обстреляла украинскую территорию, что даст повод ВСУ уже в открытую начать боевые действия против Белоруссии. Безумие? Да. А вторжение в Курскую область было чем-то другим?

    Ермак понимает, что Украина проиграет в вооруженном противостоянии с Россией, и ему нужно втянуть в очное противостояние с Россией НАТО. И в этом интересы ЗЕ-команды совпадают с интересами западных «ястребов». Те считают, что сейчас у Запада есть шанс нанести РФ стратегическое поражение и, возможно, развалить Россию. Дальше время будет работать против Запада. США и ЕС начнут терять свое доминирование в финансовой и технологической сфере. Сближение Китая и России, усиление БРИКС, укрепление стран Глобального Юга создадут другую геополитическую реальность, в которой Запад будет лишь одним из центров силы – и надо полагать, не самым мощным. Чтобы это предотвратить, западные «ястребы» и хотят нанести поражение России. Они будут подталкивать Зеленского на разные авантюры и поддержат вторжение Украины в Белоруссию в надежде, что это вовлечет страны НАТО в очный конфликт с Россией. И им все равно, что будет с украинскими гражданами, жителями ЕС, и на то, что подобные безумные действия могут привести к ядерной войне.

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