Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию
Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.
«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.
По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.