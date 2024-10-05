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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    35 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня

    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    5 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию

    Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию

    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.

    В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

    В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.

    Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.

    Ранее в субботу сообщалось, что пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: ВС России потеряли на Украине новейший дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: ВС России потеряли на Украине новейший дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине Россия потеряла новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя ВСУ, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

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    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

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    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

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    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

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    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

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    5 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    ГБР: Чиновник из Хмельницкой области на Украине гладил изъятые 6 млн долларов

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине во время обысков по делу о незаконном обогащении семьи Татьяны Крупы чиновник лег на кровать и погладил изъятые пачки долларов, обнаруженные вместе с поддельными медицинскими документами и списками уклонистов.

    Чиновник был пойман на кадрах, где он лежит на кровати и гладит пачки изъятых денег. Эти кадры были опубликованы Государственным бюро расследований, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководительницу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области за махинации с фиктивными медицинскими документами. Она оказывала услуги уклонистам, за что получала крупные суммы наличными.

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    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 15:45 • Новости дня
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
    @ Roland Holschneider/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, пишет Financial Times (FT).

    «Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», – пишет FT, передает РИА «Новости».

    Журналисты указывают, что этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

    При таком подходе Украина могла бы постепенно интегрироваться в альянс, а затем принимать решения относительно возвращения утраченных территорий, говорится в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

    Коментарии (14)
    5 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» задержан в Ставропольском крае, сообщили СМИ.

    По одной из версий, задержание произошло после драки с полицейским на концерте в Новопавловске, где Гузенко был в маске, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стражи порядка потребовали снять маску, и блогер, как утверждает канал, напал на них.

    В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о другой причине задержания: по его версии, Гузенко был задержан по административной статье за употребление наркотиков. Он якобы отказался от медицинского освидетельствования, что привело к составлению протокола по статье о потреблении наркотиков без назначения врача.

    В оперативных службах Ставрополья подтвердили задержание Гузенко, передает ТАСС. «Его задержали, да, он был в центре города», – сообщил источник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

    По данным из Telegram-канала Гузенко, он активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил условия домашнего ареста по делу о драке и отправился в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск. После задержания блогер сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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