Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

Tекст: Валерия Городецкая

«Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.