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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 14:37 • Новости дня

    Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия никогда не инициировала противостояния и не собирается этого делать. Он подчеркнул, что война – это катастрофа и Белоруссии она не нужна, передает ТАСС со ссылкой на «БелТА».

    «Мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет», – добавил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул важность мирных отношений между двумя странами и готовность Белоруссии работать в этом направлении.

    В минувшую пятницу Лукашенко заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить через переговоры, однако глава киевского режима Владимир Зеленский пока не готов слушать подобные призывы.

    Ранее Лукашенко пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    4 октября 2024, 04:20 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста

    СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

    Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

    Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие с украинской территории за рубеж водители большегрузов перестали возвращаться домой, заявил глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

    Перевозчик сообщил, что один из его водителей провел 15 рейсов, но не вернулся из 16-й по счету поездки, сказал Зборовский украинским СМИ, передает ТАСС. «Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации», – сказал чиновник.

    Ранее украинские власти сообщили, что в стране мужчины начали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы избежать мобилизации.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    4 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

    Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные пока жалуются только на недостаточную подготовку и нехватку вооружений. Однако вскоре эта риторика может измениться и перерасти в антивоенные выступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг в Николаевской области.

    «Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

    Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

    При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

    В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

    «Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

    Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

    Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

    Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 07:49 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
    Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Главком ВСУ Александр Сырский дал приказы усилить оборону на восточном участке фронта в Донецкой народной республике после потери Угледара, пишет Reuters.

    По данным издания, после потери Угледара командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал первые приказы по усилению обороны на восточном участке фронта в ДНР для укрепления позиций Киева в регионе, передает «Комсомольская правда».

    Сырский подчеркнул, что его работа сосредоточена на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая активно участвует в боевых действиях на Покровском направлении.

    «За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», – заявил Сырский.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

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    4 октября 2024, 05:10 • Новости дня
    Российские военные спасли просившего его добить медика ВСУ

    Российские военные спасли медика ВСУ Мацака, который просил их его добить

    Tекст: Вера Басилая

    Военный медик ВСУ Игорь Мацак рассказал, как российские бойцы спасли его, несмотря на его просьбы о добивании, после долгого ожидания помощи от своих.

    Мацак рассказал, что был ранен во время боевых действий между Водяным и Нетайлово, после чего около 30 часов ждал помощи от своих сослуживцев.РИА «Новости».

    «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день российские военные опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», – рассказал Мацак.

    По его словам, сослуживцы находились всего в 200 метрах от него, но не пришли на помощь, несмотря на то, что над ним летал украинский дрон. Мацак попытался подать знак оператору, но вместо этого на него был сброшен боеприпас. После этого он имитировал смертельное ранение.

    Российские бойцы, обнаружившие Мацака, оказали ему первую помощь, дали воды и обезболивающее. Один из них, услышав просьбу о добивании, ответил: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия».

    Медик был эвакуирован в несколько этапов. Спасательная операция включала переноску на импровизированных носилках в подвал, откуда его забрала эвакуационная группа. Во время эвакуации за ними следили украинские дроны.

    Ранее в Курской области местные жители спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины и передали его российским военным.

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    4 октября 2024, 04:03 • Новости дня
    Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Гусев: Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинский беспилотник, он упал на территорию нефтебазы и вызвал возгорание пустой цистерны, пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна, сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», – написал он.

    Гусев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ

    Супруга бойца СВО из Ессентуков попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к ООН, в котором потребовала вмешательства для освобождения мужа, находящегося в плену ВСУ и подвергающегося издевательствам.

    Женщина уверяет, что ее супруг подвергается пыткам, а также призывает общественность обратить внимание на нарушение правил ведения войны со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Полий рассказала, что с ней связались через Telegram и потребовали совершить преступление, угрожая жизнью мужа.

    По ее словам, для освобождения мужа ее вынуждают поджечь военкомат или военную машину в Пятигорске, обещая прислать видео с казнью мужа, если она не выполнит требования.

    «Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», – просит она.

    Напомним, ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.

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    4 октября 2024, 14:42 • Новости дня
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией, если предстоящие выборы в парламент пройдут с нарушениями, как это произошло в Белоруссии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол Европейского союза в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

    Дипломат выразил надежду на проведение выборов в Грузии по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными». Он отметил, что Евросоюз «готов ответить на возможные фальсификации и насилие», имея подобный опыт в Белоруссии. «Искренне надеюсь, что у нас никогда не будет такого опыта в случае с Грузией», – добавил Херчински.

    Посол также подчеркнул, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. В ответ на заявления ЕС, власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал баннеры в Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии возмутительными и постыдными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что поражение на Украине приведет к глобальному провалу, а сама Украина станет второй Белоруссией. В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение Александра Лукашенко. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину, контактировали с представителями ФБР и ЦРУ в США и рассказали о планах создать Революционный комитет Белоруссии. США отказались вести дела с Белоруссией на фоне этих событий.

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    3 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Бельгии подан иск против Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга подали в суд в Бельгии за участие в развязывании конфликта на Украине, истцом выступил автор книги об ответственности Запада за украинский конфликт гражданин Франции Патрик Пазен.

    Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих преступления против мира, говорится в иске, передает ТАСС. Отмечается, что иск был подан в суд Брюсселя еще 27 сентября.

    В иске также говорится о подготовке стран НАТО Украины к конфликту с Россией, включая заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для вооружения киевского режима.

    Столтенберг в иске обвиняется в саботаже дипломатии по предотвращению конфликта, в том числе в провале переговоров НАТО с Россией в январе 2022 года.

    Автор книги считает бывшего генсека альянса виновным в публичной лжи, отрицании обещаний НАТО о нерасширении на восток. Столтенберга на посту генсека военного блока сменил Марк Рютте, в четверг он уже прибыл на Украину.

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