Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.

«Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.

По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».

Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.

В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.