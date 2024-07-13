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Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, и отметил, что необходимо договариваться, поскольку российская сторона к этому готова.
На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.
«Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.
По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».
Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.
В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.