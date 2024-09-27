Лукашенко призвал к переговорам по Украине

Лукашенко: Переговоры для урегулирования на Украине необходимы, но Зеленский не хочет этого

Tекст: Валерия Городецкая

«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА, передает ТАСС.

Белорусский лидер также отметил, что память о предыдущих войнах, таких как Вторая мировая, со временем сглаживается, и призвал не доводить ситуацию до крайности. «Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», – подчеркнул он.

Лукашенко обвинил США в стремлении ослабить Европу, утверждая, что американцы не заинтересованы в сильной Европе. «Россия – это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы – это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна», – сказал он.

Президент Белоруссии указал на инфляцию, распространившуюся по миру из-за действий США, и раскритиковал поддержку американских военных поставок Украине. Лукашенко также напомнил о создании альянса AUKUS против Китая и заявил, что США используют доллар для удержания своей мировой позиции.

Кроме того, Лукашенко предложил объединение усилий Западной Европы и России, критикуя разрушение «Северного потока» и подчеркивая важность поставок дешевого газа в Германию.

Ранее Лукашенко пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.