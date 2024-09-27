Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Лукашенко призвал к переговорам по Украине
Лукашенко: Переговоры для урегулирования на Украине необходимы, но Зеленский не хочет этого
Конфликт на Украине необходимо завершить через переговоры, однако глава киевского режима Владимир Зеленский пока не готов слушать подобные призывы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами.
«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА, передает ТАСС.
Белорусский лидер также отметил, что память о предыдущих войнах, таких как Вторая мировая, со временем сглаживается, и призвал не доводить ситуацию до крайности. «Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», – подчеркнул он.
Лукашенко обвинил США в стремлении ослабить Европу, утверждая, что американцы не заинтересованы в сильной Европе. «Россия – это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы – это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна», – сказал он.
Президент Белоруссии указал на инфляцию, распространившуюся по миру из-за действий США, и раскритиковал поддержку американских военных поставок Украине. Лукашенко также напомнил о создании альянса AUKUS против Китая и заявил, что США используют доллар для удержания своей мировой позиции.
Кроме того, Лукашенко предложил объединение усилий Западной Европы и России, критикуя разрушение «Северного потока» и подчеркивая важность поставок дешевого газа в Германию.
Ранее Лукашенко пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.