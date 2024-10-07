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Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о праве применения силы и оружия для противодействия беспилотникам, включая подводные и наземные аппараты, сообщает президентская пресс-служба.
Лукашенко отметил, что этот шаг направлен на нормативное закрепление права на использование таких мер против не только авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных воздушных судов, транспортных средств, включая подводные и надводные суда, а также наземные аппараты и комплексы, управляемые дистанционно или в автоматическом режиме, передает ТАСС.
Согласно указу, помимо военнослужащих воинских формирований и органов внутренних дел, правом на применение оружия и специальных средств против беспилотников наделены сотрудники других военизированных организаций. В их число входят органы прокуратуры, следственный комитет, государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований комитета государственного контроля, государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также таможенные органы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как на границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах».
Напомним, вблизи белорусской границы ВСУ разместили 14 тыс. военных. При этом в соседней Польше «под предлогом усиления охраны» развернута группировка в 17 тыс. солдат, из них 8 тыс. находятся непосредственно у рубежей Белоруссии.
Между тем напряжение между Киевом и Минском нарастает. В сентябре в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА. Власти республики не раскрыли «владельца» дронов, однако белорусские эксперты считают, что с большой вероятностью им могла оказаться Украина. До того, в конце августа, офис Зеленского потребовал от Минска отведения войск.