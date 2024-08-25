Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы

МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска дальше от границы «во избежание ошибок»

Tекст: Вера Басилая

В заявлении, которое опубликовано на сайте министерства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины», пишет РБК.

В ведомстве потребовали от Минска отвести войска от границы Украины, чтобы «не совершать трагических для собственной страны ошибок». Также в МИД Украины заявили, что Белоруссии следует прекратить недружественные действия и отвести войска на недосягаемое расстояние для существующих в республике систем огня. Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.