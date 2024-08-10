Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной
Хренин: Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной
Подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы, сообщил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин.
Как сообщил министр, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, передает БелТА.
В связи с этим перед воинскими частями сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, а также реактивным системам «Полонез» и комплексам «Искандер» поставлена задача на совершение маршей в эти районы, заявил Хренин.
Ранее Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.