  • Новость часаМинобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    10 августа 2024, 14:30 • Новости дня

    Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной

    Хренин: Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной

    Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы, сообщил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин.

    Как сообщил министр, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, передает БелТА.

    В связи с этим перед воинскими частями сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, а также реактивным системам «Полонез» и комплексам «Искандер» поставлена задача на совершение маршей в эти районы, заявил Хренин.

    Ранее Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

    10 августа 2024, 09:53 • Новости дня
    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ на Покровском направлении

    Силы России приблизились к ключевой трассе снабжения ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), являющейся главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения украинских группировок, дислоцированных в Украинске, Селидове, Новогродовке, Курахове, а также в ряде более мелких населенных пунктов, сообщил источник ТАСС.

    «Курахово находится в самых выгодных позициях с точки зрения логистики. Туда есть подвоз с нескольких направлений. Однако в данном случае кардинально это ситуацию не меняет, поскольку логистика ближайших к Красноармейску городов оказывается в крайне затруднительном положении», – отметил собеседник агентства.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    9 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ ударом авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации в Сумской области, у границы с Курской областью, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей и вернулся на аэродром вылета.

    До этого Минобороны заявляло о поражении личного состава и техники украинской армии в Курской области экипажами Су-34. Также скопления украинских сил в регионе были поражены с помощью штурмовиков Су-25.

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    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

    Коментарии (33)
    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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    10 августа 2024, 04:14 • Новости дня
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    Рогов: Британские инструкторы начали готовить ВСУ для форсирования Днепра у ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение последнего месяца британские инструкторы активно готовят морских пехотинцев ВСУ к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра, в районе ДнепроГЭС. В операции участвуют бойцы из двух бригад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Он также отметил, что для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые ранее принимали участие в боях в островной части реки.

    Ранее Рогов допускал активные действия ВСУ в районе ЗАЭС после атаки в Курской области.

    Коментарии (21)
    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    10 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» нанесла поражение наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях

    Группировка «Север» ударила по наемникам «Иностранного легиона» на двух направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны, а также наемникам «Иностранного легиона», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этих направлениях составили до 95 человек, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии около Невского, Червоной Дибровы, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики (ЛНР), Новосадового Донецкой народной республики (ДНР) и Гороховатки Харьковской области.

    Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

    Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

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    10 августа 2024, 07:54 • Новости дня
    Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащий ВСУ рассказал бойцам Вооруженных сил России о попадании в плен и мобилизации на Украине.

    Мужчина служил в 117-й отдельной механизированной бригаде перед тем, как оказался в плену. По словам военного, президенту Украины «пора сесть за стол переговоров», чтобы закончить происходящее, передает РИА «Новости».

    «Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу», – считает он.

    Также украинец сообщил подробности проведения мобилизации в стране. Солдат отметил, что людей на фронт забирают без подготовки.

    «Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток, на третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали: «надо пойти и окапаться». Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы», – рассказал он.

    По его словам, командование знало и понимало, сколько у них человек. Происходящее в стране пленный назвал геноцидом.

    Ранее сообщалось, что жители Украины начали вывозить детей за границу из-за грозящей мобилизации с 18 лет.

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    10 августа 2024, 08:42 • Новости дня
    WSJ: На Украине почти закончились желающие идти на фронт мужчины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия столкнулась с нехваткой кадров, а призвать новых людей в войска становится все сложнее, так как желающих воевать почти не осталось, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В статье WSJ отмечается, что уже сейчас ВСУ на фронте на востоке Украины жалуются на дефицит военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Издание полагает, что набор большего количества мужчин будет становиться все труднее, так как большая часть украинцев, которые хотели присоединиться к ВСУ, уже сделали это.

    Многие мужчины на Украине пытаются избежать армии «любыми возможными способами»: скрываются или пытаются сбежать из страны, говорится в публикации. Один из вербовщиков на военную службу заявил изданию, что украинцы «боятся идти сражаться».

    Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в среднем на 40% недоукомплектованы личным составом и испытывают проблемы из-за дезертирства.

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    10 августа 2024, 07:13 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники на подлете к Ярославлю

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ночью украинские БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, но были сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

    «На местах их падения разрушений нет, пострадавших также не было. Экстренные службы работают в зоне обнаружения», – передает ТАСС его слова.

    Губернатор добавил, что на территории области могут остаться фрагменты беспилотников, которые важны для расследования. Он призвал сообщать об их местонахождении по телефону 112.

    Ранее украинский БПЛА был уничтожен над Орловской областью.


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    10 августа 2024, 11:17 • Новости дня
    Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
    Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить российские территории, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.

    В приграничных с Украиной регионах России сложилась сложная обстановка, заявил Алаудинов, передает ТАСС. В результате нападений ВСУ гибнут мирные люди, указал он.

    «Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны Российской Федерации, делают все для того, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – сказал генерал.

    Ранее силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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