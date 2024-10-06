Зачем в Киеве фантазируют об атаке на Белоруссию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Украина должна «перенести войну в Белоруссию» – к этому призвал Олег Дунда, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа». «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Белоруссию», – сказал он, выразив «глубокую уверенность», что ВСУ, «зайдя относительно небольшими подразделениями», вынудят белорусскую армию «сложить оружие».

«Это даже не уверенность, это знание», – заявил он на конференции российской оппозиции, которая в эти дни проходит в Вильнюсе. По его словам, это будет «большой удар под дых Москве». «Показать, что она не контролирует эти территории. Она не готова защищать эти территории. Фактически это история а-ля Пригожин. Та же самая», – добавил парламентарий.

В ответ на это зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил о возможном применении тактического ядерного оружия при таком сценарии. «Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», – подчеркнул он.



Региональная группировка войск и сил Белоруссии и России приступила к защите границ Союзного государства осенью 2022 года. Помимо армии, там задействованы авиация и ПВО, открыты два центра совместной боевой подготовки. Номинальная общая численность контингента – около 30 тыс. человек. Кроме того, летом 2023 года было объявлено о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Вооруженные силы Белоруссии вполне значимы с точки зрения регионального театра военных действий. Их личный состав – около 50 тыс. человек, из которых сухопутные силы – 20-22 тыс. военных. Вооружение – модификации танка Т-72, советские артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также российские ЗРК ПВО С-400 и «Тор», тактические ракетные комплексы «Искандер». Авиация представлена МиГ-29, Су-25, Су-27 и Су-30.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на случай нападения у Москвы и Минска разработан план действий. Согласно ему, силы республики с опорой на оборонительные сооружения должны выдержать первый удар противника, дальше к ним на помощь придут российские войска.

Стоит также напомнить, что рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью порядка 14 тыс. человек, об этом заявлял госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка до 17 тыс. человек. По словам же белорусского лидера Александра Лукашенко, на границе с Белоруссией Украина держит более 120 тыс. своих военных.

На этом фоне Минск активно укрепляет рубежи: наращивается присутствие авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а в начале августа для укрепления границы были направлены подразделения спецназа. У Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе Запада, предупреждал Лукашенко.

«В Киеве думают, что украинская армия, закаленная в боях с Россией, сможет провести успешную операцию на втором фронте и тем самым выбить союзника Москвы.

Это первая цель. Вторая – вернуть фокус международного внимания с Израиля к Киеву, ведь Украина в последнее время выпадает из главной повестки», – пояснил смысл таких заявлений военный эксперт Михаил Онуфриенко.



«Но самое главное, чем занимается украинский режим в последнее время, это пытается втянуть коллективный Запад в боевые действия. Главная задача Зеленского каким-то образом интернационализировать конфликт с Россией. Поэтому они сейчас делают это на разных участках информационного фронта. Сюда же относятся и звучащие в Лондоне инициативы ввести британские войска на территорию Украины», – напомнил аналитик.

«Если говорить чисто с военно-стратегической точки зрения, то это абсолютно нежизнеспособная инициатива. Украина, не имея возможности справиться с Россией, хочет получить еще одного противника в лице Белоруссии. Но мотив тут совершенно иной – они хотят начать войну против Белоруссии, чтобы втянуть какие-то европейские страны», – пояснил Константин Сивков, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Однако Запад будет включаться в происходящее, если только сама Белоруссия начнет наступление на Украину. К тому же для ВСУ это будет самоубийственный шаг – идти в лобовую. Поэтому украинское командование будет устраивать провокации против Белоруссии, стремясь хоть каким-то образом завязать начало боевых действий», – спрогнозировал собеседник.

«То же самое мы видим и у Израиля с Ираном. Израилю нужно было понести потери среди мирных жителей, чтобы оправдать потенциальное вмешательство США в конфликт. А Тегеран им этого не дает. Он бьет ракетами, которые проходят сквозь все израильские и американские системы ПРО и поражают назначенные объекты, но при этом без жертв», – провел параллели спикер.

«Впрочем, если ряд стран, та же Польша, вступят в прямое столкновение между Белоруссией и Украиной, то легко нам не будет. Это полноценный второй фронт – с соответствующим привлечением многочисленной техники, обширного контингента Вооруженных сил РФ. Однако у нас есть личный состав для наращивания на юге Белоруссии, а у Украины нет. К тому же в Варшаве не раз заявляли, что вступят в войну только после Германии», – напомнил эксперт.

«Есть и еще один сценарий – Европа перекрывает нам все связи с Калининградской областью. И тогда нам придется пробивать Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

А там стоят и немецкие подразделения. И это тоже может стать началом конфликта. Но, повторюсь, Запад явно видит все эти расклады – и скорее всего, не поддержит Украину в ее действиях против Белоруссии», – заключил он.

«Ну а своими силами Украина не сможет ничего сделать. Конечно, численность белорусских сил меньше, чем имеет Украина на северном направлении. Но на юг Белоруссии максимально оперативно будет переброшена российская армия, их будут поддерживать Воздушно-космические силы, другие виды войск ВС РФ. Плюс никуда не делось ТЯО. Поэтому шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – резюмировал Сивков.