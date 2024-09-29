Что стоит за прибалтийскими угрозами о «демилитаризации» Калининграда

Tекст: Станислав Лещенко

Не секрет, что литовские националисты считают, что Калининградская область должна принадлежать Литве. В республике создана целая отрасль исторической мифологии о «Малой Литве», которая якобы была незаконно отторгнута, но когда-нибудь вернется в состав своей «матери».

В последние годы литовское государство неоднократно предпринимало в отношении Калининграда разного рода провокации, а в 2022 году даже пыталось душить его блокадой – но окрик из Брюсселя, испугавшегося войны с Россией, поставил распоясавшийся Вильнюс на место. И вот недавно известный литовский политик Артурас Зуокас, который трижды был мэром Вильнюса (в 2000–2003, 2003–2007 и в 2011–2015 годах) допустил высказывание, вновь поднявшее градус напряжения.

Экс-мэр заявил: «Мы рассматриваем Калининград как угрозу, но в последнее время в этом регионе значительно сократилось количество российских военных сил. Понятно почему: значительная часть этих сил была отправлена на войну на Украину».

Это, по мнению Зуокаса, обеспечивает коридор возможностей, которым необходимо суметь воспользоваться. Сейчас, как считает политик, настало время начать обсуждение на уровне Евросоюза и НАТО вопроса о «демилитаризации» Калининграда, чтобы те военные силы РФ, которые были там, туда не вернулись. «Учитывая, что сегодня Балтийское море стало, как мы называем, "озером НАТО", мы можем настолько усложнить всю логистику, что никто не сможет свободно перемещаться в этом регионе. Тогда у нас будет очень реальная безопасность у наших границ», – настаивает Зуокас.

То есть он не предлагает завоевывать Калининград – хотя, конечно, идея о том, чтобы заблокировать россиянам Балтийское море, не менее опасна. Но тут нужно иметь в виду, что возглавляемая Зуокасом партия «Свобода и справедливость» представлена в Сейме одним-единственным депутатом (всего там заседает 141 парламентарий). То есть на данный момент влияние Зуокаса и его партии на принимаемые решения ничтожно.

Калининградский политолог Александр Носович, специалист по странам Прибалтики, напоминает, что в октябре в Литве состоятся парламентские выборы. По словам Носовича, велика вероятность, что правящая в стране коалиция на них потерпит поражение.

Проблемы Литвы носят системный характер, в рамках нынешнего порядка вещей они решены быть не могут, а потому там регулярно меняются правительства, не способные кардинально улучшить жизнь граждан. Таким образом происходит круговорот партий, раз в четыре-восемь лет меняющихся местами в правящей коалиции и оппозиции.

«Зуокас представляет одну из партий, претендующих на вхождение в новую коалицию. Кстати, раньше партия "Свобода и справедливость" носила название "Порядок и справедливость" – и ее лидером когда-то являлся Роландас Паксас, бывший президент Литвы, которому в 2004-м влепили импичмент за якобы связи с Москвой, с ФСБ, за его одиозную по литовским меркам пророссийскость, хотя он всего лишь был трезвомыслящим прагматиком. Однако это трезвомыслие оказалось неприемлемым для американских кураторов Литвы – и ЦРУ организовало спецоперацию по свержению Паксаса», – отмечает Носович.

С тех пор, по словам политолога, за партией тянулся связанный с Паксасом негативный шлейф – и чтобы попасть в правящую коалицию, ей нужно отмыться от любых подозрений в «пророссийскости». Руководителю партии нужно было сделать какое-то громкое провокационное антироссийское заявление. Что и произошло.

«Он просигнализировал о том, что он "свой", что "красные линии", не позволяющие принять во власть ту или иную партию, на него не распространяются.

Соответственно, адресатом его заявлений являются, во-первых, другие литовские политики, а во-вторых, немногочисленные специалисты Госдепа США, с которыми будет согласовываться состав нового правительства Литвы», – говорит Носович.

Политолог считает, что и к Калининградской области, как и в целом к проблеме безопасности Европы, Зуокас равнодушен. Поэтому нет смысла пытаться рассматривать его заявление в контексте отношений России и НАТО. «Речь идет о мелком политикане, решающем свои карьерные задачи», – заключает эксперт.

Стоит добавить, что, по мнению многих литовцев, правительству следовало бы прекратить заигрывать с темой «Малой Литвы». Эту позицию, в частности, выразил один из участников состоявшихся этой весной президентских выборов Эдуардас Вайткус, набравший 7,3% голосов (то есть за него проголосовали свыше 100 тысяч человек).

Он напоминает, что в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя. «Мы провоцировали устами этой власти, мы несколько раз провоцировали Россию. Вы же знаете, вопрос калининградского транзита – когда мы предоставили России возможность нанести удар. Слава Богу, что Россия не предприняла действий против Литвы», – отметил Вайткус.

По его словам, литовские власти пытались сделать заложником своей провокационной политики в отношении Калининграда весь Евросоюз, но власти ЕС одернули Вильнюс. «Мое мнение – нужно соблюдать нейтралитет. Когда геополитические срывы происходят вокруг нас, быть нейтральным – это в большей степени безопасно, чем занять одну из позиций Востока или Запада», – уверен Вайткус.

По его мнению, Литовская Республика должна отказаться от нынешней резко враждебной политики по отношению к России. Какой-либо социологии на этот счет не существует, но вне всяких сомнений абсолютное большинство литовцев не готовы класть свои жизни ради завоевания или даже «демилитаризации» Калининграда.

Истинную цену «воинственности» прибалтов продемонстрировала Латвия, куда 7 сентября случайно залетел из Белоруссии неисправный беспилотник. Этот дрон значительно углубился в латвийское воздушное пространство и упал в Гайгалавской волости Резекненского края.

Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не решились ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО. Лишь когда летательный аппарат упал, началась свара между политиками и военными. Политики упрекали военных, что те не сбили беспилотник, а военные оправдывались, что его появление нельзя было рассматривать как «открытую военную эскалацию».

Таким образом, хотя политическое руководство прибалтийских государств использует порой крайне агрессивную антироссийскую риторику, военные вынуждены действовать куда более аккуратно. А главное – риторика политиков вызвана главным образом внутриполитическими причинами. И значительная часть населения Прибалтики (и даже немцы) не хочет рисковать своей жизнью за русофобские интересы своих элит.