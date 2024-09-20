Литва видит два способа подавить в стране пророссийские настроения

Tекст: Станислав Лещенко

В начале сентября в Литве состоялись учения по подавлению массовых беспорядков. В них были задействованы сотрудники Департамента полиции Литвы и Службы общественной безопасности. В ходе учений были смоделированы бунты гражданского населения. Литовские силовики попрактиковались в массовом задержании больших групп людей, а также отработали тактические маневры – с использованием служебных автомобилей и помощи местных чиновников.



Предыдущие учения такого рода прошли в Литве в июне – причем тогда в них были задействованы не только местные кадры, но и сотрудники военной полиции из других стран НАТО: США, Германии, Бельгии, Эстонии, Чехии и Португалии. Они отрабатывали выполнение таких задач, как пресечение массовых беспорядков, защита важных лиц, операции по задержанию и конвоированию, а также «предотвращение, раскрытие и расследование преступных деяний». Маневры проходили в разное время суток, к участию привлекли военную технику.

Почему страх перед бунтами обуял власти Литвы именно сейчас? Минувшей весной в стране состоялись президентские выборы, по итогам которых на второй срок был переизбран Гитанас Науседа. Это сюрпризом не было. Сюрпризом стало то, что к участию в них прорвался сквозь все поставленные на его пути препоны несистемный кандидат – 67-летний врач-гематолог Эдуардас Вайткус.

Впервые на публичную арену Вайткус вышел в августе 2021-го. Тогда он участвовал в крупномасштабном митинге, когда население Вильнюса протестовало против чересчур суровых, по его мнению, ковидных ограничений.

В отличие от России, где самоизоляция продержалась лишь в течение нескольких месяцев 2020 года, а потом государство начало ослаблять ограничения, страны Прибалтики просуществовали в режиме жесточайшего карантина два года. Население чувствовало себя, как в коллективной тюрьме – жителям даже запретили выезжать за пределы своих муниципалитетов. Люди неоднократно просили ослабить эти ограничения, а когда власти отказались, в Вильнюсе начались массовые волнения. Тогда протестующие заблокировали здание парламента – и чтобы разогнать их, полиция применила слезоточивый газ.

Уже тогда литовские власти охватила паранойя: они решили, что этот митинг организовали агенты Москвы и Минска в рамках «гибридной войны». И с тех пор в Литве стали усердно тренироваться разгонять подобные массовые мероприятия.

А весной 2024 года кандидат в президенты Вайткус не побоялся открыто заявить то, что грозит в сегодняшней Литве серьезнейшими неприятностями, вплоть до тюрьмы. Он обвинил власти в провоцировании войны – напомнив, что в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.

«Мы несколько раз провоцировали Россию. Вы же знаете, вопрос калининградского транзита – когда мы предоставили России возможность нанести удар. Слава Богу, что Россия не предприняла действий против Литвы», – отметил Вайткус. По его словам, литовские власти пытались сделать заложником своей провокационной политики в отношении Калининграда весь Евросоюз.

Отвечая на вопрос, считает ли он Россию угрозой для Литвы, Эдуардас Вайткус подчеркнул, что если человека всерьез напугать, то он и будет бояться. «Мое мнение – нужно соблюдать нейтралитет. Когда геополитические срывы происходят вокруг нас, быть нейтральным – это в большей степени безопасно, чем занять одну из позиций Востока или Запада», – уверен Вайткус. По его мнению, Литовская республика должна отказаться от враждебной политики по отношению к России.

Тот факт, что Вайткус в ходе выборов в мае текущего года набрал 7,72% голосов, весьма обеспокоил правящую элиту. «Пока семь процентов жителей говорят, что мы должны выйти из НАТО, ЕС, дружить с Россией, разоружаясь и не провоцируя ее. Есть над чем подумать», – отметил в своем блоге экс-глава пресс-службы бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас.

Литовские власти считают, что все те, кто проголосовал за Вайткуса, могут стать «топливом» в огне «гибридной войны» – мол, Россия и Белоруссия способны раскачать эту протестную массу для того, чтобы взломать государство изнутри. Дополнительно чиновников беспокоит тот факт, что Эдуардас Вайткус ориентируется не только на «титульного» избирателя, но и представителей нацменьшинств: он распространял агитационные буклеты на литовском, польском и русском языках.

Литовские поляки, проживающие в городах и селах на востоке страны, составляют крупнейшее ее этническое меньшинство – 183 тыс. человек (6,5% от общей численности населения). В составе Литвы они оказались случайно – в свое время их земли подарил Литовской республике Иосиф Сталин. При этом литовские поляки имеют все основания считать себя жертвами этнического гнета – отношение к ним немногим лучше, чем к русским в Латвии.

Литовские власти борются с двуязычными надписями в местах компактного проживания поляков. Также Литва пытается искоренить польский язык из школ на своей территории – и здесь можно опять же провести параллель с отношением Латвии и Эстонии к русскоязычным учебным заведениям.

Польская община считает, что эффективно защитить свои права она сможет только в том случае, если добьется признания своей национальной автономии литовским государством. Это нервирует литовские власти, подозревающие в таких намерениях зачатки сепаратизма.

Также литовские власти очень беспокоит то, что в среде литовских поляков распространены пророссийские настроения, да и вообще местные поляки и русские нередко выступают единым фронтом в защите своих прав. Страх у властей вызывают и другие крупные нацменьшинства. Например, осевшие в Литве белорусы (более 60 тыс. человек), которых подозревают в приверженности к «литвинству» (идеология, адепты которой считают Литву «Жмудью, бесчестно присвоившей историческое наследие Великого княжества Литовского»).

Видимо, именно поэтому, помимо «кнута» (учений по подавлению беспорядков) литовские власти пытаются показать меньшинствам и «пряник». В своем недавнем выступлении президент Литвы призвал правительство наладить более тесную связь с жителями провинций. Особенное внимание он хочет уделить Шальчининкайскому (где основную массу населения составляют представители местной польской общины) и Висагинскому (а там много русскоязычных) районам. Это и есть избиратели Эдуардаса Вайткуса. Как заявляет Науседа, жители этих регионов заслуживают не только «внимания», но и дополнительных финансовых вливаний в их территории.

Президент Литвы считает, что нужно перетянуть проживающих в стране поляков и русских на сторону официальной идеологии. По утверждению Науседы, Москва «выделяет огромные человеческие и финансовые ресурсы», чтобы создать у западной общественности «определенное искаженное представление о том, что происходит на Украине, каковы намерения России». Отучить же жителей нелояльных литовских областей смотреть в сторону России можно, по мнению президента, единственным способом – обеспечив им рост благосостояния.

Впрочем, про учения по подавлению массовых беспорядков в Литве тоже не забывают.