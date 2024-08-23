Немецкие солдаты возвращаются в Литву для борьбы с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

На этой неделе в Литве официально стартовало строительство военного городка для размещения военных из Германии. Это станет первым со времен Второй мировой войны крупным зарубежным развертыванием немецких войск на постоянной основе.

Однако бравурные реляции по этому поводу пришлось разбавить парой ложек дегтя. Во-первых, ввести бригаду в строй к запланированному сроку, скорее всего, не получится. Во-вторых, инициатор ее приглашения в Литву готовился бежать от российских войск на отдаленный остров.

НАТО обживается на наследстве СССР

В соответствии с соглашением, заключенным в прошлом году, Германия разместит в Литве целую бригаду бундесвера. Уже известны некоторые из подразделений, которые войдут в ее состав: 203-й танковый батальон из региона Северный Рейн – Вестфалия и 122-й мотопехотный батальон из Баварии. А всего поближе к России планируется перебросить около пяти тысяч военных и обслуживающего персонала.

Это обойдется бюджету ФРГ в сумму 4–6 млрд евро. В дальнейшем содержание и обеспечение данной базы будет стоить немецким налогоплательщикам около 800 млн евро ежегодно. А Литва возьмет на себя некоторые инфраструктурные расходы, например, будет оплачивать школьную учебу детей немецких солдат.

Новую базу создают в Шальчининкском районе Литвы близ местечка Руднинкай всего в 12 километрах от границы с Белоруссией. В начале августа литовское министерство обороны подписало с компанией Eikos statyba контракт стоимостью в 125 млн евро на проектирование и строительство первой очереди военного городка. Потом на территории будущего объекта состоялась церемония закладки памятной капсулы, на которой присутствовало почти все литовское руководство.

«Без нашей безопасности нет безопасности союзников, а без их безопасности – невозможна наша», – провозгласила тогда премьер-министр Ингрида Шимоните.

Общая площадь военного городка займет 170 гектаров. Его инфраструктура будет включать 120 зданий и более десяти километров внутренних дорог. А по соседству создадут «город-призрак» для отработки боев, тренировок со стрелковым оружием и учений артиллеристов. Ради этого реконструируют оставшийся в наследство от СССР старый танковый полигон и построят новую вертолетную площадку.

«Помню, как в августе 2021 года был возле старой части этого полигона, общался с местными жителями. Тогда на его территории разместили наводнивших Литву беженцев из Ближнего Востока и Африки. Жители поселка, а это в основном поляки (представители польской общины Литвы – ВЗГЛЯД), были в шоке от решения властей снова использовать полигон – даже для содержания беженцев. А страшным сном для них были мысли, что территорию снова отдадут под нужны военных. И страшный сон стал явью», – вспоминает журналист из Латвии Алексей Стефанов.

По его наблюдениям, «бюргеры любят комфорт, а в Руднинкай ничего, кроме частных домов с хозяйствами, церкви да сельских магазинов, нет».

В Руднинкай остановятся 80% немецкого контингента. Еще 20% разместятся близ населенного пункта Рукла в Каунасском уезде в центральной части Литвы, где тоже будут построены жилая инфраструктура, а также склады боеприпасов. Эти работы предполагается закончить в середине 2025 года, поскольку в Рукле уже многое готово. Там еще в советские времена находилась военная база, которую потом переняло НАТО, а в последние годы размещались солдаты из различных стран альянса, прибывавшие в республику по ротации.

А потом у немцев закончились деньги

До недавнего момента казалось, что план переброски германских солдат в Литву осуществляется по графику. Однако немецкие СМИ выяснили, что на деле это не так: литовские власти предупредили Берлин, что инфраструктура, необходимая для приема солдат, не будет готова вовремя. Скорее всего, окончание развертывания воинского соединения придется перенести на конец 2028-го или начало 2029-го.

Дабы успокоить возмущенных этим промедлением националистов, которые ожидают нападения России чуть ли со дня на день, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в недрах его министерства вынашивается «план Б», который можно будет применить «в случае необходимости».

После этого выступил президент Литвы Гитанас Науседа, дав понять, что с «планом Б» его не ознакомили. «План, который знает президент, – это подписанный меморандум и даты, указанные в нем», – гремит советник Науседы Кястас Будрис.

Он напомнил, что по соглашению, которое подписали министры обороны Литвы и Германии, литовская сторона обязалась создать необходимую инфраструктуру до конца 2027 года, и «других планов, кроме этого утвержденного плана, быть не может». Советник литовского президента также указал на «экзистенциальную важность» присутствия немецких войск и пригрозил:

«Не реализовать весь этот план по построению инфраструктуры, зная, какие сроки сейчас, – для меня это было бы равносильно измене Родине!»

Резкость риторики понятна – министр обороны Лауринас Кащюнас состоит в рядах партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы», а у нее отвратительные отношения с президентом.

Впрочем, как оказалось, в самой Германии подготовка к отправке войск в Литву тоже идет не слишком гладко. Набор добровольцев в «литовскую» бригаду бундесвера осуществляется ни шатко ни валко, но этим проблемы не исчерпываются.

В июне Минобороны ФРГ запросило почти 3 млрд евро на закупку 105 танков Leopard 2, часть которых предназначена для оснащения «литовской» бригады. Но заказ под вопросом, так как денег на его оплату нет ни в федеральном бюджете, ни в спецфонде, предназначенном для перевооружения бундесвера.

По информации журнала Spiegel, общая сумма запланированных на вооружение и оснащение бригады расходов была существенно урезана: если весной в правительстве называли цифру в девять миллиардов, то теперь говорят только о четырех, максимум о шести миллиардах.

Германия испытывает серьезные проблемы с планированием федерального бюджета на следующий год. «Дыра» в нем, по разным оценкам, составляет от 12 до 44 млрд евро. Литва изыскала дополнительные средства на военные расходы, повысив налоги и акцизы, но для ФРГ этот рецепт не подходит – налоговая тема вызывает там слишком острые разногласия между правящими партиями. Литовским властям в этом плане проще: любого, кто будет возражать против перечисления гигантских сумм на «святое дело обороны от Москвы», можно затравить, объявив агентом Кремля. ФРГ таких высот демократии еще не достигла.

Особенно трусливый русофоб

Задача германских военнослужащих, как легко догадаться, защитить Литву от нападения армии России. По принятым в НАТО теориям заговора, нападать Россия будет именно на Литву – сразу после того, как разделается с Украиной.

В собственные возможности Литвы, как показала практика, ее руководство не верит. Одного из наиболее ярых «ястребов» в руководстве республики и в Прибалтике вообще – главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса – уличили по этому поводу в трусости и шкурничестве.

Ландсбергис – глава не только МИД, но и правящей партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы». Это один из наиболее крикливых русофобов на постсоветском пространстве, который берет слово главным образом для того, чтобы рассказать о «русской угрозе» и «кремлевской агрессии». Он по семь раз на неделе заявляет, что Москва может напасть в любую минуту. Именно Ландсбергис стал одним из авторов идеи пригласить в Литву бригады бундесвера.

Вдруг выяснилось, что феврале 2022 года он и его супруга приобрели дом на живописном острове Эгина в Греции. Политик от оппозиционного «Союза крестьян и зеленых» Аурелюс Верига указывает, что сделку провели оперативно – в момент, когда почти все СМИ стран НАТО писали о скором и неизбежном появлении российских войск на Украине, ссылаясь на руководителей стран НАТО.

Литовские политики всерьез считают, что если бы спецоперация на Украине завершилась быстрой победой России, то «Литва была бы следующей». Из-за этой перспективы Ландсбергис якобы и озаботился покупкой дома. Более того, возникло подозрение, что он мог использовать свой министерский статус для получение налоговых льгот. Но главное, конечно, то, что это выглядит, как подготовка к бегству.

«Моя оценка такова: мало того, что рюкзаки для вылета упаковали, так еще и сказали наполнить бассейн водой», – иронизирует Верига.

Сам глава МИД, будучи приперт к стенке, яростно оправдывался. Уверял, что идея о покупке дома в Греции пришла во время пандемии, а сам он и его семья будут защищать Литву, когда наступит час икс. После этого Ландсбергис отказался отвечать на вопросы, затрагивающие его «личное пространство».

Но Ландсбергису мало кто верит: в народе принято считать, что «политики в случае чего сбегут первыми». Тем более что недавно был обнародован план, по которому порт в Клайпеде в случае войны будет использован для эвакуации – политики уверяют, что населения, а население подозревает, что все-таки политиков.

«На этой неделе нашелся ответ на два остро актуальных для современной Литвы вопроса. Рассчитывают ли литовские власти, что успеют добежать до аэропорта, если их внешняя политика даст результат? Зачем нужен Клайпедский порт после того, как оттуда выгнали белорусов, отвадили китайцев, а во внутривидовой борьбе за гипотетическое размещение у себя флота США Литву всяко обходят соседи по «внутреннему морю НАТО»? Новость: Клайпеда будет использована для эвакуации населения из Литвы в случае военной агрессии и оккупации», – иронизирует калининградский политолог Александр Носович.