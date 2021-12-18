Санкции США против Белоруссии оставят Литву без российских денег

В Литве продолжает разворачиваться тяжелый политический кризис - эта страна стала разменной монетой в противостоянии между Белоруссией и Соединенными Штатами. В попытках разрешить эти противоречия правительство Литвы принимает все новые меры против Минска - но теперь оказалось, что они могут быть опасны и для Калининградской области. Каким образом и что можно этому противопоставить?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена появившейся информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии – так как это может затронуть обеспечение Калининградской области. Вильнюс готов пойти на такой шаг, чтобы купировать последствия политического скандала, когда Литва не смогла сразу выполнить американские санкции против «Беларуськалия» и тем самым упала лицом в грязь перед США. И теперь, чтобы оправдаться перед Вашингтоном, Вильнюс готов «выжигать», словно из огнемета, любое свое экономическое взаимодействие с белорусами – не считаясь с интересами третьих стран.

Захарова дала понять, что Россия резко отрицательно воспримет решение Вильнюса заблокировать белорусский транзит на литовской территории. «Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», – сказала представитель российского Министерства иностранных дел.

Она предупредила, что в случае, если Литва действительно пойдет на такие меры, без внимания они не останутся. По словам Марии Захаровой, Россия призывает партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а просит нормализовать обстановку и выполнить в полном объеме международные обязательства по грузовому транзиту в/из Калининградской области. В частности, Захарова ссылается на российско-литовское межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении 1993 года и на другие подобные договоренности.

Политический скандал на верхушке власти

Но как вообще могла возникнуть такая ситуация? На прошлой неделе власти Литвы крупно опозорились перед своим американским сюзереном. Хотя американские санкции против «Беларуськалия» вступили в силу 8 декабря, Литва не смогла сразу же их выполнить. Выяснилось, что «Литовские железные дороги» уже успели получить от белорусского предприятия плату за услуги за декабрь 2021-го – и поэтому продолжат в течение месяца возить его продукцию в порт в Клайпеде.

Не выдержав такого позора, сразу два литовских министра – глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис (внук знаменитого «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса) и руководитель Минтранспорта Марюс Скуодис – подали в отставку. Сама премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности отставки всего правительства.

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Однако Шимоните быстренько передумала – не только сама передумала уходить в отставку, но и еще и не приняла ухода Скуодиса и Ландсбергиса. Что, в общем-то, понятно – и Шимоните и Ландсбергис оба состоят в партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (консерваторы) и тут, что называется, «рука руку моет». Зато они быстренько нашли «крайнего» – о своей отставке пришлось объявить главе «Литовских железных дорог» Мантасу Бартушке.

Но таким исходом остался очень недоволен президент Литвы Гитанас Науседа. Он находится в состоянии неприкрытой вражды с партией «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» и ее главой Габриэлюсом Ландсбергисом, который сам метит в президентское кресло. Науседа подверг резкой критике решение Шимоните продолжать работу правительства, не меняя его состав – он счел это проявлением коллективной безответственности.

«Дешевая мыльная опера»

По словам президента Литвы, у него остались вопросы без ответов. «Остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров. Если они считают, что в спешке найдут "стрелочника", а у всех остальных мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так», – отметил Науседа.

Шимоните, однако, в долгу не осталась – и обрушилась с обвинениями на самого Науседу. «Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе», – огрызнулась премьер. Она сослалась на официальную переписку, недавно опубликованную литовским новостным порталом Delfi – из нее следует, что в июне администрация Науседы придерживалась мнения о том, что Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений. Позиция, кстати, совершенно обоснованная – ибо до сих пор Литва очень хорошо зарабатывала на транзите продукции «Беларуськалия».

Суть происходящего охарактеризовал калининградский политолог Александр Носович. «В литовской политике из-за санкций против Белоруссии развернулась какая-то дешевая мыльная опера... По стилю их противоборство больше всего напоминает интриги между актрисками в провинциальной труппе», – иронизирует Александр Носович.

Но как на фоне всего этого могла возникнуть ситуация с потенциальным запретом белорусского транзита в Калининград?

13 декабря на рассмотрение в правительство и Сейм Литвы поступил разработанный в Министерстве транспорта и коммуникаций законопроект, предусматривающий наложение санкций на продукцию, импортируемую из Белоруссии – закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. По мысли авторов документа, это предотвратило бы дальнейший транзит удобрений «Беларуськалия» через территорию Литвы. По заявлению министерства, данный законопроект «направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью».

Законопроект сей разработан в исполнение обещания Ингриды Шимоните, посулившей: «Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подверглась наименьшему риску финансового ущерба». На то, что при этом могут оказаться нарушены интересы российской Калининградской области, литовцам, видимо, наплевать.

«Калининградская область может потерять всю белорусскую продукцию на своем рынке. Это прямое следствие законопроекта, готовящегося сейчас в Сейме Литвы. Законопроект предполагает запрет на транзит любой продукции белорусского происхождения через территорию Литвы. Таким хитрым способом предполагается отказаться платить "Беларуськалию" неустойку за уже оплаченный "Литовской железной дороге" транзит калийных удобрений в Клайпедский порт. Но попутно запретят белорусские стройматериалы, продукты питания и много чего еще», – отмечает Александр Носович.

Рычаги воздействия имеются

В Калининграде царят разноречивые мнения о новом литовском законопроекте. «Я не думаю, что на калининградский транзит это постановление будет распространяться. Но де-факто я могу сказать, что блокада Калининграда уже идёт. Скорость обработки одной фуры (на литовских таможнях – ВЗГЛЯД) катастрофически медленная», – комментирует ситуацию генеральный директор компании «ДСВ-Транспорт» Олег Калашник. По его словам, каждый грузовой автомобиль, следующий сейчас через Литву в Калининградскую область, проходит трёхступенчатую проверку. «Сначала досматривают фуры при въезде на погранпереход, затем отправляют на рентген-контроль и после обыскивают уже при выезде с таможенного поста», – поясняет бизнесмен.

По его словам, введение столь жёсткого контроля привело к коллапсу на границе Белоруссии и Литвы: фуры ждут возможности проехать по 10-11 дней. «За двадцать лет работы я такой плохой ситуации не помню», – поделился директор «ДСВ-Транспорт». По его свидетельству, скоропортящиеся товары проходят досмотр быстрее, а другие грузы долго ждут своей очереди. Среди них, в частности – мебель, двери, комплектующие и другие товары. Директор логистической компании предположил, что если Литва все же запретит транзит калининградских грузов из Белоруссии, то придётся возить товары через Латвию.

«Там уже сейчас ожидание 4-5 суток, будет дольше и дороже доставка. Ожидается рост транспортных тарифов до 50%. Кто-то же должен платить за простой», – подчеркивает эксперт.

В свою очередь, Александр Носович отмечает, что запрет Литвы на перевозку белорусских удобрений ставит окончательный крест на и без того слабых надеждах порта Калининграда и местной железной дороги заполучить себе трафик «Беларуськалия». Политолог отмечает: «Есть оптимисты, которые надеются, что через подставные фирмы можно будет направить белорусские удобрения по литовской железной дороге в Калининград. Но, судя по тому, что литовцы намерены поставить вопрос о запрете транзита всей продукции белорусского происхождения, а не только белорусской собственности, нашему порту ничего не светит».

Но это, по словам Носовича, будет меньшим злом – калининградцы просто не получат того, чего у них и так нет. А вот если литовцы запретят транзит любых товаров белорусского происхождения по своей территории… «У нас тесные экономические связи с Белоруссией. В некоторых сегментах регионального рынка доля белорусской продукции очень велика. Прежде всего, это строительные материалы, во вторую очередь – продукты питания.

И если запретительные меры будут приняты литовцами внезапно и начнут действовать сразу, может образоваться дефицит и резко взлетят цены, в том числе и на товары первой необходимости», – говорит специалист.

Что же касается наказания Литвы за ее действия – то у России соответствующие рычаги имеются. Недавно посол России в Литве Алексей Исаков в беседе с тамошним изданием «Обзор» назвал цифру: за прошедший газовый год (с 1 октября 2020 года по 31 сентября 2021 года) на терминал в Клайпеде из России было поставлено более полумиллиона кубометров газового сырья. «Взаимный же товарооборот за шесть месяцев 2021 года увеличился на 59,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) составив 2,1 миллиарда долларов», – сказал Исаков. Российский экспорт в Литву достиг 1,8 миллиарда долларов (рост на 68,9%), импорт из Литвы составил 304 миллиона долларов (увеличение на 19,1%).

Опираясь на эти цифры, Носович говорит, что до литовцев необходимо довести, что своими действиями они задевают жизненно важные интересы российского региона. «Скажем, если вдруг Литва исчезнет из нашей системы таможенного оформления, то до тамошних политиков дойдет, что, несмотря на все их скандальные заявления, Россия остается для Литвы главным внешнеторговым партнером. И удаление страны из таможенного реестра РФ станет таким ударом по литовской экономике, после которого она может впасть в кому», – говорит Носович.

Тем более, что наглядный пример есть – точно так же «воспитывает» Литву Китай. Хотя, конечно, Китай торгует с Литвой в объемах на порядки меньших, чем Россия…