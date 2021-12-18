Санкции США против Белоруссии оставят Литву без российских денег

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18 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...
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России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
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Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...
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    Санкции США против Белоруссии оставят Литву без российских денег

    Транзит через Литву имеет важнейшее значение для снабжения Калининграда
    		   18 декабря 2021, 11:10
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Валентин Жуков

    В Литве продолжает разворачиваться тяжелый политический кризис - эта страна стала разменной монетой в противостоянии между Белоруссией и Соединенными Штатами. В попытках разрешить эти противоречия правительство Литвы принимает все новые меры против Минска - но теперь оказалось, что они могут быть опасны и для Калининградской области. Каким образом и что можно этому противопоставить?

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена появившейся информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии – так как это может затронуть обеспечение Калининградской области. Вильнюс готов пойти на такой шаг, чтобы купировать последствия политического скандала, когда Литва не смогла сразу выполнить американские санкции против «Беларуськалия» и тем самым упала лицом в грязь перед США. И теперь, чтобы оправдаться перед Вашингтоном, Вильнюс готов «выжигать», словно из огнемета, любое свое экономическое взаимодействие с белорусами – не считаясь с интересами третьих стран.

    Захарова дала понять, что Россия резко отрицательно воспримет решение Вильнюса заблокировать белорусский транзит на литовской территории. «Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», – сказала представитель российского Министерства иностранных дел.

    Она предупредила, что в случае, если Литва действительно пойдет на такие меры, без внимания они не останутся. По словам Марии Захаровой, Россия призывает партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а просит нормализовать обстановку и выполнить в полном объеме международные обязательства по грузовому транзиту в/из Калининградской области. В частности, Захарова ссылается на российско-литовское межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении 1993 года и на другие подобные договоренности.

    Политический скандал на верхушке власти

    Но как вообще могла возникнуть такая ситуация? На прошлой неделе власти Литвы крупно опозорились перед своим американским сюзереном. Хотя американские санкции против «Беларуськалия» вступили в силу 8 декабря, Литва не смогла сразу же их выполнить. Выяснилось, что «Литовские железные дороги» уже успели получить от белорусского предприятия плату за услуги за декабрь 2021-го – и поэтому продолжат в течение месяца возить его продукцию в порт в Клайпеде.

    Не выдержав такого позора, сразу два литовских министра – глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис (внук знаменитого «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса) и руководитель Минтранспорта Марюс Скуодис – подали в отставку. Сама премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности отставки всего правительства.

    Однако Шимоните быстренько передумала – не только сама передумала уходить в отставку, но и еще и не приняла ухода Скуодиса и Ландсбергиса. Что, в общем-то, понятно – и Шимоните и Ландсбергис оба состоят в партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (консерваторы) и тут, что называется, «рука руку моет». Зато они быстренько нашли «крайнего» – о своей отставке пришлось объявить главе «Литовских железных дорог» Мантасу Бартушке.

    Но таким исходом остался очень недоволен президент Литвы Гитанас Науседа. Он находится в состоянии неприкрытой вражды с партией «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» и ее главой Габриэлюсом Ландсбергисом, который сам метит в президентское кресло. Науседа подверг резкой критике решение Шимоните продолжать работу правительства, не меняя его состав – он счел это проявлением коллективной безответственности.

    «Дешевая мыльная опера»

    По словам президента Литвы, у него остались вопросы без ответов. «Остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров. Если они считают, что в спешке найдут "стрелочника", а у всех остальных мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так», – отметил Науседа.

    Шимоните, однако, в долгу не осталась – и обрушилась с обвинениями на самого Науседу. «Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе», – огрызнулась премьер. Она сослалась на официальную переписку, недавно опубликованную литовским новостным порталом Delfi – из нее следует, что в июне администрация Науседы придерживалась мнения о том, что Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений. Позиция, кстати, совершенно обоснованная – ибо до сих пор Литва очень хорошо зарабатывала на транзите продукции «Беларуськалия».  

    Суть происходящего охарактеризовал калининградский политолог Александр Носович. «В литовской политике из-за санкций против Белоруссии развернулась какая-то дешевая мыльная опера... По стилю их противоборство больше всего напоминает интриги между актрисками в провинциальной труппе», – иронизирует Александр Носович.

    Но как на фоне всего этого могла возникнуть ситуация с потенциальным запретом белорусского транзита в Калининград?

    13 декабря на рассмотрение в правительство и Сейм Литвы поступил разработанный в Министерстве транспорта и коммуникаций законопроект, предусматривающий наложение санкций на продукцию, импортируемую из Белоруссии – закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. По мысли авторов документа, это предотвратило бы дальнейший транзит удобрений «Беларуськалия» через территорию Литвы. По заявлению министерства, данный законопроект «направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью».

    Законопроект сей разработан в исполнение обещания Ингриды Шимоните, посулившей: «Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подверглась наименьшему риску финансового ущерба». На то, что при этом могут оказаться нарушены интересы российской Калининградской области, литовцам, видимо, наплевать.

    «Калининградская область может потерять всю белорусскую продукцию на своем рынке. Это прямое следствие законопроекта, готовящегося сейчас в Сейме Литвы. Законопроект предполагает запрет на транзит любой продукции белорусского происхождения через территорию Литвы. Таким хитрым способом предполагается отказаться платить "Беларуськалию" неустойку за уже оплаченный "Литовской железной дороге" транзит калийных удобрений в Клайпедский порт. Но попутно запретят белорусские стройматериалы, продукты питания и много чего еще», – отмечает Александр Носович.

    Рычаги воздействия имеются

    В Калининграде царят разноречивые мнения о новом литовском законопроекте. «Я не думаю, что на калининградский транзит это постановление будет распространяться. Но де-факто я могу сказать, что блокада Калининграда уже идёт. Скорость обработки одной фуры (на литовских таможнях – ВЗГЛЯД) катастрофически медленная», – комментирует ситуацию генеральный директор компании «ДСВ-Транспорт» Олег Калашник. По его словам, каждый грузовой автомобиль, следующий сейчас через Литву в Калининградскую область, проходит трёхступенчатую проверку. «Сначала досматривают фуры при въезде на погранпереход, затем отправляют на рентген-контроль и после обыскивают уже при выезде с таможенного поста», – поясняет бизнесмен.

    По его словам, введение столь жёсткого контроля привело к коллапсу на границе Белоруссии и Литвы: фуры ждут возможности проехать по 10-11 дней. «За двадцать лет работы я такой плохой ситуации не помню», – поделился директор «ДСВ-Транспорт». По его свидетельству, скоропортящиеся товары проходят досмотр быстрее, а другие грузы долго ждут своей очереди. Среди них, в частности – мебель, двери, комплектующие и другие товары. Директор логистической компании предположил, что если Литва все же запретит транзит калининградских грузов из Белоруссии, то придётся возить товары через Латвию.

    «Там уже сейчас ожидание 4-5 суток, будет дольше и дороже доставка. Ожидается рост транспортных тарифов до 50%. Кто-то же должен платить за простой», – подчеркивает эксперт. 

    В свою очередь, Александр Носович отмечает, что запрет Литвы на перевозку белорусских удобрений ставит окончательный крест на и без того слабых надеждах порта Калининграда и местной железной дороги заполучить себе трафик «Беларуськалия». Политолог отмечает: «Есть оптимисты, которые надеются, что через подставные фирмы можно будет направить белорусские удобрения по литовской железной дороге в Калининград. Но, судя по тому, что литовцы намерены поставить вопрос о запрете транзита всей продукции белорусского происхождения, а не только белорусской собственности, нашему порту ничего не светит».

    Но это, по словам Носовича, будет меньшим злом – калининградцы просто не получат того, чего у них и так нет. А вот если литовцы запретят транзит любых товаров белорусского происхождения по своей территории… «У нас тесные экономические связи с Белоруссией. В некоторых сегментах регионального рынка доля белорусской продукции очень велика. Прежде всего, это строительные материалы, во вторую очередь – продукты питания.

    И если запретительные меры будут приняты литовцами внезапно и начнут действовать сразу, может образоваться дефицит и резко взлетят цены, в том числе и на товары первой необходимости», – говорит специалист.

    Что же касается наказания Литвы за ее действия – то у России соответствующие рычаги имеются. Недавно посол России в Литве Алексей Исаков в беседе с тамошним изданием «Обзор» назвал цифру: за прошедший газовый год (с 1 октября 2020 года по 31 сентября 2021 года) на терминал в Клайпеде из России было поставлено более полумиллиона кубометров газового сырья. «Взаимный же товарооборот за шесть месяцев 2021 года увеличился на 59,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) составив 2,1 миллиарда долларов», – сказал Исаков. Российский экспорт в Литву достиг 1,8 миллиарда долларов (рост на 68,9%), импорт из Литвы составил 304 миллиона долларов (увеличение на 19,1%).

    Опираясь на эти цифры, Носович говорит, что до литовцев необходимо довести, что своими действиями они задевают жизненно важные интересы российского региона. «Скажем, если вдруг Литва исчезнет из нашей системы таможенного оформления, то до тамошних политиков дойдет, что, несмотря на все их скандальные заявления, Россия остается для Литвы главным внешнеторговым партнером. И удаление страны из таможенного реестра РФ станет таким ударом по литовской экономике, после которого она может впасть в кому», – говорит Носович.

    Тем более, что наглядный пример есть – точно так же «воспитывает» Литву Китай. Хотя, конечно, Китай торгует с Литвой в объемах на порядки меньших, чем Россия…


     
     
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