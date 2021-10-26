Литва предала Украину из-за построенной Россией АЭС

Литва, так долго проклинавшая построенную Россией в Белоруссии атомную электростанцию, внезапно прозрела. Вильнюс внезапно начал закупки произведенного на станции электричества, которое еще недавно называл «небезопасным». Что произошло и почему это событие вызвало бурное возмущение на Украине?

Литва давно пытается организовать энергетическую блокаду Белоруссии – после того, как Минск начал строить атомную станцию, которую в Вильнюсе изначально объявили «небезопасной». Литовцы так рьяно взялись за это дело, что умудрились разругаться со своими ближайшими соседями – Эстонией и Латвией.

С другой стороны, Вильнюс сумел заручиться поддержкой Киева. Однако и тут в итоге оказалось не все гладко – «братья-украинцы» уличили «братьев-литовцев» в том, что они за их спиной тайком получают «тоталитарное недемократическое» электричество с Белорусской АЭС.

Дабы не краснеть перед литовскими друзьями

Как известно, еще с советских времен существует энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия), объединяющее энергосистемы этих пяти государств. После того, как под нажимом Литвы государства Прибалтики отказались покупать электричество у Белоруссии, они официально приобретают его лишь у России.

Потом Литва обвинила Латвию в том, что та под видом российского покупает на самом деле белорусское электричество, которое затем поступает на рынок самой Литвы. В итоге Вильнюс в одностороннем порядке распорядился с 15 сентября снизить максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях БРЭЛЛ. После того, как Литва ввела эти ограничения, Рига теперь может покупать электричество у России лишь в таком объеме, в каком позволяет пропускная способность латвийских линий. Недовольство Латвии оказалось столь сильным, что латыши даже пригрозили литовцам пожаловаться на них в Еврокомиссию.

Если где литовцы и нашли взаимопонимание, так это на Украине. И это неудивительно – за минувшие годы Киев привык воспринимать Вильнюс в качестве мудрого учителя, который выведет на «европейскую дорогу».

Поэтому в Киеве с готовностью восприняли литовские лозунги о «небезопасной Белорусской АЭС» – и к вящему одобрению Вильнюса заявили, что не будут покупать электричество, произведенное на этом объекте. Так, в свое время в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» известный «порохобот» Алексей Гончаренко пожаловался, что ему пришлось краснеть перед литовскими друзьями: «Я сегодня говорил со своим коллегой, главой комитета по вопросам международных дел Сейма Литвы. Он говорит: "Мы всегда поддерживаем Украину. Но мы отказываемся сегодня от электроэнергии с Белорусской атомной электростанции, которая у нас на границе, а вы начинаете ее покупать"».

Но украинцы в итоге выразили готовность пойти дальше своих прибалтийских «педагогов» – если те пока еще не готовы отказаться от российского электричества, то Незалежная это уже сделала. Еще в январе 2021 года Юрий Витренко, исполнявший обязанности министра энергетики Украины, громогласно заявил: «Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена».

На эту тему

А в мае новый глава Минэнерго Герман Галушенко попросил Национальную комиссию Украины, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и до того момента украинские трейдеры могли импортировать электроэнергию из России и Белоруссии только для продажи на бирже «на день вперед».

При этом «Укрэнерго» вынуждено было то и дело обращаться к Белоруссии за аварийными поставками, так как мощности украинской энергосистемы в период пикового потребления не могли покрыть спрос. И в феврале нынешнего года поставки из Белоруссии достигли максимального уровня – 271 млн киловатт-часов. Столько Украина не импортировала из Белоруссии в течение последних семи лет.

Ваше электричество нам не надобно!

Однако владельцы местных ТЭЦ жаловались в правительство, что закупки в Белоруссии и России сбивают цены на бирже и в итоге украинские производители не могут конкурировать с трейдерами. И в середине апреля украинский парламент внес изменения в законодательство, наделив НКРЭКУ правом останавливать импорт в «ручном режиме» – с 15 мая и до конца года. Комиссия не замедлила воспользоваться врученными ей полномочиями: запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября. Позднее запрет был продлен.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что поставки в его страну электроэнергии из Белоруссии были прекращены именно по договоренности с литовским президентом Гитанасом Науседой.

«Решение готовилось давно – во исполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, а также для украинской энергобезопасности», – отметил министр. Данное решение Кулеба назвал «стратегически выверенным и просчитанным». По его мнению, Украина вполне сама в состоянии обеспечить себя электричеством, а закупаться у соседей ей не требуется. Украинские «национальные патриоты» встретили это заявление восторженно.

Но несколько дней назад разразился громкий скандал. С неожиданными разоблачениями в Киеве выступил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Он обвинил Литву в том, что она, сама призывая Украину отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии, активно потребляет произведенное там электричество.

«19 марта президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС (кое-кто интерпретировал это как полную остановку импорта из Беларуси). В конце концов в мае этого года импорт из Беларуси был запрещен, и такой запрет у нас действует до сих пор. Однако сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии», – написал Герус в соцсети.

Какое изощренное коварство!

Андрей Герус отметил: «После завершения ремонта, 4 октября первый блок Белорусской АЭС был вновь включен в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность – 1170 МВт. Именно 4 октября началось резкое увеличение перетоков электроэнергии в Литву. Если в сентябре перетоки были на уровне 100–300 МВт в час, то во второй половине октября были более 500 МВт в час. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода – 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву. Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объемы электроэнергии поступают с Белорусской АЭС, против которой, как мы слышали, борется Литва. Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (из Калининграда)».

Герус напомнил, что после введения Украиной запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии рынок Прибалтики остался для последней единственным. «Это, очевидно, усилило переговорную позицию покупателей и по цене для балтийских стран. Хороший поучительный кейс об очень прагматичной политике ради своих национальных экономических интересов. Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии», – заключил Герус. Его слова подтверждаются данными ENTSO-E – объединения операторов энергосистем стран континентальной Европы. 19 октября в отдельные часы мощность перетоков между Белоруссией и Литвой превышала 800 МВт.

Разоблачения Геруса вызвали в украинских соцсетях взрыв негодования. «Какие хитромордые!» – возмущаются украинцы недобросовестным поведением своих литовских союзников.

Как отмечает политический аналитик Алексей Ильяшевич, именно в этом и состоит вся суть литовского «бойкота» Белорусской АЭС. «Прибалтийская республика сама себе что-то запрещает, а потом нарушает свои запреты. Но у Гитанаса Науседы хватает наглости с трибуны Верховной рады требовать от украинцев, чтобы они не покупали белорусское электричество. У самой же Литвы «будет все хорошо», потому что она стыдливо скупает дешевое электричество производства Росатома. Почему то же самое не могут делать Украина, Латвия и Эстония?» – резонно вопрошает Алексей Ильяшевич.

В свою очередь политолог Руслан Осташко отмечает, что действительность всё расставила на свои места, показав цену многолетним сказкам о «цветущей Прибалтике» и «витрине ЕС». Осташко вопрошает: «Если Литва – такая цветущая, что же она закупает энергию у того, кого в прошлом году пыталась свергнуть, приютив у себя оппозиционную домохозяйку Тихановскую? Закупала бы у своих европовелителей, там ведь всё такое экологичное, возобновляющееся, тунбергоодобряемое, а? Но нет, не закупает. Во-первых, потому что у Лукашенко – дешевле, а во-вторых – из-за того, что европовелители сами тонут в энергетических проблемах».

В 2025 году Прибалтика намерена выйти из сети БРЭЛЛ и подключиться к электросетям Евросоюза. Украина хотела бы последовать этому примеру. Но 21 октября посол ЕС на Украине Матти Маасикас, выступая на Четвертом форуме ассоциаций в Киеве, охладил эти надежды.

«В сфере энергетики, что касается газа, Украина широко имплементировала требования ЕС – и преимущества этого очевидны. Относительно же рынка электроэнергии, то Украина еще далека от норм ЕС, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими пока находится на определенном расстоянии», – сказал Маасикас. По словам посла, в перспективе такое технически возможно, но нужен функционирующий рынок электроэнергии, действующий регулятор, а также деолигархизация сектора.

Сейчас в Киеве рассуждают, что из-за критической нехватки угля на ТЭС страны Украина может начать закупки электроэнергии из Белоруссии уже в ноябре. Бывший главный редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец на своей странице в Facebook вновь сообщил, что правительство Украины признало срыв планов по накоплению угля на складах ТЭС.

«Ирония в том, что Украина практически разорвала отношения с Беларусью и пообещала Литве не закупать электроэнергию с новой белорусской АЭС, которую Лукашенко за деньги Кремля построил на границе с Литвой. С другой стороны, Литва покупает – значит, и нам можно. В крайнем случае сошлемся на чрезвычайную ситуацию в энергетике», – написал Лямец. По его информации, делегация украинского «Энергоатома» уже отправилась в Белоруссию договариваться о поставках электроэнергии на Украину.