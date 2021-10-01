«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России.

Начать стоит издалека. 27 октября 2014-го в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence («Независимость»). Эта 294-метровая плавучая коробка была собрана по заказу Норвегии специально для Литвы в Южной Корее. На судне оборудовали четыре терминала для сжиженного природного газа, общая вместительность которых достигает 170 тыс. кубометров. Хранилище обслуживает интересы литовской компании Klaipedos naftа («Клайпедская нефть»), 72% акций которой находятся в собственности государства. Сам проект обошелся стране в 87,24 млн евро – однако еще огромные суммы придется отдать за 10 лет аренды судна компании Hoegh LNG.

Во имя «энергетической независимости»

В Литве дату 27 октября 2014 года назвали одной из самых значительных в истории государства – столь же важной, как и выход из Советского Союза и вступление в НАТО и Евросоюз. Дескать после того, как под давлением Евросоюза Литва вынуждена была «выключить» оставленную ей Советским Союзом Игналинскую АЭС, республика попала в «энергетическую зависимость» от российского Газпрома – а это плохо, очень плохо. Но появление плавучего терминала в Клайпеде позволило Литве вновь обрести долгожданную свободу.

«Одним судном мы решим две крупнейшие проблемы: газа и электричества», – похвалялся литовский министр энергетики Рокас Масюлис. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер пафосно заявил: «Реализация данного проекта и начало деятельности терминала – настоящая история успеха Литвы». А президент Даля Грибаускайте торжественно подытожила: «Это не только энергетическая независимость, но и политическая свобода!».

При этом Литва призывала и призывает все остальные страны ЕС последовать собственному примеру – и максимально отказаться от российского газа. Так, в мае этого года заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс принял участие в неформальном Совете по общим делам ЕС, состоявшемся в португальской Коимбре. Во время встречи обсуждались вопросы будущего Евросоюза.

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«ЕС должен еще больше снизить свою энергетическую зависимость от третьих стран, включая поставки газа из России и электроэнергии с небезопасных атомных электростанций (намек на Белорусскую АЭС – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал представитель МИДа Литвы. На тот момент уже стало известно о том, что страны Евросоюза рекордно нарастили поставки российского газа. За первый квартал текущего года Газпром поставил в ЕС на 30% больше газа, чем в 2020 году. И это литовцев очень расстроило.

Сама Литва взялась за построение своей «энергетической независимости» семь лет назад очень рьяно – по крайней мере, на словах. 28 октября 2014 года судно Golar Seal доставило в Клайпеду первые 107 тысяч кубометров сжиженного газа для начала испытательных работ, полноценно же терминал заработал с начала 2015 года. Правда, его загрузка в первые девять месяцев составила менее 10% – 308 млн кубометров. В этом газовом году, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, мощности терминала будут уже загружены на 47% – на 1,74 млрд кубометров.

Довольно скоро эйфория литовцев от обретения долгожданной «энергетической независимости» начала потихоньку сдуваться. Перевод газовой системы государства на новые источники лишь привел к увеличению тарифов для потребителя. Выручка же компании Klaipedos naftа неуклонно снижается. Это оказалось связано в том числе и с необходимостью покрывать немалые расходы на создание инфраструктуры для нового терминала и аренду судна-хранилища.

Брали бы пример с белорусов

В итоге Газпром с рынка Литвы никуда не ушел – российский газ доставляют морем в ту же Клайпеду. В этом году больше половины поступившего в Литву газа имеет российское происхождение. Также Литва получает СПГ из Норвегии (в 2020-м норвежцы обеспечили около 70%, а в 2019 году – 86% надобностей литовского рынка). В последнее время все чаще имеют место и поставки из США. Это связано с тем, что 28 сентября прошлого года на норвежском заводе по производству СПГ Hammerfest LNG произошел пожар, а заново запустить его намереваются только с апреля 2022 года. Американцы воспользовались этой «паузой», чтобы нарастить свои поставки в Литву.

Как и другие государства ЕС, Литовская Республика в последнее время несет большие экономические потери из-за растущих цен на голубое топливо.

В середине сентября было объявлено, что отопление в Литве в предстоящем сезоне подорожает на 30%. В Вильнюсе же рост цен составит и вовсе 60%. По словам представителя государственного совета по регулированию в сфере энергетики Матаса Тапараускаса, ситуация в столице связана с тем, что коммунальные предприятия Вильнюса, в отличие от других городов, используют значительно больше природного газа.

Литовские власти приступили к решению проблемы традиционным для себя путем – языком, вовсю обличая Россию. «Россия замедлила поставки газа – с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства – члены ЕС, а прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск "Северного потока"», – громогласно заявил министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.

А тем временем завод азотных удобрений Achema, являющийся крупнейшим потребителем газа в Литве, вынужден сократить производство. По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, это произошло из-за резкого повышения цен на голубое топливо. Управленец пояснил: «Achema тщательно оценивает масштабы дальнейшей деятельности и корректирует производственную корзину своей продукции. В связи с нынешними сложными рыночными условиями было принято решение не открывать временно один из аммиачных цехов после завершения планового ремонта». Завод уже отправил в простой треть сотрудников (400 человек) и не исключает, что этим дело не ограничится.

Надо сказать, что литовские промышленники оказались не одни в такой ситуации. Например, норвежский производитель удобрений Yara International ASA из-за увеличения стоимости газа снизил объемы выработки аммиака на 40%. Американская компания той же специализации CF Industries Holdings Inc остановила два завода в Великобритании. С аналогичными проблемами столкнулся Одесский припортовый завод, который закрывается на неопределенный срок. Обескураженные этим несчастьем работники завода сетуют: «Резко выросла цена на газ. И фирма-давалец – «Агро Газ Трейдинг» – теперь отказывается поставлять газ на ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена зашкаливает за тысячу долларов с наценкой фирмы. Соответственно, повысилась и цена на продукцию. Конечно, она стала неконкурентоспособной, никто не хочет брать. Карбамидом забиты все хранилища под завязку. Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны».

Как отмечает политический аналитик Алексей Ильяшевич, было бы некорректно сводить эту проблему исключительно к недальновидности властей Литвы и Украины: трудности сегодня испытывают все производители азотных удобрений. «Но в том-то и дело, что компании с пропиской в Литве и на Украине могли этих проблем избежать. Нужно было всего лишь не отказываться от конструктивных отношений с Газпромом», – пишет эксперт. Он напоминает, что между Газпромом и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку в западном направлении. Одна тысяча кубометров обходится Минску в 128,5 доллара. Это примерно столько же, сколько и годом ранее (127 долларов).

У литовцев и украинцев собственная гордость

При этом в прошлом году в Минске жаловались, что немцы на споте покупают газ по более выгодным ценам, чем установлены по контракту для белорусов. «Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65–68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», – говорил Александр Лукашенко в мае 2020-го. В 2021 году стоимость даже немного возросла, но Лукашенко уже все устраивает – потому что в Евросоюзе нынче платят за газ куда больше, чем белорусы.

Что касается Украины, то она продолжает закупать российский газ под видом «европейского» – что лишь увеличивает его стоимость. «Бытовые потребители стоят на пороге очередного повышения коммунальных тарифов, которое в этом году обещает быть особенно болезненным. У президента Владимира Зеленского был реальный шанс положить конец абсурдной энергетической политике Петра Порошенко. На первый год его президентства выпали переговоры по заключению нового транзитного контракта между Газпромом и Нафтогазом. В Москве открыто заявляли, что хотят заключить с Киевом пакетное соглашение, которое включало бы в себя договоренности о прямых поставках газа. Этот шаг казался взаимовыгодным и логичным. Но возвращаться к такому формату отношений с Газпромом Зеленский не пожелал – и получил взамен газовый кризис», – констатирует Ильяшевич.

В Литву же беда пришла другим путем. Здесь «гирей на ногах» стал тот самый плавучий терминал Independence, превратившийся в «насос», выкачивающий деньги из Литвы.

Ежегодно литовская госкомпания Ignitis обязана закупать технологический газ для работы терминала в Клайпеде и обеспечивать поставку в страну не менее четырех грузов СПГ (около 400 млн кубометров). Такая система поддержки системы диверсификации источников газа за счет налогоплательщиков привела к тому, что в прошлом газовом году (с октября 2019 года по сентябрь 2020-го) она начала обходиться почти во столько же, во сколько им «влетает» обслуживание инфраструктуры терминала и само судно Independence.

В свою очередь, аренда судна и обслуживание терминала обходятся литовским потребителям в 66 млн евро ежегодно. В 2024 году терминал нужно будет выкупить или продолжать платить 25–35 млн евро в год: в зависимости от срока соглашения – 10 или 20 лет. Данные же об остаточной стоимости Independence не раскрываются, однако аналитики полагают, что к 2024 году она должна составить 121–160 млн евро.

«Замечательная литовская схема: невыгодные контракты заключает государство, а платить за это должны бытовые и промышленные потребители. По иронии судьбы больше всех эффект от эксплуатации СПГ-терминала в Литве ощущает та самая Achema. Она не только закупает газ в Клайпеде по долгосрочным контрактам, но и платит самый большой налог. Налог, который сопоставим с фондом заработной платы предприятия. Сам порядок возмещения убытков, которые генерирует СПГ-терминал, Achema уже несколько лет оспаривает в суде», – отмечает Ильяшевич.

Кстати, на днях иск литовского предприятия был частично удовлетворен – компания получила надежду на пересмотр существующей схемы. Впрочем, пока дело дойдет до реальных сдвигов, Achema может окончательно пойти по стопам Одесского припортового завода. Получается, что Вильнюс приносит национальную промышленность в жертву СПГ-терминалу и лозунгу об «энергетической независимости». И вместо того, чтобы извлекать выгоды от своего соседства с Россией (страной, обладающей богатейшими запасами энергоресурсов), превращает это соседство в проблему.