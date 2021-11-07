На Украине обиделись на Литву из-за покупки электроэнергии из России

Литовские власти закупают электроэнергию у России и Белоруссии по ценам ниже, чем это приходится делать Украине, при этом советуя Киеву отказаться от поставок из этих стран, заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Он напомнил в Telegram, что в марте президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинские власти отказаться от закупок электроэнергии у России и Белоруссии. По его словам, своим заявлением литовский лидер «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

«Видимо, «вам» не подразумевало «и нам тоже». Поэтому вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина – несчастные 5 мегаватт из Белоруссии», – написал он.

При этом Бужанский обратил внимание на еще одну деталь. «На этом можно было бы и закончить урок гордости, но есть ещё один нюанс. Литва купила по 11 евро за мегаватт-час( конечная цена для потребителя). А Украина по 100 евро( конечная цена для потребителя).По словам Бужанского, Литва закупает электроэнергию за 11 евро за мегаватт в час, в то время как Украина – за 100 евро», – отметил депутат.

По его мнению, цены, по которым закупили электроэнергию литовская и украинская промышленности свидетельствуют о «ценности и искренности советов литовских друзей».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России.