Немцы отказываются рисковать жизнью ради «защиты Прибалтики»

Tекст: Станислав Лещенко

Власти Литвы долго уговаривали правительство ФРГ на предмет того, чтобы немцы на постоянной основе разместили в этой прибалтийской республике небольшой воинский контингент. И Вильнюс своего добился – в 2023-м были подписаны соответствующие соглашения, а 8 апреля этого года министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Прибалтику первых двадцать военнослужащих-добровольцев из свежеиспеченной бригады «Литва». Это первый раз в послевоенной истории Германии, когда она на постоянной основе размещает свой воинский контингент в чужой стране.



Пока в Литве находятся лишь штабные структуры новой бригады, а само подразделение еще только предстоит создать. Командир передового отряда германской бригады полковник Андре Хастенрат рассказал, что его цель – донести все плюсы службы в Литве до немецких солдат. «Это не только хороший военный опыт, но и возможность стать частью литовского общества», – заявил полковник.



Однако тут планы властей столкнулись с реальностью. Бригада, напомним, добровольческая. На отправку в Литву нужно ясно выраженное согласие военнослужащих. Но мало кто из германских военнослужащих горит желанием отправиться в непонятную восточноевропейскую страну, да еще и граничащую с Россией и Белоруссией – государствами, которые, как трубит западная пропаганда, готовятся напасть на НАТО.

Кроме страха оказаться в эпицентре боевых действий, отталкивают и чисто бытовые трудности. Германский военный журналист и эксперт Томас Вигольд, объясняя литовским СМИ причину, по которой, по его словам, «немецкие солдаты не стоят в очереди», говорит, что Литва отвращает своим языком, социальной системой, малопривлекательным рынком труда.

Проблема в том, что ехать в Литву предлагается не в рамках ротации протяженностью несколько месяцев (как ранее), а как минимум на несколько лет – то есть, что называется, пустить там корни. Соответственно, нужно брать с собой семьи.

Однако члены семей военнослужащих ФРГ не горят желанием менять, например, частный дом в Дюссельдорфе или Бремене на «двушку» в каком-нибудь Каунасе. Опять же, не все супруги солдат согласятся все это время заниматься лишь домашним бытом – многие сами хотят зарабатывать. А куда и кем ты устроишься в стране, откуда сами литовцы в огромных количествах уезжают в Западную Европу? К тому же средняя зарплата в Литве в два раза ниже, чем в Германии. Конечно, солдату можно оставить семью в Германии и отправиться в Литву в гордом одиночестве. Но разрешат ли в таком случае регулярные поездки домой?

Поэтому переезд в Литву мало интересует семейных солдат. «Есть также вопросы о том, какой будет их карьера и где они будут работать после возвращения из Литвы. Так что это не так просто, как кажется с литовской стороны», – объясняет эксперт.

Он добавляет, что солдатам и их семьям понадобится разветвленная социальная инфраструктура – удобное жилье, транспорт, медицина, школы для детей. «И дело не только в деньгах, нужно искать людей для всего этого», – отметил Вигольд. Но где взять врачей и педагогов для немецких солдат? Или предлагается обратиться к услугам литовской медицины и отдать детей в литовские школы, чтобы они учились на местном языке? Внятных ответов на эти вопросы руководство бундесвера не дает.

Известно, что немецкие солдаты будут тренироваться на полигонах Руднинкай и Рукла, а жить они станут вместе со своими семьями в Вильнюсе и Каунасе. От первоначального плана постройки жилья специально для немецких солдат пришлось отказаться ввиду его дороговизны. Сейчас литовское Минобороны ведет переговоры с местными застройщиками по вопросам долгосрочной аренды. В Минобороны отметили, что первоначальные требования немцев к жилью были «очень высокими», но «нам удалось немного снизить их ожидания».

В итоге немецкая пресса признает, что отношение солдат бундесвера к перспективам службы в Литве совсем неоднозначное.

«Многие солдаты просто все еще ждут, чтобы увидеть, какие там условия будут созданы для них», – объясняет Ральф Георги, командир одного из батальонов бундесвера. В свою очередь, сержант Александр К., отец двоих детей, ветеран Афганистана говорит, что «отношение смешанное» – кто-то готов поехать в Литву, кто-то нет. Сам Александр, впрочем, уверяет, что готов поехать: «В конечном счете, я служу своей стране и, таким образом, я также служу Европе. А Литва – это часть Европы». Однако его семья, скорее всего, не приедет – и теперь Александр озабочен вопросом: как часто он сможет их видеть?

Флориан Хан, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге говорит, что «с точки зрения внешней политики» планируемая бригада в Литве является «хорошим сигналом» – вопрос, однако, заключается в том, «действительно ли бундесвер в состоянии реализовать это». По подсчетам Хана, бригада обойдется госбюджету ФРГ в общей сложности в 6 млрд евро – для него «загадка», откуда должны взяться деньги.

Еще в прошлом году, как сообщает «Шпигель», среди немецких военнослужащих был проведен опрос на предмет возможности отправиться служить в Литву – и такое желание изъявил лишь каждый пятый. В связи с этим генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер поручил учесть «разнообразные заботы и интересы» солдат и их семей при размещении на восточном фланге НАТО. Речь идет, в частности, о детских садах, школах, медицинских учреждениях и культурных учреждениях.

Впрочем, член литовского парламентского комитета национальной безопасности и обороны Довиле Шакалене не видит в такой статистике ничего страшного – ведь какое-то количество немцев согласилось-таки на переезд в Литву. «Это как раз свидетельствует о том, что Литва не является очень уж нежелательной страной. Кроме того, мы до сих пор не предпринимали никаких совместных коммуникационных мероприятий между литовской и немецкой армиями, чтобы предоставить больше информации о Литве и имеющихся здесь возможностях», – сказала Шакалене. Более того, она предложила неожиданный довод, который можно использовать для агитации немецких солдат в пользу приезда в Литву.

В чем суть дела? Не секрет, что в самой Германии военная служба не является особо почетным делом – это отголосок проигранной Второй мировой войны. По словам Шакалене, бундесвер терпит презрение общества, а немецкие солдаты просто по факту своей службы в армии «подвергаются агрессии и издевательствам». Но в случае своего переезда в Литву, как уверила Шакалиене, немецкие солдаты увидят уважительное к себе отношение, и этот факт перевесит все бытовые трудности.

«Военнослужащие в Литве несут с собой очень позитивный посыл – даже несмотря на то, что технические проблемы здесь не решаются уже много лет: они вынуждены жить группами в казармах, солдат несколько лет не обеспечивали кондиционерами, "жарили".

Но они чувствовали, что в Литве уважают армию, союзников, и им это нравилось. Если бы мы распространили эту информацию еще шире, то изменили бы нынешнюю статистику», – убеждена Шакалиене.

Впрочем, даже нынешняя статистика, как еще раз подчеркивает литовская депутатша, не создаст проблем для приезда бригады. «Каждый пятый немецкий солдат – это, наверное, в шесть раз больше, чем нам нужно для бригады», – сказала Шакалине.

Стоит отметить, что Вильнюс планирует с помощью немецких солдат решить проблему недобора в рядах собственной армии. Ведь сами литовцы на военную службу массами отнюдь не бегут – совсем напротив.

Глава службы воинского призыва и комплектования Вооруженных Сил Литвы Арунас Бальчюнас с досадой сообщал, что в 2023 году выписано около 14 тысяч штрафов за уклонение от службы. И многие юноши страшатся явиться на призывной пункт по простой причине – они боятся, что им придется стать реальными участниками боевых действий. И основания для такого страха у них есть – если послушать регулярные заявления местных политиков, война с Россией может начаться со дня на день. Уж лучше тогда точно прикрыться немцами.