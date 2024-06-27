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    27 июня 2024, 08:15 • В мире

    Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию

    Острый дефицит военной силы стран Европы ставит НАТО в невыгодное положение перед Россией

    Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вопрос боеспособности НАТО продолжает вызывать серьезную озабоченность на Западе. По мнению британской газеты Financial Times, реальный потенциал европейских армий в разы меньше, чем декларируется на бумаге. В случае прямого конфликта с Россией члены НАТО смогут задействовать около 300 тыс. человек, а не почти 2 млн солдат, на что рассчитывают военачальники. Насколько адекватны эти цифры, каково реальное положение дел в европейских армиях и чем обусловлено снижение их боеготовности?

    «На бумаге европейские участники альянса располагают 1,9 млн военнослужащих, но аналитики говорят, что в реальности им будет сложно задействовать в конфликте более 300 тыс. человек», – пишет газета Financial Times. «Видимо, этого достаточно, чтобы противостоять России, но даже тогда на их подготовку ушли бы месяцы», – сообщают аналитики FT.

    «Оборонное планирование НАТО в Европе на протяжении многих лет сводилось к следующему: «Готовы ли вы предоставить 300 бойцов специального назначения для Афганистана?», и это не имело ничего общего с массовостью. Это создало проблемы. За исключением Греции и Турции, мы наблюдаем сокращение армий по всему континенту год за годом», – сказала Камилла Гранд, экс-помощник генсека НАТО.

    Численность вооруженных сил (ВС), даже если они технологически продвинуты, по-прежнему имеет решающее значение, поэтому привлечение большего количества европейцев на фланги НАТО становится актуальным – особенно когда поддержка со стороны США не может быть гарантирована, добавляет Гранд: «Если возникнет кризис, мы должны убедить российскую сторону в том, что на их пути стоит не только польская армия».

    В то же время бывший военный и сотрудник IISS Бен Барри отметил, что страны Европы сосредоточились на увеличении военных бюджетов, однако мало кто ставил задачу увеличить численность армий. Сейчас европейские ВС «достигли критической массы», когда из-за нехватки людей падает общее качество работы. В итоге действующие военные разочаровываются и уходят из ВС.

    В целом, по данным FT, за последние 10-11 лет армия Британии сократилась на 19%, до 138 тыс. человек, однако ее содержание «подорожало» на 20%. В то же время армия Франции «просела» на 8% – до 203 тыс. человек. Численность ВС Италии сократилась с 200 тысяч до 160 за тот же период, а ФРГ просела с 200 тысяч до 180 тыс. человек.

    На этом фоне в западных СМИ все чаще муссируется тема возвращения воинского призыва, а за основу предлагается взять так называемую шведскую или норвежскую модель, где местным правительствам удалось привлечь молодежь на службу в армию. Но это, как отмечают аналитики FT, скорее, исключение из правил.

    В экспертной среде отмечают, что европейские страны сами ускоренно сокращали свои армии и теперь наверстать упущенное крайне сложно, эта работа потребует не только огромных вложений, но и идеологической обработки простых граждан, которые не хотят уходить служить.

    «В принципе, у стран ЕС нет причин для того, чтобы каким-либо образом способствовать занижению этих данных. В современных условиях подобную информацию крайне трудно скрыть от потенциальных противников», – сказал Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По оценке собеседника, НАТО действительно испытывает нехватку военных. «В западных государствах служба утратила престиж. Работа в армии стала низко оплачиваемой, молодые люди идут туда неохотно, предпочитая выбор иного карьерного пути. Имеются и колоссальные проблемы с финансированием: денег не хватает даже на модернизацию старых вооружений», – уточнил эксперт.

    «Именно поэтому государства ЕС настолько озаботились данным вопросом. В Германии, например, заговорили о возрождении воинской повинности. Подобные действия пытаются обосновать с помощью пропаганды. Обществу навязывают идею об агрессивных намерениях России, запугивают возможной атакой со стороны Москвы», – считает собеседник.

    По мнению Козюлина, идеологическая обработка приносит некоторые результаты, сегодня население соглашается «затянуть ремни» для подготовки к потенциальному конфликту. «Все больше и больше стран НАТО подходят к норме трат 2% от ВВП в пользу военных расходов. Теоретически это может поспособствовать увеличению численности армии», – прогнозирует спикер.

    По его словам, расхождение между документальными и фактическими размерами контингента объясняется перипетиями бюрократии. «Местные военные проинформированы о наличии конкретного числа бригад. Они знают, что по нормативам в них должно быть условно 100 человек, от этого и отталкиваются при своих подсчетах», – заверил эксперт.

    Однако в реальности формирования не укомплектованы, поэтому возникает разница в итоговых данных. «Не стоит недооценивать совокупную мощь НАТО. Европейские государства до сих пор имеют немало вооружений. Конечно, у них имеется нехватка личного состава, но все равно речь идет об очень серьезном противнике», – предупреждает Козюлин.

    В свою очередь, немецкий политик Вальдемар Гердт считает данные Financial Times правдивыми. По его словам, служить в бундесвере больше не модно. «Свою роль в этом сыграла отмена воинского призыва. Кроме того, в немцах много лет убивали любовь к родине. А это обязательное качество для солдата», – пояснил Гердт.

    Что касается расхождения в данных, то сказывается разница между собственно военными и обслуживающим персоналом. «Одно дело – ухаживать за танком, совсем другое – им управлять, – заметил политик. – Возможно, данный просчет и стал причиной горьких итогов».

    «В большинстве стран НАТО давно отменена воинская повинность. Повсюду профессиональные армии. К тому же европейцы 30 лет не готовились к настоящей войне, а сейчас они начинают по-новому оценивать ситуацию. Реальные возможности НАТО без США оцениваются довольно низко», – добавляет германский политолог Александр Рар.

    Совокупная мощь НАТО, пояснил эксперт, зависит от множества факторов, включая военные ресурсы стран – участниц альянса, их способность сотрудничать, а также от качества стратегического планирования и подготовки вооруженных сил. НАТО остается сильнейшим альянсом в мире, но главную часть расходов в альянсе берут на себя США, которые в случае начала войны будут координировать действия остальных союзников.

    «На мой взгляд, авторы FT преуменьшили эти показатели. Одно только суммирование личного состава вооруженных сил крупнейших европейских стран НАТО продемонстрирует нам цифры, близкие к миллиону. Например, количество военнослужащих Польши, Франции, Великобритании, Германии и Италии в сумме составляет около 932 тыс. человек», – напомнил Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    «Если преуменьшение данных в статье FT и является намеренным, то оно вряд ли ориентировано на обман России. Вероятно, одной из целей алармистского настроя является попытка секьюритизации проблемы неготовности европейских армий к реальным боевым действиям», – предположил собеседник.

    Характерно и то, что подобные рассуждения появились «в преддверии выборов в США, по итогу которых многие ожидают возвращения к власти Дональда Трампа».

    «Ключевым странам ЕС в таком случае придется брать на себя еще больше ответственности по обеспечению безопасности на территории Европы. Поэтому цель статьи – привлечение внимания к необходимости укрепления европейских армий», – полагает эксперт.

    Он также напомнил, что с сокращением армии сталкивалась Франция, Германия, Великобритания и Италия. Однако численность польских военных «с 2015 по 2024 год выросла с 95 тысяч до 215 тыс. человек». «Особое внимание европейские члены НАТО уделяют восточному флангу альянса. Показательным является то, с какой активностью Германия участвует в расширении передового присутствия НАТО в Литве. К 2027 году там планируется разместить 5 тыс. немецких военных на постоянной основе», – заключил эксперт.

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    Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию

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