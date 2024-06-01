Макрон отказывается от последних табу перед Россией

Tекст: Валерия Вербинина

Похоже, Франция приняла окончательное решение начать ползучую интервенцию на Украину. Париж будет втягиваться в конфликт постепенно, чтобы не травмировать обывателей, которым клятвенно обещали, что французские граждане воевать на чужой земле не будут, а если и будут, то исключительно по собственному почину.

29 мая проправительственный «Монд» опубликовал статью под заголовком «Эмманюэль Макрон хочет создать на Украине европейскую коалицию военных инструкторов». Прежде всего любопытно само употребление слова «хочет», которое во французской практике имеет оттенок некой категоричности.

«Несколько сотен специалистов из разных стран могут быть задействованы… чтобы тренировать саперов, или, как предполагается с французской стороны, помогать с созданием новой моторизованной бригады, – пишет «Монд». – Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может произойти через несколько недель, не исключено, что и дней. По нашей информации, французские власти действительно пытаются создать коалицию стран-добровольцев с целью обучения на месте украинских сил, которых осадила российская армия» (так в тексте – прим. ВЗГЛЯД).

Как сообщается далее, «консультации по данному поводу должны ускориться в ближайшие дни, для того, вероятно, чтобы сделать (официальное) заявление по время приезда президента Владимира Зеленского во Францию. Он должен присутствовать на праздновании 80-летия высадки (американских войск) в Нормандии 6 и 7 июня. Возможно, тогда Макрон обозначит контуры данной инициативы – через три с половиной месяца после того, как 26 февраля он заявил, что не исключает отправки западных военных подкреплений на украинскую территорию».

Однако, как отмечается в статье, украинские власти в лице главкома Сырского поспешили предать проект огласке, чем французские власти были не слишком довольны. Не будем забывать, что в начале июня предстоят важные выборы в Европарламент, и такой опытный политический игрок, как Макрон, не может не учитывать данное обстоятельство.

Скорее всего, он предполагал объявить о новых мерах поддержки украинской армии в момент, так сказать, максимально располагающий к патриотическому подъему – почти сразу же после которого избирателям предстоит сделать важный выбор.

Рискнем предположить, что на столе у французского президента уже лежала прочувственная речь, в которой Россию сравнивали с фашистской Германией и призывали французов сплотиться, дать отпор, помочь Украине. Задача этой речи – потянуть вверх рейтинги макроновской партии на выборах. О том, что Франция была преданной союзницей этой самой фашистской Германии, вплоть до того, что именно французская дивизия СС «Шарлемань» была брошена защищать Берлин от Красной армии в последние дни существования гитлеровского режима, Макрон, конечно, упоминать бы не стал.

Но украинские власти поторопились предать огласке отправку французских инструкторов, чем сильно испортили загодя приготовленный эффект – можно сказать, фактически свели его на нет. А между тем Макрону очень нужно было продемонстрировать нечто эффектное, чтобы повлиять на колеблющиеся слои избирателей.

Дело в том, что, как свидетельствует свежий опрос по заказу канала CNews, радиостанции Europe 1 и портала Le Journal du Dimanche, дела макронистов стали совсем плохи. Мало того, что их опережает Жордан Барделла из «Национального объединения», так теперь им еще на пятки наступает левоцентрист Рафаэль Глюксманн. За Барделлу собираются голосовать 32% избирателей, за макронистов, возглавляемых Валери Айер, 15% и за партию Глюксманна – 14%. Еще четыре партии имеют шансы пройти в Европарламент, если преодолеют порог в 5%.

Разумеется, дело не только в выборах, но и в амбициях Макрона. Французский президент сделал ставку на обострение отношений с Россией, рассчитывая за счет раздувания противостояния набрать личные очки и поднять свой политический вес как в Европе, так и в мире в целом.

Как говорит Эли Тененбаум, эксперт Французского института международных отношений, организация обучения украинских солдат непосредственно на территории Украины позволит «быстрее передать опыт, обучать больше людей, то есть улучшить как качество, так и количество». Также это прямой сигнал московским властям, «что мы готовы брать на себя все большие риски, и это обязательство принято на длительный период».

Как сообщает Le Parisien, Макрон тем не менее, несмотря на свои заявления, не горит желанием геройствовать в одиночку, а хотел бы, чтобы его поддержали европейские товарищи. «Франция желала бы отправки французских инструкторов в русле общеевропейской инициативы. Она пытается склонить на свою сторону других членов ЕС, например, прибалтийские государства», – пишет издание.

В самом деле, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поддержал Макрона, заявив, что «Литва готова присоединиться к коалиции, которую возглавит, например, Франция, и эта коалиция будет заниматься обучением солдат на Украине». При этом даже такой ненавистник России, как его польский коллега Радослав Сикорский, отметил: «мы пришли к выводу, что будет одновременно более безопасно и более эффективно тренировать украинских военных на территории Польши».

Отказались от участия в коалиции и британцы, хоть и по другой причине, как ябедничает «Паризьен»: на месте уже присутствуют их инструктора, и им не нужно одобрение никакого Макрона. «Что же до других стран, то, судя по всему, они колеблются, задавая себе главным образом вопрос, как им реагировать, если Россия будет прицельно бить по инструкторам их коалиции», – добавляет «Паризьен».

Как отмечает эксперт Франсуа Эйсбур, «мы видим отказ от табу, потому что все происходит официально». С другой стороны, «это совершенно то же самое, что делали русские, американцы и французы во время холодной войны… Никто и никогда не считал нечто подобное казусом белли, то есть поводом для войны».

«Отправка советников и инструкторов в суверенное государство не является враждебным действием, – поддерживает его уже цитировавшийся выше Эли Тененбаум. – Украина на своей территории является суверенным государством и делает там, что захочет».

С точки зрения Эйсбура, главный вопрос заключается в том, какие будут последствия, «если нашим солдатам придется стрелять по русским и убивать их… Не исключено, что это приведет к эскалации».

Последствия эти вполне понятны. Пули летят, как известно, в обе стороны. Не зря же, в конце концов, говорит французская поговорка, что на войне как на войне. Как уже заявлял МИД России, французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.