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    31 мая 2024, 14:58 • В мире

    Удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии

    Эксперты оценили согласие Запада на удары дальнобойным оружием по территории России

    Удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. Согласование произошло на фоне планов президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для отправки военных инструкторов в ВСУ. По мнению экспертов, эти события связаны между собой и сигнализируют о новом витке эскалации в регионе.

    Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории, сообщили в Госдепе. Там подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Западные СМИ ожидают, что первые удары американским оружием будут нанесены в ближайшие дни или часы. Вслед за США использование собственного оружия для атак по территории России одобрили и немцы. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, это необходимо ВСУ, чтобы якобы защищаться от прилетов со стороны расположенных в приграничье российских регионов.

    Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что некоторые страны НАТО никогда не ограничивали для ВСУ применения своего оружия против «законных военных целей на территории России». Он считает, что единственным условием должно быть «ответственное» применение оружия, а также «соблюдение международных норм»

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Все это происходит на фоне планов президента Франции Эммануэля Макрона создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину, о чем писала газета Le Monde. Такую инициативу, по информации издания, политик продвигает в преддверии визита во Францию Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Франция на следующей неделе может уже объявить о принятом решении. По словам двух дипломатов, Париж сначала направит ограниченное количество персонала для оценки условий миссии, а затем расширит присутствие до нескольких сотен инструкторов.

    В России уверены: эти события взаимосвязаны, таким образом Запад повышает уровень эскалации в регионе. Причем, инструкторов на Украину отправляют неслучайно – иностранное вооружение сложно в использовании, поэтому зачастую этим занимаются не украинцы. Теперь же, когда Макрон заявил о желании отправить специалистов, а Штаты «развязали руки» другим участникам НАТО, противник может попытаться перейти к усиленным атакам.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне.

    Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – убежден Долгов.

    Схожей точки зрения придерживается и сенатор Андрей Климов. «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – пояснил он. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам»,

    – допустил Климов. Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    По словам политолога Владимира Корнилова, сейчас Запад придумывает различные способы для того, чтобы тренировать украинских военных в пределах страны. На этом фоне он не сомневается: иностранные инструкторы будут отправлены. «Макрон может стать пионером в этом деле. Он покажет пример всем другим участникам потенциальной коалиции», – полагает аналитик.

    «Все это явно является серьезной эскалацией конфликта. Особенно – вкупе с завершенной дискуссией об ударах западным дальнобойным оружием по глубинной территории РФ», – говорит эксперт, уточняя, что после первых же погибших на территории Украины инструкторов многие страны НАТО могут заговорить о применении пятой статьи устава альянса.

    В свою очередь военный эксперт Александр Бартош связывает новый виток эскалации с надвигающейся так называемой мирной конференций в Швейцарии. «Западу надо показать, что они все еще едины в своем желании помогать Украине. Что касается западных инструкторов, они уже не первый день находятся в зоне конфликта», – считает спикер.

    «При этом стоит отметить, что на самом деле каждое государство преследует свои собственные цели. Так, Байден пытается нарочито продемонстрировать свою решимость в надежде на переизбрание», – указывает эксперт.

    «И эти шаги точно не могут поспособствовать успехам украинской армии. Это понимают как в Киеве, так и на Западе», – подчеркнул он. О том, что последние действия Запада не скажутся на ходе спецоперации, заявил и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, если США захотят «повысить градус эскалации», их ждет асимметричный чувствительный ответ от Москвы.

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