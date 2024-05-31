Пентагон собрался передать Киеву правила ударов по России

В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

Tекст: Анастасия Куликова

«Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».