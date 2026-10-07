Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
ЦБ сообщил о снижении международных резервов России
ЦБ: Международные резервы России за сентябрь уменьшились до 731,8 млрд долларов
Объем международных резервов России на 1 октября составил 731,76 млрд долларов, сократившись за месяц на 4,85%, сообщил Банк России.
Объем международных резервов России на начало дня 1 октября составил 731,76 млрд долларов против 769,022 млрд долларов на 1 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Банк России.
В сообщении регулятора отмечается, что за сентябрь резервы государства таким образом уменьшились на 37,262 млн долларов, или на 4,85%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ЦБ сообщил о росте международных резервов страны.
Летом регулятор также отчитывался об увеличении этого показателя.
В феврале международные резервы России обновили исторический рекорд.