Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти
Минэнерго: Коммерческие запасы нефти в США упали на 3,2 млн баррелей
За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,2 млн баррелей, составив 424,1 млн баррелей, сообщило американское Министерство энергетики.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,2 млн баррелей и на 2 октября составили 424,1 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики США.
В ведомстве уточнили, что нынешний объем резервов на 1% выше среднего пятилетнего показателя для этого времени года.
На фоне публикации статистики цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE росла на 1,16%, достигая 101,75 доллара за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть WTI увеличивалась на 0,41%, до 89,81 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.
Министерство увеличило прогноз добычи сырья в стране.
В понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.