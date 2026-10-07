Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти

Минэнерго: Коммерческие запасы нефти в США упали на 3,2 млн баррелей

Tекст: Валерия Городецкая

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,2 млн баррелей и на 2 октября составили 424,1 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики США.

В ведомстве уточнили, что нынешний объем резервов на 1% выше среднего пятилетнего показателя для этого времени года.

На фоне публикации статистики цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE росла на 1,16%, достигая 101,75 доллара за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть WTI увеличивалась на 0,41%, до 89,81 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.

Министерство увеличило прогноз добычи сырья в стране.

В понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.