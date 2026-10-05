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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 16:27 • Новости дня

    Депутат Журавлев высмеял новый военный план главкома ВСУ

    Депутат Журавлев назвал забавным новый «план войны» главкома ВСУ Драпатого

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал забавным и неубедительным новый план ведения боевых действий, который ранее подготовил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

    Парламентарий подчеркнул, что у Киева нет собственных военных возможностей и технологий, а все разведывательные данные и решения о действиях украинских войск поступают из Европы и США, пишет Lenta.ru.

    «Уже не план А или Б, а система «Дельта» – очевидно, дальше будет гамма и вплоть до эпсилон, пока не закончится алфавит. У ВСУ нет ничего своего – только западное», – заявил Журавлев.

    По его словам, широко рекламируемой Киевом новой западной системой управления войсками могут пользоваться не более 200 тыс. человек при общей численности армии свыше миллиона военнослужащих. Остальным подразделениям придется обмениваться приказами с помощью гонцов.

    Подобные заявления нового командования украинских войск звучат неубедительно и напоминают нереалистичные обещания Владимира Зеленского о создании собственной спутниковой группировки, заключил политик.

    Ранее сообщалось, что команда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого разработала стратегию долгосрочного противостояния с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский генерал саботировал приказ Драпатого.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 02:06 • Новости дня
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Киева, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, западным партнерам Киева следует увеличить вложения в украинские системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине.

    В субботу Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    New York Times назвала перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов катастрофой.

    Комментарии (13)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

    Комментарии (3)
    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

    Комментарии (12)
    5 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

    FT: Украина может потерять 8 млрд долларов из-за блокировки портов

    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трудности с экспортом зерна могут привести к катастрофическим последствиям для финансовой системы Украины, сообщает Financial Times.

    Проблема с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны усугубляется огромными дополнительными расходами на транспортировку автотранспортом, в результате чего лишь незначительная часть зерна сможет достичь внешних рынков, пишет Financial Times.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, при закрытых портах страна может потерять не менее 8 млрд долларов в период с июня этого года по июнь 2027-го. Эта сумма эквивалентна 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год, отмечает РИА «Новости».

    Высоцкий также отметил, что Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн сельхозпродукции, однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на 40%.

    Летом Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

    В феврале Reuters констатировало, что удары ВС России по портам лишили Украину основных доходов.

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    5 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Самойловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Тихого, Чаплино Днепропетровской области, Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яремовка, Изюма, Червоного Оскола, Благодатовки, Осиново Харьковской области, Богородичного, Маяков и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Славянска, Семеновки, Николаевки, Дружковки, Василевской Пустоши и Краматорска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этомт потерял до 175 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Криворожья, Андреевки, Святогоровки, Веровки, Белозерского, Марьевки ДНР, Первомайского, Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Доброполья штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. За минувшие сутки были освобождены 51 здание, уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    А до этого взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

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    5 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее Рубленого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резниково.

    ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки потеряли свыше 35 военнослужащих, бронемашину и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах Приколотного, Котовки и Аннополья.

    Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ у Слатино, Светличного, Першотравневого, Песочин, Русских Тишков, Белашей, Дергачей и Шестаково, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Вакаловщины, Битицы и Хомино.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.

    Днем ранее Минобороны сообщало, что российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные выбили прятавшихся в руинах солдат ВСУ под Харьковом.

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    5 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Харьковской области Украины произошли взрывы, пишут украинские СМИ.

    СМИ сообщают о взрывах в Харькове и в городе Изюм Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.

    В тот же день в городе также прогремел одиночный взрыв на фоне сигнала тревоги.

    В Киеве в субботу было полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника.

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    4 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Депутат Рады признал отсутствие денег на содержание Украины

    Депутат Рады Гончаренко заявил об отсутствии денег на содержание Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киеву не хватает средств на продолжение конфликта и базовое содержание государства на фоне потери бизнеса.

    Украине не хватает средств даже на базовое содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, передает РИА «Новости». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об ухудшении условий, предлагаемых Киеву.

    «У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство. Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на космический дефицит государственного бюджета.

    Премьер-министр Сергей Корецкий объявил о переходе правительства в режим максимальной экономии.

    Министр финансов Сергей Марченко подтвердил невозможность Еврокомиссии выделить Киеву 8 млрд долларов.

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    4 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Киев с необъявленным визитом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений и помощь в восстановлении Украины.

    В ходе необъявленного визита в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Москву к смене курса, пишет Süddeutsche Zeitung. «Эти варварские нападения должны прекратиться», – заявил он.

    Несмотря на предупреждения Москвы, на выходных Мерц приехал на Украину. Он подтвердил, что Германия продолжит поставлять оружие в значительных объемах и помогать в восстановлении страны.

    Тем временем в Берлине не утихают споры внутри правящей коалиции по поводу планов проведения реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц заявил о намерении Берлина собрать зимой «коалицию желающих» по Украине. Он привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро. Летом Мерц выразил надежду на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    5 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    Подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора, которые намерены участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

    «В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора. Они будут задействованы для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают охватывать очаги сопротивления ВСУ внутри Волчанского котла, активных действий со стороны украинских формирований не зафиксировано.

    Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Подсреднего, Кирилловки, Томаховки, Михайловки, Слатино, Светличного, Песочина, Русских Тишков, Дергачей, Шестакового, Широкого, Терновой, Варваровки и Рубежного.

    На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения ведут стрелковые бои в районе Алисовки, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении расчетов БПЛА ВСУ, продвинувшись в районах Котовки, Варваровки, Резниково, Купино и Аннополья.

    Одновременно штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продавливание обороны украинских войск в Сумской области.

    Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Вакаловщины, Шевченково и Мироновки. В Сумском районе штурмовые группы продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе существенных изменений не отмечается, но расчеты БПЛА активно работали по позициям ВСУ.

    Сообщается, что военная администрация Сумской области разворовала средства, выделенные на установку мобильных укрытий: из 30 запланированных защитных сооружений подрядчик возвел только три, а ответственные чиновники объяснили срыв контракта российскими обстрелами.

    Российская авиация поразила позиции ВСУ в районе Лесковщины в Черниговской области.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области и тем самым усилили давление на украинские формирования.

    В субботу штурмовые подразделения группировки «Север» при попытке прорыва ВСУ из окружения уничтожили две бронемашины в районе Волчанска.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о пожаре на складах после серии взрывов

    Мэр Харькова Терехов: В Слободском районе города горят складские помещения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Слободском районе Харькова после серии взрывов начался пожар на складах, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    «В Слободском районе Харькова <…> горят складские помещения», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, перед этим в городе прогремело как минимум три взрыва.

    Также сообщалось, что после взрывов электричество пропало в Чугуеве Харьковской области и его окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве и других городах Украины прогремели взрывы.

    В пятницу удары повредили портовую инфраструктуру и склады в Николаеве.

    Летом в Харькове после серии взрывов пострадала железнодорожная инфраструктура.

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    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    В Киеве начались перебои с электроснабжением

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице зафиксированы скачки напряжения и частичные отключения электричества, сообщили СМИ.

    В левобережной части города отмечены значительные скачки напряжения, а на правом берегу местами свет пропал полностью, передает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    Официальные причины случившегося отключения электроснабжения пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве остановился электротранспорт и пропал свет.

    После взрывов несколько районов украинской столицы остались без воды и электричества.

    Города Сумы и Житомир также лишились электроснабжения.

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    4 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    Прохожие в Одессе отбили мужчину у военкомов возле общественного туалета

    В Одессе прохожие отбили у военкомов спрятавшегося в туалете мужчину

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одном из парков Одессы местный житель заперся в общественном туалете, спасаясь от сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), однако другие посетители парка помешали военным забрать его, сообщили СМИ.

    Мужчина спрятался от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) в туалете одного из парков Одессы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Военные попытались силой вытащить его оттуда, чтобы доставить в военкомат, однако им помешали другие посетители парка. В итоге собравшиеся заставили сотрудников ТЦК покинуть место происшествия с пустыми руками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудник ТЦК в Одессе получил семь лет за пытки.

    Летом местный военком попытался задушить мальчика, бросавшего камни в микроавтобус.

    Местный житель открыл огонь по сотрудникам ТЦК.

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