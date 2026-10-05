Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
На Украине заявили о подготовке Драпатым стратегии противостояния с Россией
Команда главкома ВСУ подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 лет
Команда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого разработала стратегию долгосрочного противостояния с Россией, сообщили украинские СМИ.
«Украинская правда» пишет, что документ, составленный ВСУ, представляет собой первый подобный план ведения боевых действий, который уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает РИА «Новости».
По информации из руководства одного из корпусов украинской армии, речь идет о долгосрочной стратегии, рассчитанной на три десятилетия.
Издание отмечает, что нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый нелоялен к Владимиру Зеленскому и фактически не обладает многими полномочиями по управлению войсками. За время пребывания военачальника на посту глава государства подписал лишь несколько его представлений на кадровые перестановки. Зеленский назначил Михаила Драпатого на эту должность летом.
В четверг президент Владимир Путин заявил о желании Москвы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине путем мирного урегулирования. По его словам, российская сторона готова к переговорам, однако не видит аналогичного стремления у киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один из генералов Вооруженных сил Украины саботировал приказ главнокомандующего.
В августе целой бригаде украинской армии отключили терминалы Starlink из-за публичных жалоб Михаилу Драпатому.