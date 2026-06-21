«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.25 комментариев
Власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении
Власти ирландского Корка объявили украинским беженцам о выселении
В ирландском городе Восточный Корк украинские беженцы стали массово выражать недовольство тем, что местные власти захотели выселить их из гостиницы, в которой они проживают с 2022 года.
В отеле Holiday Village с 2022 года украинским беженцам предоставили жилье, а теперь жителям дали указание готовиться к выселению «в ближайшие недели», пишет Irish Mirror.
У беженцев даже появился защитник, социал-демократов Лиам Куэйд, который считает бесчеловечным выгонять на улицу людей, которые несколько лет жили в ирландском отеле. Депутат признался, что в соцсетях его оскорбляют и называют «предателем», но в защите угнетенных слоев населения он пообещал быть стойким.
«В 2024 году прибыль Trabolgan Holiday Centre Ltd до налогообложения выросла на 12%, достигнув рекордной выручки в 14,4 млн евро, благодаря предоставлению жилья украинцам. Теперь правительство хочет изменить подход к размещению просителей убежища, постепенно отказываясь от использования парков отдыха», – отметила газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии испугались коллапса бюрократии из-за наплыва беженцев с Украины. Дания обеспокоилась ростом правого экстремизма среди беженцев с Украины. Глава МИД Украины Сибига заявил о 8 млн сограждан за границей.