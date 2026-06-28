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    ВСУ превратили украинские АЗС в законную военную цель
    Стармер пожелал возглавить НАТО
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    Путин: Обеспечим неприкосновенность рубежей России на долгую перспективу
    Медведев огласил первую «пятерку» кандидатов «Единой России» на выборы
    Освобождены днепропетровские Писанцы и запорожская Новоселовка
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Аномальная жара во Франции унесла жизни более 1 тыс. человек
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня

    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

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    27 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»

    Российские военные уничтожили офицера полка «Рейнджер» ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко, а также наемника из Грузии.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель украинского командира и иностранного бойца в зоне СВО, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка «Рейнджер» ССО Павла Антоненко», – рассказал источник агентства.

    Ранее представители силовых ведомств отмечали, что командование ВСУ направило подразделения шестого полка в Харьковскую область, где они уже несут значительные потери.

    В прошлом году украинские «рейнджеры» получили приказ выбить российские силы с позиций около Юнаковки в Сумской области. Однако группировка войск «Север» нанесла им поражение, после чего остатки подразделения отвели в тыл.

    В Запорожской области российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины.

    Несколькими днями позже бойцы ВС России ликвидировали охранника западных военных советников.

    В прошлом году элитный шестой отряд украинских сил специальных операций понес колоссальные потери в Сумской области.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    28 июня 2026, 03:19 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    По данным оперштаба, также обломки повредили линию электропередачи. В одном из частных домовладений взрывной волной выбило стекла.

    Отмечается, что по предварительной информации пострадавших нет. На местах всех инцидентов работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве.

    В Славяносербском муниципальном округе ЛНР удар украинского беспилотника по грузовику вызвал пожар, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.

    В Рыльске в результате удара беспилотника пострадал 66-летний мужчина.

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    28 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Украина держала похищенных курян в лагерях для военнопленных

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане России, захваченные украинскими военными в Курской области, содержались в лагерях для военнопленных без послаблений, сообщил один из них после возвращения в Россию.

    Один из вернувшихся на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном передал разговор с украинской стороной: «Мы задали вопрос: как с нами гражданскими? [Ответили]: «Вы приравниваетесь к военным, то есть и условия содержания у вас будут [такие же], не будет у вас особо никаких поблажек, будете наравне со всеми сидеть»».

    Освобожденные отметили, что их держали отдельно от других заключенных, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о прибытии в Курск пятерых курян, освобожденных из украинского плена.

    «От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже – били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке», – рассказал Хинштейн.

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    28 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    Bild: Сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Недавний сбой на немецкой железной дороге продемонстрировал неготовность логистической инфраструктуры Германии к оперативной переброске войск и техники НАТО в случае военного кризиса, пишет Bild.

    «Прекращение железнодорожного сообщения выявило критическую слабость НАТО. В среду вечером внутренний сбой в железнодорожной радиосистеме парализовал все движение поездов», – указывает Bild, отметив, что сбой «выявил критическую слабость НАТО».

    Издание отмечает, что в случае конфликта ФРГ должна стать для НАТО ключевым транспортным узлом для быстрой переброски вооружений и личного состава на восточный фланг альянса, передает ТАСС.

    «В случае чрезвычайной ситуации Бундесвер не сможет положиться на железную дорогу. Железнодорожная сеть к этому пока не готова, а сотрудники компании не обучены», – заявил профессор инженерных наук из Высшей школы техники и экономики Берлина Кристиан Беттгер.

    Эксперт подчеркнул, что инфраструктура и персонал вряд ли готовы к современным угрозам, таким как появление беспилотников над диспетчерскими пунктами.

    Беттгер также призвал разработать резервные маршруты и подготовить обходные пути. По его мнению, это необходимо на случай возможного разрушения основных транспортных магистралей во время кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме. Масштабные неполадки в работе немецкой железнодорожной сети произошли из-за технических проблем при обновлении системы связи.

    В прошлом году Бундесвер начал закрытые переговоры с крупными гражданскими компаниями для логистической поддержки войск.

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    28 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 20.00 до 7.00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, дроны уничтожены над территориями Краснодарского края и Московского региона, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Также силами ПВО беспилотники нейтрализованы над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар. В результате атаки БПЛА погиб один человек.

    В течение дня накануне – с 8.00 до 20.00 – российские военные нейтрализовали 124 украинских беспилотника самолетного типа.

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    28 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях

    Военный эксперт Анпилогов: Украина превратила АЗС в военные объекты

    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные сознательно подставляют под удар гражданских, превращая заправки и даже почтовые отделения в места снабжения ВСУ. Между тем поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Автомобильные заправочные станции (АЗС) фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Профильные НПЗ были поражены ВС РФ давно и весьма эффективно. Теперь бензин в города республики доставляют на фурах напрямую из Европы. Соответственно, противнику попросту неоткуда брать топливо, кроме как на городских заправках», – добавляет собеседник.

    «ВСУ на этом фоне осознанно превратили заправки в военные объекты, что, разумеется, ставит под удар жизнь и интересы простых граждан. Подобным образом украинская армия, кстати, поступает не в первый раз: отделения «Новой почты» давно используются для пересылки предметов армейского снабжения», – отмечает он.

    «При этом Россия не наносит «чрезмерные» удары: под огонь попадают лишь те регионы, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения различных группировок ВСУ, находящихся на фронте. То есть происходящее напрямую способствует укреплению позиций России в Донбассе», – акцентирует эксперт.

    «Удары по АЗС в настоящий момент – наиболее логичное решение для противодействия противнику в плане топливного снабжения. Бить по путям доставки бензина бесполезно. Учитывая то, что на Украине не осталось НПЗ, за исключением некоторых «кустарных» объектов, данная стратегия может достаточно быстро продемонстрировать свою эффективность», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    27 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Киев и Вышгород накрыл густой удушливый смог

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и Вышгород заволокло плотной пеленой дыма, из-за которой видимость на улицах снизилась до минимума, а местные жители массово жалуются на нехватку кислорода, сообщает украинский телеканал ТСН.

    «Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», – отмечает украинский телеканал ТСН. На опубликованных журналистами кадрах видно, что столицу затянуло пеленой, серьезно ограничивающей видимость.передает РИА «Новости».

    В настоящий момент украинский мегаполис занимает 68-е место в глобальном рейтинге загрязнения воздуха. Эколог Александр Соколенко объяснил ухудшение экологической ситуации последствиями масштабных возгораний, возникших после взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинскую столицу окутал густой смог после масштабного пожара на складах.

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    28 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани погиб один человек
    В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани погиб один человек
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников», – сообщил Кондратьев в «Максе».

    Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь.

    Ряд домов в Славянске-на-Кубани получил повреждения. Атака БПЛА привела к возгоранию на территории НПЗ, а также повреждению ЛЭП и газовой трубы. Сотрудники оперативных и специальных служб приступили к работе.

    В Красноармейском районе несколько частных домов также получили повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.

    В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района в результате атаки БПЛА пострадал один человек.

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    27 июня 2026, 20:50 • Новости дня
    Российская ПВО за день сбила 124 украинских дрона

    Системы ПВО за день уничтожили 124 беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

    В течение дня – с 8.00 до 20.00 – российские военные нейтрализовали 124 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили вражеские аппараты сразу над несколькими субъектами страны. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская и Тульская области.

    Кроме того, системы защиты отработали по воздушным целям в небе над Московским регионом и Краснодарским краем.

    Часть дронов противника ликвидировали над территорией Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 175 украинских беспилотников над регионами страны.

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    28 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    В разных регионах на Украине в субботу и воскресенье зафиксировали взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске, Кировограде и Елизаветграде, передает ТАСС.

    Также взрывы прозвучали в городе Белополье Сумской области Украины, передает РИА «Новости».

    Тревога объявлена в Киеве, а также в восьми областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали цели в Черниговской и Харьковской областях Украины.

    По промышленным и складским объектам в украинских Сумах нанесены удары корректируемыми авиабомбами.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

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