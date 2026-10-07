Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»

Tекст: Катерина Туманова

«Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.



