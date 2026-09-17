Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета

Рада заложила 3,3 млн долларов на имидж Украины при дефиците бюджета в 37 млрд

Tекст: Мария Иванова

Согласно проекту бюджета, опубликованному на сайте Верховной рады, «финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечения деятельности Украинского института, мероприятия по поддержанию связей с украинцами, проживающими за пределами Украины» обойдутся в 3,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

Кроме того, на «поддержку развития лидерства» планируется направить 448 тыс. долларов, на поддержку санаторно-курортных учреждений Госуправления делами – 3,87 млн долларов, на «культурно-оздоровительные и социальные мероприятия финансовой системы» – 314 тыс. долларов.

Также в документе заложена реконструкция СИЗО в Киевской области за 11 млн долларов и обеспечение деятельности «Украинского института книги» за почти 15 млн долларов. При этом госдолг страны может вырасти до 276 млрд долларов, а премьер Украины Сергей Корецкий заявлял о планах потратить на армию 109 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в Верховной раде зарегистрировали проект государственного бюджета с дефицитом в 37 млрд долларов.

В начале месяца глава Минфина Украины заявил о критическом недостатке средств.

Весной стало известно, что Киев исчерпал резервный фонд бюджета за первые три месяца года.