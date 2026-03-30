Украина исчерпала резервный фонд бюджета за три месяца

Украина за три месяца потратила 78% резервного фонда госбюджета

Tекст: Вера Басилая

Украина за три месяца потратила почти 80% резервного фонда, предусмотренного в бюджете на 2026 год, передает РИА «Новости».

По состоянию на 30 марта в фонде оставалась сумма около одного миллиарда гривен, что составляет 22,4% от изначального объема.

Издание «Экономическая правда» отмечает, что часть средств направлялась на финансирование программ, не относящихся к срочным или непредсказуемым расходам. В частности, деньги выделяли на поддержку внутреннего спроса, включая программу «Национальный кэшбек».

По оценкам украинских журналистов, в ближайшее время правительству, вероятно, придется пересматривать параметры бюджета и увеличивать объем резервного фонда.

В последние годы Киев формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь.

На 2026 год дефицит составил 1,9 трлн гривен или 45 млрд долларов. В то же время выделение новых траншей от западных партнеров сопровождается затяжными обсуждениями, а западные страны требуют от Украины самостоятельного поиска источников финансирования.

